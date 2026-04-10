Rugăciune puternică pe care să o spui în prima zi de Paște. Rostește-o pentru iertarea păcatelor și binecuvântarea celor dragi

În dimineața Paștelui, înainte de a lua pâinea sfințită primită de la Biserică, numită Sfintele Paști, credincioșii rostesc și o rugăciune.

În duminica de Paștele, este bine să rostim o rugăciune pentru sănătate, liniște sufletească și binecuvântarea celor dragi. Iată o rugăciune pe care să o spui înainte de a lua Sfintele Paști.

Rugăciunea are o importanță deosebită, deoarece ne apropie de Dumnezeu, ne aduce pace în suflet și ne întărește credința, mai ales în ziua sfântă de Paște.

Rugăciune de rostit în prima zi de Paște

În dimineața de Paște, credincioșii închină o rugăciune și iau Sfintele Paști, înainte de a ciocni ouă roșii. „Paștile”, pe care le primesc credincioșii în noaptea Învierii reprezintă pâinea sfințită și vinul binecuvântate în biserică, în cadrul sfintei Liturghii.

Rugăciunea pe care o rostește preotul în momentul sfinții Sfintelui Paști este: „Dumnezeule cel atotputernic și Doamne atotțiitorule, Care ai poruncit robului Tău Moise, la ieșirea lui Israel din Egipt și la eliberarea poporului Tău din robia cea amară a lui faraon, să junghie mielul, care închipuia mai înainte pe Mielul, Cel ce de bunăvoie pentru noi S-a junghiat pe Cruce, luând asupra Sa păcatele a toată lumea, pe iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pe Tine și acum cu smerenie

Te rugăm, caută spre pâinea aceasta și o binecuvintează și o sfințește pe ea. Că și noi robii Tăi pe aceasta am adus-o acum înaintea slavei Tale în această preastrălucită, preamărită și mântuitoare zi a Paștilor, spre cinstea și slava și spre aducerea aminte de slăvita înviere a Aceluiași Fiu al Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care din veșnica robie a vrăjmașului și din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, liberare și ieșire.

Deci și pe noi, care am adus-o și o sărutăm și din ea vom gusta, fă-ne a fi părtași binecuvântării Tale celei cerești și alungă de la noi, cu puterea Ta, toată boala și neputința, dăruindu-ne tuturor sănătate. Că Tu ești izvorul binecuvântării și Dătătorul vindecărilor și Ție, Părintelui celui fără de început, slavă înălțăm, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Presfântului și bunului și de -viață – făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește pâinea acestea, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. (de trei ori).”

