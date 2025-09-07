Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine și ce nu e bine să faci pe 8 septembrie

Sfânta Maria Mică este celebrată de creștini pe data de 8 septembrie în fiecare an. Iată ce tradiții și obiceiuri se respectă în ziua respectivă.

Pe 8 septembrie, creștinii celebrează Sfânta Maria Mică sau Nașterea Maicii Domnului. Spre deosebire de sărbătoarea de pe 15 august, Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică este o sărbătoare plină de bucurie.

Creștin-ortodocșii, dar și catolicii, întâmpină cu fericire venirea pe lume a Maicii Domnului. Aceasta a fost un dar de la Dumnezeu pentru Ioachim și Ana, care s-au rugat ani în șir pentru un copil.

Deși Biserica Ortodoxă obișnuiește să prăznuiască ziua morții sfinților, în cazul Fecioarei Maria, dar și a lui Ioan Botezătorul, se celebrează și nașterea, ei având o misiune unică.

Potrivit unei surse, cea mai veche scriere despre nașterea Fecioarei Maria este, de fapt, un imn din secolul al VI-lea.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, 8 septembrie 2025

Conform credinței populare, ziua de Sfânta Maria Mică influențează întregul an. Astfel că, cei care respectă obiceiurile de mai jos vor avea parte de noroc, sănătate și roade îmbelșugate. De asemenea, își protejează casa de ghinion și necazuri.

Pentru început, ziua de 8 septembrie ar trebui să-i prindă pe creștini la Biserică, ascultând slujba, rugându-se și aprinzând o lumânare pentru Maica Domnului. Aceasta le va aduce liniște în suflet și binecuvântări. De asemenea, în ziua de 8 septembrie femeile pot împărți struguri la biserică și prune pentru sufletele celor adormiți și pot aprinde o candelă în casă pentru alungarea spiritelor rele.

Tot pentru această sărbătoare, casa trebuie să fie primenită, să fie curățenie și ordine. Astfel, cei care locuiesc în ea vor avea parte de armonie și prosperitate. Pe 8 septembrie însă nu se face treabă și nu se face focul în casă. Nici de mâncare nu se pregătește. Aceste lucruri atrăgând ghinionul.

Pe 8 septembrie se culeg plante și flori de toamnă, acestea având puteri tămăduitoare, iar după această dată nu se mai culeg. În această zi, păsările pleacă spre țările calde, iar insectele și reptilele se retrag în pământ.

Unii creștini aleg ca de Sfânta Maria Mică să țină post și să facă acte de caritate.

Femeile care își doresc copii se pot ruga la Fecioara Maria pentru o astfel de binecuvântare. Ea este protectoarea mamelor și le va asculta ruga.

Rugăcine puternică pentru Sfânta Maria Mică, 8 septembrie 2025

Conform unei surse, pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, poți rosti următoarea rugăciune dacă îți dorești copii:

„Sfânta Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijin când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog cu umilință să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Bretania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-L păstrăm pe Dumneze în inimă astfel încât să ne învretnicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (dorința se rostește acum). Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale. Amin.”

După care se rostește Tatăl Nostru și se încheie cu următoarele cuvinte:

„Bucură-te Marie, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre. Amin.”