Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 07:30 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 20:18
Shutterstock

Există unele tradiții și obiceiuri de la care nu ar trebui să ne abatem. Creștinii ortodocși se pregătesc să sărbătorească Paștele, însă puțini știu că cea de-a doua zi de Paște este la fel de importantă din punct de vedere spiritual și cultural.

Această zi, cunoscută și drept Lunea Luminată, continuă bucuria Învierii și este marcată de numeroase tradiții păstrate din generație în generație.

În trecut, în zilele de Paște existau interdicții stricte, pe care oamenii le respectau cu sfințenie. Se spune că nu era bine să dai cu mătura în casă sau să faci alte treburi gospodărești, deoarece acestea ar fi alungat norocul și binecuvântarea din gospodărie. De asemenea, nu se spălau haine și nu se făceau activități grele, fiind o perioadă dedicată odihnei, rugăciunii și petrecerii timpului alături de familie.

În prezent, în a doua zi de Paște se păstrează obiceiul vizitelor în familie. Oamenii merg la rude și prieteni, ducând cu ei colaci, pască și ouă roșii, simboluri ale belșugului și ale Învierii. De asemenea, finii obișnuiesc să meargă în vizită la nași, ducând daruri, iar această întâlnire întărește legăturile de familie și respectul reciproc.

Un alt obicei întâlnit în anumite zone ale țării este „udatul” fetelor, practicat mai ales în Transilvania. Băieții merg din casă în casă și stropesc fetele cu parfum sau apă, spunând că astfel acestea vor fi frumoase și sănătoase tot anul. În schimb, fetele oferă ouă roșii sau dulciuri celor care le trec pragul.

În unele regiuni, oamenii cred că este bine ca în a doua zi de Paște să porți haine noi sau măcar curate, pentru a atrage norocul și prosperitatea. Totodată, se spune că este bine să nu te cerți în aceste zile, deoarece conflictele din perioada Paștelui pot aduce supărări pe tot parcursul anului.

Tradițiile din a doua zi de Paște pun accent pe armonie, generozitate și apropierea dintre oameni. Este un moment în care comunitățile se reunesc, iar bucuria Învierii este împărtășită cu cei dragi. Chiar dacă unele obiceiuri s-au mai pierdut în timp, esența acestei zile rămâne aceeași: celebrarea vieții, a speranței și a legăturilor dintre oameni.

