4,7 milioane de români vor avea facturi duble la energie. Ministrul Energiei, declarații în exclusivitate, la Observator Antena 1

Ministrul Energiei, despre facturile românilor și managerii din subordine care și-au tăiat salariile

Observator aduce în fața românilor și în această săptămână liderii care iau deciziile. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a fost invitatul special al Alessandrei Stoicescu luni seară, la Observator 19. Ministrul Energiei a explicat ce se va întâmpla cu facturile românilor, de la 1 august.

Ministrul Energiei, declarații în exclusivitate, la Observator Antena 1

„Sunt trei variante de facturi. Sunt 200.000 de oameni care şi-au schimbat furnizorul de energie şi deja avem pe piaţă doi competitori care au scăzut sub pragul psihologic de 1,3 lei per kilowat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au scăzut sub preţul plafonat de dinainte de 1 iulie. Cei care consumau mai mult de 300 kW şi se vor muta la unul dintre cei doi furnizori, vor plăti facturi mai mici începând cu iulie.

În schimb, acei oameni care aveau un consum sub 60-70 kW, adică 4,7 milioane de români, aveau o discrepenţă foarte mare şi practic pentru ei se vor dubla facturile de la 40-50 de lei, la 90-100 de lei. Pentru ei am gândit un mecanism prin care timp de 9 luni, până în 31 martie 2026, vom acorda un voucher care va acoperi 40-50% din valoarea facturii pentru aceşti oameni. 2,1 milioane de gospodării, adică aproximativ 4,5 milioane de români cu venituri mici şi foarte mici, adică până 1.950 de lei sau până 1.780 de lei pentru cei care locuiesc cu familia. Platforma pe care ar trebui să se înscrie consumatorii vulnerabili nu e încă funcţională, am început să lucrăm la ea alături de STS care ne-au promis că va fi gata până la jumătatea lunii august.” - Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Articolul continuă după reclamă

Ministrul a explicat că, pe viitor, trebuie găsite variante pentru scăderea prețurilor la energie.

„Hidroelectrica nu are cum să ia toată piaţa, e imposibil acest lucru, dar în schimb Hidroelectrica dă tonul. Poate să fie chiar Hidroelectrica acea companie care să stabilească preţul pe piaţa de energie. O să aduc pe masa Guvernului opţiunile de a reduce preţurile la energie. Scopul meu e să găsesc măsuri prin care să reduc costurile pentru consumatorul final, indiferent că e persoană fizică sau companie. Pentru gaze, avem plafonarea activă până la 31 martie 2026, ceea ce înseamnă automat un preţ redus. Nu putem să spunem care va fi impactul pentru anul viitor. Vom face curat şi lumină pe piaţa de energie.”, a declarat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a vorbit și despre efectele apelului pe care l-a făcut la adresa directorilor din subordine să îi urmeze exemplul și să doneze o parte din salariu statului român.

"Eu cred foarte mult și asta i-am îndemnat și pe colegii mei să facă, până când vom avea pachetul legislativ prin care să facem aceste ajustări, să-și reducă și ei temporar cu 20% salariile. Și deja patru dintre managerii de companii din subordinea ministerului au achiesat la această propunere și, mai mult, au dat mai departe colegilor propunerea și către directorat și către consiliile de supraveghere și de administrație și deja fac acest lucru. Conducerea Nuclearelectrica, Hidroelectrica, cei de la Romgaz contribuie la contul de la Trezorerie. În momentul de faţă, s-au strâns 40.000 de lei.", a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a explicat că urmează schimbări în companiile de stat din subordinea sa

„Am început un audit la toate companiile la care statul român, prin Ministerul Energiei, este acţionar unic, majoritar sau minoritar. Acolo unde este acţionar unic sau majoritar, avem pârghii reale prin care să facem modificări în Consiliile de Administraţie, inclusiv să stabilim un plafon pentru indemnizaţii, precum şi un număr maxim de 5 membri în Consiliul de Admnistraţie. Pot să funcţioneze la fel de bine şi cu 5 membri, în loc de 9.

Unde au apărut câteva aberaţii, am trimis şi Corpul de Control şi am 3 situaţii unde Corpul de Control îşi face treaba. E o analiză foarte simplă. Luăm modelele de performanţă din sectorul privat care sunt pe aceeaşi indicatori şi încercăm să facem 'în oglindă', acelaşi lucru, şi la companiile de stat. Avem nevoie de oameni foarte buni pentru că sunt zone strategice. Trebuie să strânge cu toţii cureaua pentru că e o problemă sistemică.”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul a dat detalii și despre tragedia evitată din Valea Jiului, unde 300 de mineri au fost blocați în subteran fără ventilație.

„Cred că cea mai neplăcută situaţie am avut-o acum o săptămână şi ceva, când un incendiu la un transformator la Complexul Energetic Valea Jiului a lăsat preţ de multe minute 300 de mineri în subteran fără ventilaţie şi fără posibilitatea de a ieşi de acolo. Fără plan de evacuare în situaţii de urgenţă. Eram într-o şedinţă cu mai mulţi colegi, am stat pe telefoane cu toţi operatorii de energie din acea zonă pentru a comuta reţelele, pentru a ne asigura că avem energie şi putem să scoatem oamenii”, a povestit Bogdan Ivan.

Acesta a subliniat că a rămas „siderat” când a aflat că nu existau generatoare de rezervă pentru astfel de situaţii în care este oprită alimentarea cu energie şi a anunţat că a fost creat cu grup de lucru cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) pentru a pune la punct proceduri în aşa fel încât în nicio mină din România să nu mai existe o situaţie similară.

