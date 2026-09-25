Damian King și-a transformat visul într-o realitate neașteptată. A cumpărat un teren de aproximativ 121 de hectare și își construiește propriul stil de viață.

A fugit de „sistem” și și-a schimbat radical viața. Ce a reușit un bărbat să construiască în doar 3 ani pentru familia sa | Instagram

Pentru Damian King, ideea unei vieți departe de agitația orașului și de dependența de sistemele convenționale a început cu un vis. Acesta vorbește în mediul online despre transformarea pe care a făcut-o și despre modul în care și-a construit propriul stil de viață, unul bazat pe independență și autosuficiență.

Damian King și visul unei vieți independente

Damian King își documentează povestea pe rețelele sociale, unde vorbește despre alegerea de a lăsa în urmă stilul de viață tradițional și de a construi ceva al său. Într-o postare, acesta transmite că mulți oameni consideră că viața într-o gospodărie care funcționează cât mai independent de rețelele publice și de infrastructura obișnuită este imposibil de atins, însă experiența sa ar demonstra contrariul.

„Am avut o viziune și un vis, dar mi-au trebuit trei ani pentru a le transforma în realitate”, este mesajul transmis de bărbat în mediul online.

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Potrivit propriilor sale declarații, obiectivul a fost să devină autosuficient, să se desprindă de ceea ce el descrie drept un sistem care îi limita libertatea și să construiască un mod de viață diferit pentru familia sa.

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De ce a cumpărat un teren de peste 120 de hectare

Una dintre cele mai spectaculoase etape ale proiectului său a fost achiziționarea unui teren de 300 de acri, echivalentul a aproximativ 121 de hectare.

Bărbatul descrie proprietatea drept un „ranch off-grid”, unde își poate pune în practică ideea de independență. În locul unui stil de viață dependent de infrastructura obișnuită, proiectul urmărește apropierea de natură și obținerea unui grad cât mai mare de autonomie.

Pe contul său de Instagram, Damian prezintă proiectul „Blackwood Valley” drept un ranch off-grid și un refugiu în mijlocul naturii, amplasat într-o zonă rurală din Spania. „Un adevărat stil de viață bazat pe libertate”, spune acesta în postările din online.

Proiectul nu pare să fie doar despre mutarea într-un loc izolat. Mesajele sale se concentrează în jurul ideii de libertate, reducerea dependenței de sistem și recâștigarea controlului asupra propriei vieți. Bărbatul dezvoltă aceeași temă prin proiectul „Freedom Lifestyle”, unde vorbește despre oameni care au ales să iasă din rutina obișnuită, să își reducă datoriile și să-și construiască o viață după propriile reguli.

Drumul până la acest stil de viață nu a fost însă unul rapid. Așa cum povestește King, au fost necesari aproximativ trei ani pentru ca viziunea sa să prindă contur.

El își folosește platformele online pentru a arăta etapele acestei schimbări și pentru a împărtăși cu urmăritorii săi ce înseamnă, în practică, să construiești o viață off-grid.