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A găsit un desen misterios în podul casei vechi de aproape 200 de ani. Descoperirea, după ce a cercetat numele scris lângă el

O casă construită în 1834 și păstrată în aceeași familie timp de aproape două secole ascundea mult mai mult decât obiecte vechi și urme ale generațiilor care au locuit acolo.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 08:29 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 08:30
A găsit un desen misterios în podul casei vechi de aproape 200 de ani. Descoperirea, după ce a cercetat numele scris lângă el | Shutterstock
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În timpul restaurării, Sommer Duran, în vârstă de 29 de ani, a descoperit în pod un desen misterios care a determinat-o să cerceteze trecutul unei rude și a dus-o la o poveste tragică: femeia fusese ucisă la doar aproximativ două luni după ce se căsătorise.

A găsit un desen misterios în podul casei vechi de aproape 200 de ani

Potrivit PEOPLE, Sommer și soțul ei, Antonio Duran, în vârstă de 27 de ani, restaurează casa construită de unul dintre strămoșii lui Sommer în 1834. Imobilul a rămas în familia acesteia de atunci, iar pereții podului păstrează urmele celor care au locuit acolo: nume, date și desene realizate de-a lungul generațiilor.

Printre aceste înscrisuri, Sommer a observat în repetate rânduri numele uneia dintre stră-stră-mătușile sale. Curiozitatea ei a crescut însă atunci când a văzut numele alături de un desen al unei femei, pe care l-a descris pentru PEOPLE drept unul destul de „grafic”.

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„Asta m-a făcut curioasă să aflu cine era”, a povestit Sommer pentru publicație. A urmat o adevărată investigație de familie: a verificat recensăminte, certificate de căsătorie și deces, fotografii vechi și arhive de ziare.

Desenul din pod a dus la o descoperire tulburătoare

Cercetarea a scos la iveală un episod tragic din istoria familiei. Sommer a descoperit că stră-stră-mătușa sa se căsătorise, iar la aproximativ două luni după nuntă fusese ucisă, chiar de Halloween. Documentul de deces consultat de Sommer indica moartea drept omucidere, iar ulterior ea a găsit și articole vechi de ziar despre caz, potrivit PEOPLE.

Totuși, există un detaliu important: Sommer nu știe cine a realizat desenul și nici ce anume trebuia să reprezinte. Prin urmare, nu există o dovadă că imaginea de pe peretele podului are legătură directă cu moartea femeii.

Descoperirea crimei i-a schimbat însă perspectiva asupra desenului. „Nu pot ști cu certitudine ce trebuia să reprezinte desenul din pod, însă faptul că am aflat ce i s-a întâmplat i-a oferit un context complet diferit”, a explicat Sommer pentru PEOPLE.

Iar desenul nu este singura urmă a trecutului găsită în locuință. În pod au apărut și alte schițe, inclusiv reprezentări ale unor persoane, ale unei fabrici și ale unei școli vechi. Familia a reușit să identifice unele dintre acestea, iar legătura cu școala este cu atât mai surprinzătoare cu cât un alt membru al familiei lui Sommer locuiește în prezent în clădirea respectivă.

Restaurarea casei a scos la iveală și numeroase obiecte abandonate de generațiile anterioare: fotografii de familie, ziare și documente, casete audio, casete VHS, un robot telefonic, un joc de cărți Flinch și o colecție de sticle și borcane vechi. Informațiile sunt prezentate de PEOPLE în relatarea despre descoperirile făcute de familia Duran.

Printre cele mai bizare obiecte s-au numărat două schelete complete de animale. Unul se afla în pod, în timp ce celălalt fusese pus într-o cutie veche pentru prânz. „Am găsit două schelete complete de animale”, a spus Sommer pentru PEOPLE.

O altă descoperire a fost făcută în zona unui puț vechi de sub casă. Sommer a găsit acolo o sticlă în care se aflau păianjeni și ceea ce părea a fi un os mic. Reacția ei a fost simplă: a pus sticla înapoi în locul în care o găsise.

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Și borcanele vechi au ridicat întrebări. Sommer și familia ei au sperat că unele dintre alimentele conservate ar putea data chiar din anii 1800, însă ea a precizat că nu au reușit să confirme această vechime. Printre conținuturile identificate se află ceea ce par a fi roșii, bulbi de ceapă și zmeură conservate. Un borcan gol Triple L Mason, care încă păstrează capacul original, pare să dateze din jurul anilor 1890–începutul anilor 1900, pe baza logo-ului, potrivit lui Sommer.

Unul dintre borcane a oferit însă o surpriză diferită: ceea ce familia crezuse inițial că ar putea fi mâncare veche s-a dovedit, aparent, a fi vopsea bronz din jurul anului 1970.

Povestea familiei a devenit și mai tristă pe măsură ce Sommer a continuat cercetările. Ea a aflat că sora stră-stră-mătușii sale a murit și ea foarte tânără, la scurt timp după căsătorie, în urma unei infecții, potrivit PEOPLE.

Investigația continuă

Investigația nu s-a încheiat. Sommer continuă să identifice persoanele din fotografiile vechi și să stabilească legăturile dintre numele, obiectele și poveștile găsite în casă. Rudele și urmăritorii ei de pe rețelele sociale participă, la rândul lor, la această muncă de recuperare a istoriei familiei.

Astfel, ceea ce a început ca o restaurare a unei case construite în 1834 s-a transformat într-o călătorie prin aproape două secole de istorie. Iar un simplu nume scris pe peretele podului și un desen al cărui autor rămâne necunoscut au deschis drumul către una dintre cele mai întunecate povești din trecutul familiei Duran.

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