(P) Când se recomandă operația la nivelul sânului?

Chirurgia mamară reunește o gamă largă de intervenții, de la cele oncologice – vitale în tratarea cancerului – până la cele reconstructive sau estetice. Decizia de a apela la o intervenție chirurgicală la nivelul sânului nu este niciodată luată la întâmplare; ea se bazează pe recomandări medicale stricte, pe investigații imagistice amănunțite și pe obiectivele de sănătate sau de calitate a vieții ale fiecărei paciente.

Fie că vorbim despre eliminarea unei patologii, prevenție sau îmbunătățirea aspectului fizic, iată care sunt principalele situații în care se recomandă o astfel de procedură.

1. Diagnosticarea unui cancer mamar

Intervenția chirurgicală reprezintă pilonul central în tratamentul curativ al cancerului de sân. Scopul principal este extirparea completă a țesutului tumoral pentru a preveni răspândirea celulelor canceroase în organism. În funcție de stadiul bolii, medicii pot recomanda:

sectorectomia sau lumpectomia (chirurgia conservatoare) – îndepărtarea tumorii și a unei margini de țesut sănătos din jur, păstrând cea mai mare parte a sânului;

mastectomia (chirurgia radicală) – extirparea completă a glandei mamare, indicată în tumori mari, multicentrice sau în caz de recidivă;

limfadenectomia axilară – scoaterea ganglionilor limfatici de la nivelul axilei, dacă celulele tumorale s-au extins către aceștia.

Articolul continuă după reclamă

2. Prezența unor tumori benigne (Necanceroase)

Nu toate formele nodulare apărute la nivelul sânului sunt maligne. Multe femei dezvoltă formațiuni benigne care, în anumite condiții, necesită îndepărtare chirurgicală. Operația se recomandă dacă formațiunea aduce riscuri sau disconfort:

fibroadenoame de mari dimensiuni – deși sunt benigne, dacă depășesc 2-3 cm sau cresc rapid în volum, pot deforma sânul și devin dureroase;

chisturi mamare complicate – chisturile care reapar repetat după aspirație sau prezintă pereți îngroșați și suspicioni la ecografie;

tumori phyllodes – tumori rare care au o creștere rapidă și un potențial imprevizibil, necesitând excizie cu margini largi de siguranță;

papiloame intraductale – formațiuni mici în interiorul canalelor galactofore care pot provoca scurgeri mamelonare mcoase sau sangvinolente.

3. Prevenția la pacientele cu risc genetic major (mastectomia profilactică)

Datorită testărilor genetice moderne, astăzi pot fi identificate persoanele care au o predispoziție ereditară extrem de mare pentru a dezvolta cancer mamar sau ovarian pe parcursul vieții (purtătoarele mutațiilor genetice BRCA1 sau BRCA2). În aceste cazuri selecționate, medicul poate recomanda mastectomia preventivă bilaterală, o intervenție care scade riscul de apariție a bolii cu peste 90%, oferind pacientelor o siguranță psihică și fizică majoră.

4. Reconstrucția mamară post-mastectomie

Pentru femeile care au trecut prin trauma extirpării unui sân din cauza cancerului, chirurgia reconstructivă face parte integrantă din procesul de vindecare fizică și emoțională. Ea poate fi efectuată imediat (în cadrul aceleiași operații de mastectomie) sau tardiv (la câteva luni sau ani după finalizarea tratamentelor oncologice precum chimioterapia sau radioterapia), utilizând implanturi siliconice sau țesuturi proprii ale pacientei (lambouri musculocutanate).

Pentru a beneficia de o abordare modernă, sigură și corect coordonată între chirurgul oncolog și cel plastician, alegerea unei clinici cu experiență este esențială. O programare pentru o operație la sân în București, în cadrul unui centru medical specializat, le oferă pacientelor acces la echipe multidisciplinare capabile să redea simetria și aspectul natural al bustului.

5. Considerente estetice sau funcționale (chirurgia plastică)

Operațiile la nivelul sânului sunt recomandate frecvent și pentru corectarea unor asimetrii severe, a ptozei mamare (sâni lăsați) sau pentru modificarea volumului:

reducția mamară (mamoplastia de reducție) – indicată femeilor cu sâni hipertrofici (foarte mari), care provoacă dureri cronice de spate, de gât, deformări ale coloanei vertebrale sau iritații ale pielii;

mastopexia (ridicarea sânilor) – recomandată după sarcini, alăptare sau pierderi masive în greutate, pentru a repoziționa sânul căzut;

augmentarea mamară (mărirea de sâni) – utilizată pentru corectarea hipoplaziei mamare (sâni foarte mici) sau a asimetriilor congenitale evidente.

Indiferent de motivul pentru care se recomandă operația la nivelul sânului, cheia succesului constă într-un diagnostic imagistic corect (mamografie, ecografie sau RMN mamar) și într-o discuție deschisă cu medicul specialist. Fiecare caz este unic, iar tehnicile chirurgicale din prezent permit soluții personalizate care pun pe primul loc siguranța, sănătatea și armonia corporală a pacientei.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă ai palpat un nodul, ai observat modificări ale pielii sânului sau dorești o evaluare pentru o intervenție chirurgicală, programează-te pentru o consultație amănunțită la Memorial România!