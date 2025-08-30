Antena Căutare
Granulele de polen de ambrozie pot călători sute de kilometri și afectează pe toată lumea, inclusiv pe cei care nu au prezentat probleme în acest sens niciodată. Atât adulții, cât și copiii pot dezvolta simptome extrem de supărătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 09:30 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 15:36
Galerie
Contaminarea cu polen de ambrozie a atins cote alarmante în toată România | Shutterstock.com

Contaminarea cu polen de ambrozie a atins niveluri periculoase în toată țara, iar specialiștii avertizează că ar fi bine ca românii să nu iasă din case într-un anumit interval orar pentru a se proteja de pericol, măsură care ar trebui respectată mai ales de persoanele care suferă de alergii.

Descoperă în rândurile de mai jos cum îți dai seama că ai alergie la ambrozie și care sunt recomandările specialiștilor în această perioadă!

Contaminarea cu polen de ambrozie a atins cote alarmante în toată România. În ce interval ar trebui să nu ieșim din casă

Articolul continuă după reclamă

Sezonul în care ambrozia își face din cap în țara noastră a început mai târziu cu două săptămâni anul acesta, iar persoanele vulnerabile la reacții respiratorii și nu numai, resimt acest aspect mai puternic ca niciodată.

Clinicile de alergologie sunt din ce în ce mai pline, iar majoritatea pacienților prezintă simptome precum: strănut, nas înfundat, ochi iritați, tuse și crize de astm. Acestea pot fi des confundate cu simptomele de răceală, motiv pentru care o mare parte dintre cei care le resimt se tratează greșit, mai ales dacă nu cer sfatul medicilor.

„Dacă în aceste zile aveți nasul înfundat, probleme de respirație sau strănutați în mod repetat, să știți că nu poate fi vorba, neapărat, de o răceală, ci de această încărcătură ridicată de polen înregistrată în aer” au transmis specialiștii din partea Societății Române de Alergologie, potrivit Antena 3 CNN.

Experții avertizează că românii ar trebui să evite ieșirile în aer liber și să nu aerisească încăperile în intervalul 09:00 - 11:00, deoarece atunci se înregistrează o concentrație de polen foarte mare care poate declanșa reacții severe.

Granulele de polen de ambrozie pot călători sute de kilometri și afectează pe toată lumea, inclusiv pe cei care nu au prezentat probleme în acest sens niciodată. Atât adulții, cât și copiii pot dezvolta simptome extrem de supărătoare.

Este extrem de important ca cei care se confruntă cu astfel de probleme să ceară sfatul specialistului și să nu ezite să facă toate analizele și testele specifice, deoarece prin intermediul acestora este posibilă identificarea exactă a alergenului, alegerea tratamentului adecvat, prevenirea complicațiilor, dar și evitarea tratamentelor inutile.

Specialiștii recomandă ca oamenii să șteargă praful și să spele hainele mai des, să aspire casele cu filtre HEPA, să mențină ferestrele închise, mai ales dimineața și în zilele cu vânt puternic și chiar să poarte mască în cazul în care aceștia știu deja că suferă de alergie la polenul de ambrozie.

Proprietarii care nu execută lucrări de curățare pe terenurile afectate de ambrozie riscă amenzi usturătoare

Pentru a combate acest fenomen, autoritățile desfășoară acțiuni de informare și conștientizare cu privire la obligativitatea proprietarilor de terenuri afectate de ambrozie de a le curăța.

Nerespectarea legii atrage sancțiuni precum:

  • avertisment în primă fază
  • amenzi între 1 000 și 5 000 de lei pentru persoane fizice
  • amenzi între 10 000 și 20 000 de lei pentru persoane juridice

Iată și anunțul Primăriei Sectorului 3 în acest sens:

Ambrozie
+6
Mai multe fotografii

