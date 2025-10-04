Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus internauților prin ce trece

Oana Moșneagu trece prin momente grele din cauza unor probleme de sănătate. Iată ce a povestit în online.

Oana Moșneagu, una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, trece printr-o perioadă extrem de dificilă pe care și-a dorit să o împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram.

Ea a simțit să le ceară ajutorul celor care se confruntă cu aceeași problemă de sănătate și nu s-a sfiit să vorbească despre tot ce o macină în ultima perioadă, discutând inclusiv despre simptomele pe care le are și care nu dispar nici după ce urmează o perioadă de tratament.

Descoperă în rândurile de mai jos despre ce afecțiune este vorba și ce a făcut-o să răbufnească în online.

Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a povestit internauților prin ce trece

Frumoasa actriță se numără printre miile de persoane de la noi din țară care suferă de alergie la ambrozie și care prezintă simptome grave pe tot parcursul perioadei în care planta este înflorită și eliberează polen.

Simptomele nu doar că sunt extrem de supărătoare, ci îi și îngrijorează în special pe cei care suferă și de alte probleme de sănătate precum ar fi astmul bronșic, deoarece se pot declanșa crize extrem de grave care pot duce inclusiv la șocuri anafilactice. Totuși, aceste cazuri sunt extrem de rare, însă cei care știu că se confruntă cu astfel de probleme ar trebui să stea cât mai departe de aerul încărcat de ambrozie.

Din fericire, această situație nu se aplică și în cazul Oanei Moșneagu, dar nici ea nu este ferită de unele dintre cele mai supărătoare simptome ale alergiei la ambrozie.

Actrița a povestit în mediul online că are mâncărimi la nivelul ochilor, strănută des și că are stări de disconfort chiar dacă urmează un tratament anti-alergic.

„Întrebare pentru cei cu alergie la ambrozie: Încă mai aveți simptome, nu? Adică nu a trecut valul. Că la mine e într-un fel, în altă zi nu am nimic, apoi revine. Dar încă nu simțiți că am scăpat, nu?” au fost întrebările pe care le-a lansat aceasta în mediul online care i-a determinat pe mulți internauți să îi răspundă în privat.

Ulterior, ea a venit cu încă o precizare cu privire la această situație, declarând următoarele:

„Am primit foarte multe mesaje de la mulți dintre voi. Toți mulți dintre voi mi-ați spus că așa aveți și voi simptome - o zi da, două nu. Tocmai asta mă face și pe mine să îmi întrerup tratamentul, pentru că iau antialergice, am picături pentru nas, am picături pentru ochi, dar pentru că nu am simptome în fiecare zi, le mai las deoparte. Și când cred că s-a terminat, s-a dus ambrozia, revine viroza când mă mănâncă ochii, nasul, strănut, îmi curge nasul…”.

