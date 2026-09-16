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„Astăzi este ultima ta zi de lucru”. Mailul primit la 6 dimineața de angajații unui gigant tech. Ce se întâmplă la Oracle

Un nou val de concedieri a lovit Oracle. Angajații au primit mailul la 6 dimineața: „Astăzi este ultima ta zi de lucru”. Ce se întâmplă la gigantul tech și ce legătură are România?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 18:00 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 18:02
„Astăzi este ultima ta zi de lucru”. Mailul primit la 6 dimineața de angajații unui gigant tech. Ce se întâmplă la Oracle | Shutterstock
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Un nou val de concedieri a început la Oracle luni, 14 septembrie 2026, iar pentru unii angajați vestea a venit încă de la primele ore ale dimineții. Potrivit relatărilor consultate de Business Insider, unii dintre cei vizați au primit în jurul orei 6:00 un e-mail semnat de „Oracle Leadership”, prin care erau informați că pozițiile lor au fost eliminate și că acea zi era ultima lor zi de lucru.

Ce se întâmplă la Oracle

Mesajul transmis angajaților preciza că, după o analiză a nevoilor actuale ale companiei, postul lor fusese eliminat în cadrul unei „schimbări organizaționale mai ample”. Formula care a atras atenția a fost una cât se poate de directă: „today is your last working day” – „astăzi este ultima ta zi de lucru”.

Business Insider a discutat cu trei persoane afectate și a consultat mesajul transmis angajaților. Numărul total al oamenilor incluși în acest nou val de disponibilizări nu a fost făcut public, iar Oracle nu oferise un comentariu publicației la momentul relatării.

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Angajații ar fi rămas fără acces la sistemele companiei înainte de e-mail

Relatările despre modul în care au fost anunțate concedierile fac situația și mai tensionată. Potrivit unor angajați citați de presa internațională, în unele cazuri problemele de acces la sistemele interne au început înainte de primirea mesajului oficial.

The Times of India relatează că, în dimineața de 14 septembrie, anumite autentificări federate au început să nu mai funcționeze în jurul orei 4:00, urmate de probleme de acces la Slack și de dezactivarea unor cartele de acces. Ulterior, în jurul orei 6:00, ar fi sosit e-mailul de la „Oracle Leadership”.

Informațiile despre această succesiune provin din relatările angajaților afectați și nu reprezintă o explicație oficială publicată de Oracle.

Ce compensații ar primi angajații concediați

Potrivit documentelor consultate de Business Insider, angajații americani vizați de concedieri ar urma să primească patru săptămâni de salariu de bază, la care se adaugă câte o săptămână pentru fiecare an lucrat în companie. Business Insider a relatat, de asemenea, că pachetul ar avea o limită de 26 de săptămâni.

În e-mailul transmis angajaților li se solicita și furnizarea rapidă a unei adrese personale de e-mail. Compania urma să trimită acolo documentele legate de plecare și informațiile despre pachetul compensatoriu, inclusiv prin intermediul platformei DocuSign. Accesul la computer, e-mail, voicemail și fișierele companiei urma să fie dezactivat.

Oracle face restructurări masive în timp ce investește în inteligența artificială

Noul val de concedieri vine într-un moment în care Oracle face investiții masive în infrastructura pentru inteligență artificială și centre de date.

În raportul anual depus la SEC, Oracle arată că avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026: aproximativ 49.000 în Statele Unite și 92.000 în afara SUA.

Același document arată amploarea restructurării. În anul fiscal 2026, Oracle a raportat 1,779 miliarde de dolari cheltuieli de restructurare, față de 299 de milioane de dolari în anul fiscal anterior. Compania a estimat inițial că planul său de restructurare pentru 2026 va costa până la aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Mai mult, într-un raport depus ulterior la SEC, Oracle a precizat că, după 31 august 2026, planul a fost suplimentat cu aproximativ 700 de milioane de dolari, pentru a acoperi acțiuni suplimentare de restructurare.

Compania explică în raportul anual că planul include, printre altele, adoptarea și integrarea tehnologiilor AI în anumite funcții și activități operaționale. Oracle spune că măsurile urmăresc eficientizarea operațiunilor și dezvoltarea activităților sale din zona cloud.

Oracle România, afectată și ea de concedieri

Restructurările Oracle au avut efecte și în România. În iunie 2026, Observator relata că aproximativ 500 de angajați Oracle România urmau să își piardă locurile de muncă, informația fiind transmisă angajaților prin e-mail. Potrivit publicației, compania avea atunci peste 4.000 de specialiști în România.

Acesta ar fi fost al doilea val important de disponibilizări pentru Oracle România în doi ani. Observator relata că, în 2025, aproximativ 400 de angajați din România fuseseră concediați.

Mesajul primit în zorii zilei de 14 septembrie se înscrie într-un proces mai amplu de restructurare al gigantului american. În timp ce Oracle își redirecționează resursele către cloud, inteligență artificială și infrastructura necesară noilor centre de date, compania reduce în paralel costurile și dimensiunea anumitor echipe. Datele oficiale arată că procesul de restructurare a generat deja costuri de ordinul miliardelor de dolari.

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