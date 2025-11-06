(P) Black Friday la MatHaus: când începe campania și cum te pregătești

Se apropie cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday.

Pasionații de proiecte DIY, cei care vor să aducă îmbunătățiri în gospodărie sau au planuri de renovare ori proiecte ample de construcție sunt, desigur, nerăbdători să profite de oferte. Black Friday la MatHaus vine cu reduceri la o gamă largă de produse, de la unelte și materiale de construcții, până la articole pentru grădină și amenajări interioare. Indiferent dacă vrei să renovezi, să repari sau să începi ceva nou, acum este momentul ideal să profiți de cele mai bune promoții. Descoperă când începe campania și sfaturi utile pentru a nu rata produsele dorite!

Când începe campania de Black Friday la MatHaus?

MatHaus anunță oficial data de start cu câteva zile înaintea evenimentului. De obicei, perioada reducerilor are loc la începutul lunii noiembrie. Anul acesta, în 2025, cel mai probabil Black Friday va începe pe 7 noiembrie. Cele mai sigure surse pentru a afla noutățile și informațiile actualizate sunt newsletterul MatHaus și pagina de Facebook. Pentru că deja s-a dat startul numărătorii inverse, te invităm să citești în continuare pașii pe care îi ai de urmat pentru a prinde ofertele din Black Friday-ul renovărilor, reparațiilor și construcțiilor 2025.

Cum te pregătești pentru Black Friday-ul MatHaus 2025?

Articolul continuă după reclamă

Black Friday la MatHaus vine cu cele mai bune prețuri din an la o gamă variată de materiale pentru construit, renovat, reparat sau decorat, așadar ai șansa să faci economii importante pentru proiectele tale. Mai jos îți spunem care sunt pașii pe care să-i urmezi, pentru a beneficia cu succes de cele mai bune oferte.

1. Stabilește-ți bugetul de achiziții

Ofertele de Black Friday sunt cu siguranță tentante, astfel o planificare a bugetului te ajută să faci alegeri responsabile. Decide suma maximă pe care ești dispus să o cheltui și notează, orientativ, costurile estimate pentru fiecare categorie de produse:

materiale de constructii (ex: BCA, caramida, polistiren, vata minerala)

utilaje, scule și unelte (ex: bormașini, polizoare unghiulare);

sisteme de termoizolație (ex: plăci de polistiren, vată bazaltică);

finisaje și amenajări (ex: plăci ceramice, vopsele lavabile, parchet);

fotovoltaice, electrice și iluminat (ex: panouri solare, corpuri de iluminat LED, prize, cabluri și tablouri electrice).

În funcție de priorități direcționează-ți bugetul către categoriile care îți aduc cea mai mare valoare în acest moment. De exemplu, dacă ai în plan renovarea casei, merită să urmărești ofertele la parchet și gresie de Black Friday, deoarece prețurile scad considerabil și cumperi produse de calitate, cu bani mai puțini.

2. Creează o listă cu produsele dorite

După ce ți-ai stabilit bugetul, următorul pas este să creezi o listă cu produsele pe care le dorești. Notează ce ai nevoie cu adevărat și ce ți-ai propus să cumperi dacă apare o ofertă avantajoasă. Pentru a te organiza mai ușor, adaugă articolele preferate în secțiunea „Favorite” de pe site-ul MatHaus. Prin urmare, vei vedea imediat dacă produsele preferate au intrat la reducere când se va da startul campaniei de Black Friday.

3. Abonează-te la newsletter-ul MatHaus

Completează câmpurile pentru a te abona la newsletter-ul MatHaus. În felul acesta te asiguri că nu ratezi cele mai bune oferte. Înainte de startul campaniei, vei primi pe email o selecție cu cele mai bune reduceri de Black Friday. Astfel, vei fi printre primii care află despre promoțiile la produse pentru construcții, renovări, reparații sau amenajări interioare și îți vei pregăti lista de cumpărături în cunoștință de cauză.

5. Verifică datele contului online

Intră în contul tău MatHaus și asigură-te ca adresa de livrare este corectă. Poate la ultima livrare ai avut nevoie să primești produsele pe șantier, iar acum vrei să ajungă acasă sau la o altă adresă. Verifică și actualizează aceste informații din timp, pentru ca în ziua reducerilor totul să meargă rapid și fără probleme. De asemenea, uită-te să vezi dacă numărul de telefon este cel actual. În felul acesta vei finaliza comanda mai repede, lucru foarte important dacă un produs are stoc limitat.

Ce categorii de produse să urmărești de Black Friday la MatHaus?

Black Friday aduce reduceri importante la MatHaus, iar acum este momentul ideal să profiți de cele mai bune prețuri ale anului. Fie că îți dorești să modernizezi locuința, să echipezi atelierul cu unelte performante sau să investești în soluții eficiente pentru locuință, ofertele acoperă toate nevoile tale. În continuare îți recomandăm câteva categorii de produse care te pot interesa și care merită urmărite de Black Friday la MatHaus.

Materiale de construcții de interior și exterior - dacă ai în plan o renovare sau o lucrare de reparații, Black Friday este momentul potrivit să investești în materiale de calitate la prețuri reduse.

Parchet laminat și accesorii - vrei să înlocuiești podeaua veche cu un parchet laminat într-o nuanță deschisă, care să fie și rezistent la apă? Indiferent de modelul ales, urmărește reducerile de Black Friday ca să îți duci proiectul la bun sfârșit fără costuri mari.

Gresie și faianță - găsești o varietate de modele și culori potrivite indiferent de amenajarea pe care o ai în lucru. Profită de reduceri pentru a alege finisaje care oferă un aspect modern încăperilor tale!

Electrice și iluminat - de la corpuri de iluminat LED până la prize, cabluri și accesorii, aceste produse sunt indispensabile în orice locuință. Achiziționează-le la prețuri mai mici de Black Friday.

Unelte și scule - dacă ești pasionat de proiecte DIY sau pur și simplu vrei să ai unelte de încredere în gospodărie, Black Friday aduce reduceri la bormașini, polizoare, truse de scule și multe altele.

Soluții de încălzire, climatizare sau ventilație - pregătește-ți locuința pentru sezonul rece sau îmbunătățește confortul termic cu produse moderne, eficiente energetic, disponibile la prețuri speciale.

Garduri și soluții de împrejmuire - în cazul în care te gândești să securizezi curtea sau să îi oferi un aspect mai plăcut, urmărește reducerile la garduri, panouri și accesorii de montaj. Vei finaliza proiectul dorit cu o investiție mai mică.

Opțiuni de plată pentru cumpărăturile de Black Friday la MatHaus

Dacă ai un proiect amplu în desfășurare, cum ar fi renovarea întregii locuințe, Black Friday este momentul potrivit să achiziționezi tot ce ai nevoie la prețuri avantajoase. Pentru ca planurile tale să nu fie limitate de bugetul disponibil pe moment, MatHaus îți oferă mai multe opțiuni de plată, pentru a te bucura de reduceri fără nicio grijă:

Plată integrală online cu cardul - simplu și rapid, finalizezi comanda în siguranță, direct pe site, folosind orice card bancar;

Plata ramburs - plătești produsele cash atunci când le primești;

Plată în rate fără dobândă - dacă ai în plan achiziții mai mari, cum ar fi materiale pentru renovare, mobilier sau echipamente pentru casă, alege plata în rate egale, fără dobândă. MatHaus are parteneriate cu mai multe bănci, astfel încât poți achita cumpărăturile de Black Friday în condiții avantajoase, direct cu cardul de credit.

Plata prin transfer bancar - această opțiune este ideală pentru comenzile mai mari. Plata se face prin transfer bancar, pe baza facturii proforme emise de MatHaus, iar livrarea produselor are loc după confirmarea plății.

Black Friday la MatHaus este momentul ideal ca să duci la bun sfârșit planurile pe care le-ai tot amânat, fie că vrei să renovezi, să repari sau să oferi un plus de confort casei tale. Cu reduceri la o gamă variată de produse, de la materiale de construcții până la mobilier, corpuri de iluminat, scule și unelte, ai toate motivele să profiți din plin de campanie. Pregătește-ți din timp bugetul, lista de produse și abonează-te la newsletter, ca să fii printre primii care descoperă ofertele. MatHaus îți oferă prețuri speciale pentru ca proiectele tale să prindă viață, simplu, sigur și avantajos.