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Când pică Moșii de Toamnă în 2026. Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților

Moșii de toamnă 2026. Află când sunt, ce semnificație are Sâmbăta Morților și ce se face la biserică și la cimitir în această zi de pomenire.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 08:25 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 08:28
Când pică Moșii de Toamnă în 2026. Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților | Shutterstock/Profimedia
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Moșii de toamnă, cunoscuți în popor și sub denumirea de Sâmbăta Morților, reprezintă una dintre zilele importante din calendarul ortodox dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În această zi, credincioșii merg la biserică și la cimitir pentru a se ruga pentru sufletele celor adormiți și împart alimente și alte daruri de pomană.

Când pică Moșii de Toamnă în 2026

Zilele de Moși nu au întotdeauna o dată fixă în calendar, ci pot fi stabilite în funcție de marile sărbători și de perioada liturgică. Moșii de toamnă sunt legați, în tradiția populară, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prăznuită pe 26 octombrie. În unele zone, această pomenire este cunoscută și sub numele de Moșii de Sâmedru.

În 2026, calendarele ortodoxe consultate indică 31 octombrie ca zi de pomenire a morților – Moșii de toamnă. Totuși, există și surse bisericești care indică o dată diferită, motiv pentru care credincioșii pot verifica programul și rânduiala stabilite de parohia la care merg, relatează Noutăți Ortodoxe.

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Ce se face de Moșii de toamnă

De Moșii de toamnă, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire a celor adormiți. Aceștia pot trece pe pomelnice numele rudelor și persoanelor apropiate care au trecut la cele veșnice.

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La biserică sunt aduse, de obicei, colivă, colac sau prescură, vin, lumânări și pachete cu alimente. Acestea sunt binecuvântate și apoi împărțite de credincioși, în amintirea celor decedați. Pomelnicele sunt citite în cadrul slujbelor, iar credincioșii se roagă pentru odihna sufletelor celor pomeniți.

Unul dintre cele mai cunoscute elemente ale pomenirii este coliva, preparată în mod tradițional din grâu fiert, îndulcit și decorat. Grâul este considerat un simbol al învierii, prin legătura sa cu învățătura creștină despre moarte și Înviere.

După slujbele de la biserică, multe familii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormintele celor dragi, pentru a face curățenie și pentru a se ruga. În funcție de obiceiul locului, poate fi săvârșit și un parastas la mormânt.

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Ce se dă de pomană de Moșii de toamnă

De Moșii de toamnă, tradiția spune că alimentele oferite de pomană trebuie să fie împărțite cu gândul la persoana trecută la cele veșnice. Printre cele mai întâlnite daruri se numără coliva, colacii, fructele de sezon, dulciurile, mâncarea gătită, vinul și alte alimente.

În unele zone ale țării, obiceiurile diferă. În trecut, de pildă, se ofereau colaci și grâu fiert, pregătit cu lapte, unt sau brânză. Tradițiile populare legate de Moșii de toamnă s-au transmis din generație în generație, iar fiecare regiune păstrează propriile obiceiuri.

Dincolo de alimentele oferite, ziua are în primul rând o semnificație religioasă. Moșii de toamnă sunt un prilej pentru familii de a-și aminti de cei dragi care nu mai sunt și de a se ruga pentru sufletele acestora.

În calendarul ortodox, pomenirea morților ocupă un loc important, iar Biserica îi îndeamnă pe credincioși să participe la slujbe și să păstreze memoria celor adormiți prin rugăciune și fapte de milostenie. Calendarul oficial al Patriarhiei Române prezintă rânduielile liturgice și sărbătorile pentru anul 2026.

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