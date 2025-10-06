Antena Căutare
Când se dă drumul la căldură în București. În ce zone sunt așteptate probleme. Anunțul oficial făcut de Termoenergetica

Când se dă drumul la căldură în București. În ce zone sunt așteptate probleme. Anunțul oficial făcut de Termoenergetica

Compania Municipală Termoenergetica a anunțat când se dă drumul la căldură în București, dar și care sunt zonele în care sunt așteptate probleme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 17:41 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 23:51
Descoperă când se dă drumul la căldură în București | sursa foto: Shutterstock/profimedia

Compania Municipală Termoenergetica a anunțat când dă drumul la căldură în București, dar și care sunt zonele în care ar putea să apară probleme. Descoperă în rândurile de mai jos totate informațiile furnizate până în prezent de reprezentatnții companiei.

Când se dă drumul la căldură în București. În ce zone sunt așteptate probleme. Anunțul oficial făcut de Termoenergetica

Temperaturile care au tot scăzut și vremea rea i-a făcut pe mulți dintre români să se întrebe când se dă drumul la căldură în București.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat faptul că recurge la o serie de măsuri pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii. Astfel, pornirea sistemului de termoficare se face gradual, așa că furnizarea agentului termic se va resimți treptat și vor fi unele zone cu probleme.

Iată mai jos comunicatul oficial transmis de Termoenergetica în care sunt cuprinse informațiile complete despre când se dă drumul la căldură în București.

„Începerea furnizării agentului termic și măsuri pentru optimizarea funcționării sistemului de termoficare

București, 6 octombrie 2025 – Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

* Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;

* Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;

* Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025.

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise in cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în urmatoarele zone:

  • Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;
  • Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;
  • Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;
  • Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;
  • Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
  • Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert”, se anunță în comunicatul oficial transmis de Termoenergetica București, potrivit Agerpres.

