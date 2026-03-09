Antena Căutare
Home News Social Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România. Motivul pentru care este asociată cu data de 9 martie

Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România. Motivul pentru care este asociată cu data de 9 martie

Află când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România și de ce este asociată cu data de 9 martie. Descoperă tradițiile și semnificația acestei zile speciale dedicate bărbaților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 12:16 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 12:17

Ziua Bărbatului este adeseori asociată în mod popular cu data de 9 martie, însă aceasta este o confuzie des întâlnită. În România, sărbătoarea are două date diferite care apar în conștiința publică, dar există o distincție clară între ele, bazată pe tradiții populare și recunoaștere oficială.

Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România

Mulți români asociază Ziua Bărbatului cu 9 martie, o dată care provine din tradiția ortodoxă. În calendarul religios, 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, considerați simbolul curajului și al rezistenței în fața persecuțiilor.

În folclorul românesc, această zi a fost reinterpretată de-a lungul timpului ca un prilej de celebrare a bărbaților, mai ales în anumite regiuni unde există obiceiul ca aceștia să bea câte un pahar de vin pentru fiecare mucenic, simbolizând masculinitatea și curajul.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, această asociere este mai degrabă populară decât oficială, iar ziua de 9 martie nu este recunoscută ca sărbătoare oficială în România sau la nivel internațional.

Citește și: Mesaje de 9 martie pentru Ziua bărbatului. Felicitări și urări frumoase pentru domni

În realitate, Ziua Bărbatului este sărbătorită oficial în România pe 19 noiembrie, conform Legii nr. 22/2016, adoptată de Parlament. Actul normativ stabilește această zi ca un moment dedicat recunoașterii contribuției bărbaților în familie, comunitate și societate.

Spre deosebire de alte sărbători legale, această zi nu este considerată zi liberă de stat, însă reprezintă o oportunitate de a celebra rolul și responsabilitățile bărbaților în viața socială și familială.

Când se sărbătorește, de fapt, Ziua Bărbatului

La nivel internațional, Ziua Bărbatului a fost propusă pentru prima dată la începutul anilor ’90 de profesorul american Thomas Oaster, care a dorit crearea unei zile dedicate recunoașterii importanței bărbaților în societate.

Primele inițiative în acest sens au avut loc în 1993, însă forma cunoscută astăzi a fost stabilită în 1999 de istoricul Jerome Teelcksingh din Trinidad și Tobago, care a ales data de 19 noiembrie. Ziua este acum marcată în peste 80 de țări, cu diverse manifestări culturale și sociale care evidențiază rolul bărbaților și importanța egalității de gen.

Citește și: Când e Ziua Bărbatului în 2019 și de ce sunt sărbătoriți de trei ori pe an

Astfel, în România există o dublă percepție: 9 martie, asociată popular cu bărbații prin tradiții și obiceiuri locale, și 19 noiembrie, ziua oficială recunoscută pentru celebrarea lor la nivel național și internațional. În timp ce 9 martie are rădăcini religioase și folclorice, 19 noiembrie se concentrează pe rolul social și familial al bărbaților, aducând în prim-plan importanța contribuției acestora în viața comunităților și în societate.

Citește și: Si barbatii au ziua lor

Indiferent de data aleasă, Ziua Bărbatului este un prilej de reflecție asupra responsabilităților, meritelor și valorii bărbaților în viața de zi cu zi, păstrând în același timp tradițiile locale și aprecierea globală a rolului lor.

Citește și: Ce zile libere vom avea în 2026. Calendarul sărbătorilor și a mini vacanțelor

Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și ... Rezultate Loto, 8 martie 2026. Report la Joker de peste 11,29 milioane de euro la tragerile de joi, 12 martie 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
SpyNews Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40
Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Mesaje și felicitări de 8 martie. Urări și SMS-uri speciale pentru mame, iubite și soții
Mesaje și felicitări de 8 martie. Urări și SMS-uri speciale pentru mame, iubite și soții
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x