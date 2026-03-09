Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România. Motivul pentru care este asociată cu data de 9 martie

Află când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România și de ce este asociată cu data de 9 martie. Descoperă tradițiile și semnificația acestei zile speciale dedicate bărbaților.

Ziua Bărbatului este adeseori asociată în mod popular cu data de 9 martie, însă aceasta este o confuzie des întâlnită. În România, sărbătoarea are două date diferite care apar în conștiința publică, dar există o distincție clară între ele, bazată pe tradiții populare și recunoaștere oficială.

Când se sărbătorește Ziua Bărbatului în România

Mulți români asociază Ziua Bărbatului cu 9 martie, o dată care provine din tradiția ortodoxă. În calendarul religios, 9 martie marchează pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, considerați simbolul curajului și al rezistenței în fața persecuțiilor.

În folclorul românesc, această zi a fost reinterpretată de-a lungul timpului ca un prilej de celebrare a bărbaților, mai ales în anumite regiuni unde există obiceiul ca aceștia să bea câte un pahar de vin pentru fiecare mucenic, simbolizând masculinitatea și curajul.

Totuși, această asociere este mai degrabă populară decât oficială, iar ziua de 9 martie nu este recunoscută ca sărbătoare oficială în România sau la nivel internațional.

În realitate, Ziua Bărbatului este sărbătorită oficial în România pe 19 noiembrie, conform Legii nr. 22/2016, adoptată de Parlament. Actul normativ stabilește această zi ca un moment dedicat recunoașterii contribuției bărbaților în familie, comunitate și societate.

Spre deosebire de alte sărbători legale, această zi nu este considerată zi liberă de stat, însă reprezintă o oportunitate de a celebra rolul și responsabilitățile bărbaților în viața socială și familială.

Când se sărbătorește, de fapt, Ziua Bărbatului

La nivel internațional, Ziua Bărbatului a fost propusă pentru prima dată la începutul anilor ’90 de profesorul american Thomas Oaster, care a dorit crearea unei zile dedicate recunoașterii importanței bărbaților în societate.

Primele inițiative în acest sens au avut loc în 1993, însă forma cunoscută astăzi a fost stabilită în 1999 de istoricul Jerome Teelcksingh din Trinidad și Tobago, care a ales data de 19 noiembrie. Ziua este acum marcată în peste 80 de țări, cu diverse manifestări culturale și sociale care evidențiază rolul bărbaților și importanța egalității de gen.

Astfel, în România există o dublă percepție: 9 martie, asociată popular cu bărbații prin tradiții și obiceiuri locale, și 19 noiembrie, ziua oficială recunoscută pentru celebrarea lor la nivel național și internațional. În timp ce 9 martie are rădăcini religioase și folclorice, 19 noiembrie se concentrează pe rolul social și familial al bărbaților, aducând în prim-plan importanța contribuției acestora în viața comunităților și în societate.

Indiferent de data aleasă, Ziua Bărbatului este un prilej de reflecție asupra responsabilităților, meritelor și valorii bărbaților în viața de zi cu zi, păstrând în același timp tradițiile locale și aprecierea globală a rolului lor.

