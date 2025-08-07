Ce zile libere vom avea în 2026. Calendarul sărbătorilor și a mini vacanțelor

Anul 2026 promite să fie generos cu românii în ceea ce privește zilele libere legale, oferind numeroase oportunități pentru mini-vacanțe și relaxare bine meritată.

Potrivit calendarului oficial, se conturează un an plin de sărbători care cad în timpul săptămânii, creând astfel posibilități ideale pentru pauze extinse de la rutina zilnică.

Ce zile libere vom avea in 2026. Calendarul sărbătorilor și a mini vacanțelor

Anul debutează cu o veste bună pentru toți cei dornici de o mică evadare. Prima săptămână aduce patru zile libere consecutive, începând cu 1 și 2 ianuarie, care cad joi și vineri. Astfel, românii vor putea beneficia de un weekend prelungit până duminică, 4 ianuarie.

Primăvara vine cu una dintre cele mai așteptate perioade de odihnă: Paștele. Vinerea Mare, pe 10 aprilie, combinată cu prima și a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie, creează un alt weekend prelungit de patru zile.

Luna mai aduce Ziua Muncii, care cade pe 1 mai, o zi liberă perfectă pentru a încheia luna cu o mini-vacanță de trei zile.

Una dintre combinațiile cele mai fericite din 2026 se întâmplă la sfârșitul lunii mai, când Rusaliile sunt sărbătorite pe 31 mai și 1 iunie. Această perioadă coincide cu Ziua Copilului, oferind o pauză ideală pentru elevi și părinți, potrivit observatornews.ro.

Pe parcursul anului, sunt și alte oportunități de a planifica scurte escapade. Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, cad luni și marți, creând astfel un potențial weekend prelungit de patru zile dacă se ia liber și ziua de vineri precedentă.

În decembrie, Crăciunul aduce o altă ocazie de a beneficia de câteva zile libere. 25 și 26 decembrie, care cad vineri și sâmbătă, oferă posibilitatea de a transforma această sărbătoare într-o mini-vacanță, în special pentru cei care pot lua liber și în ziua de 24 decembrie.

De asemenea, angajații din învățământ au privilegiul de a se bucura de zile libere suplimentare în 2026, beneficiind de aproximativ 20 de zile libere în total, prin combinarea zilelor legale cu cele specifice sectorului educațional.

Lista completă a zilelor!

1, 2 ianuarie – Anul Nou

6, 7 ianuarie – Boboteaza și Sfântul Ioan

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10, 12, 13 aprilie – Vinerea Mare și Paștele

1 mai – Ziua Muncii

31 mai – Rusaliile

1 iunie – Ziua Copilului (coincide cu a doua zi de Rusalii)

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională

25, 26 decembrie – Crăciunul.

Anul 2026 se anunță a fi un an favorabil pentru cei care apreciază pauzele binevenite și scurtele evadări din cotidian. Cu 17 zile libere legale, din care 12 cad în timpul săptămânii, românii au toate motivele să planifice momente de relaxare și odihnă împreună cu cei dragi.