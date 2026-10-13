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Care este cel mai înalt grad militar din România. Nu este cel de general și poate fi acordat doar în condiții excepționale

Mareșalul este cel mai înalt grad militar din România, dar se acordă în condiții excepționale. Află ce prevede legea și cum arată ierarhia gradelor militare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 21:11 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 21:13
Care este cel mai înalt grad militar din România. Nu este cel de general și poate fi acordat doar în condiții excepționale | Shutterstock
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Potrivit legislației din România, mareșalul este cel mai înalt grad militar. Totuși, acordarea acestui grad presupune îndeplinirea unor condiții excepționale și nu reprezintă o etapă obișnuită în cariera unui militar. În ierarhia militară curentă, cele mai înalte grade sunt generalul cu patru stele și amiralul cu patru stele.

Care este cel mai înalt grad militar din România și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a-l obține

Conform Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, gradul de mareșal poate fi acordat de Președintele României generalilor sau amiralilor cu patru stele, pentru merite militare excepționale, în timp de război. Acesta se situează deasupra tuturor celorlalte grade militare.

Este importantă diferența dintre cel mai înalt grad prevăzut de lege și cel mai înalt grad din ierarhia obișnuită. Mareșalul reprezintă o excepție, în timp ce gradele de general și amiral cu patru stele se află în vârful ierarhiei curente a ofițerilor, spune Ziarulunirea.ro.

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Care sunt gradele militare din România

Ierarhia militară cuprinde mai multe categorii de personal, fiecare având grade și responsabilități specifice.

1. Soldați și gradați profesioniști

În ordine crescătoare, gradele sunt:

  • Soldat
  • Fruntaș
  • Caporal clasa a III-a
  • Caporal clasa a II-a
  • Caporal clasa I

Aceștia îndeplinesc misiuni operative și alte atribuții militare, în funcție de pregătire și de funcția ocupată.

2. Subofițeri

Gradele de subofițer, în ordine crescătoare, sunt:

  • Sergent
  • Sergent-major
  • Plutonier
  • Plutonier-major
  • Plutonier adjutant
  • Plutonier adjutant principal

Subofițerii au responsabilități de instruire, coordonare și conducere a personalului militar.

3. Maiștri militari

Această categorie include specialiști în domenii tehnice, cu atribuții legate de exploatarea și întreținerea echipamentelor și a tehnicii militare. Gradele sunt:

  • Maistru militar clasa a V-a
  • Maistru militar clasa a IV-a
  • Maistru militar clasa a III-a
  • Maistru militar clasa a II-a
  • Maistru militar clasa I
  • Maistru militar principal

4. Ofițeri

Corpul ofițerilor este împărțit în trei categorii.

Gradele inferioare:

Sublocotenent

Locotenent

Căpitan

Gradele superioare:

Maior

Locotenent-colonel

Colonel

Generali și amirali:

General de brigadă – o stea

General-maior – două stele

General-locotenent – trei stele

General – patru stele

În Forțele Navale, denumirile corespunzătoare sunt contraamiral de flotilă, contraamiral, viceamiral și amiral. În aviație există, de asemenea, denumiri specifice pentru anumite grade.

Cum se poate înainta în grad

Înaintarea în grad nu depinde exclusiv de vechime. În funcție de categoria de personal și de situația profesională, sunt luate în considerare pregătirea, rezultatele obținute, conduita, stagiul minim în grad și condițiile prevăzute de lege.

Promovarea presupune îndeplinirea criteriilor legale și profesionale aplicabile fiecărei categorii de personal. Prin urmare, atingerea gradelor superioare reprezintă un proces care implică atât experiență, cât și responsabilități tot mai mari.

În cazul gradului de mareșal, regulile sunt diferite: acesta nu se obține printr-o simplă promovare, ci poate fi acordat numai în condițiile excepționale prevăzute de lege.

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