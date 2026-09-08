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Cât ar trebui să dureze, de fapt, un duș. Greșeala pe care multe persoane o fac fără să-și dea seama

Cât ar trebui să dureze, de fapt, un duș? Un specialist susține că trei minute sunt suficiente pentru igiena corporală, însă există și alte motive pentru care oamenii petrec mai mult timp sub apă.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 17:37 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 12:59
Cât ar trebui să dureze, de fapt, un duș. Greșeala pe care multe persoane o fac fără să-și dea seama | Shutterstock
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Te-ai întrebat vreodată cât timp ar trebui să dureze, de fapt, un duș? Dacă obișnuiești să petreci 10, 15 sau chiar 20 de minute sub apă, s-ar putea ca acest obicei să fie mult peste timpul necesar pentru o igienă corespunzătoare.

Cât ar trebui să dureze, de fapt, un duș

Americanii petrec, în medie, aproximativ 16 minute la duș, potrivit New York Post. Specialiștii sunt însă de părere că o mare parte din acest timp nu este neapărat necesară pentru curățarea corpului.

Dr. Pablo Pereira-Doel, specialist în științele mediului la Universitatea Surrey din Anglia, susține că oamenii ar putea avea nevoie de doar trei minute pentru a se spăla corespunzător. Potrivit acestuia, un minut ar fi suficient pentru o clătire adecvată a corpului, două minute dacă este inclus și șamponul și aproximativ trei minute atunci când este folosit și balsamul.

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Mai mult, specialistul a subliniat că cele trei minute nu presupun neapărat renunțarea completă la momentele de relaxare petrecute sub apă. „Include timp pentru agrement în apă, adică pentru plăcere sub apă”, a explicat Pereira-Doel.

De ce petrec oamenii atât de mult timp la duș

Studiile analizate de specialist arată că durata dușului nu este întotdeauna determinată de nevoia de igienă. În unele cazuri, oamenii intră sub apă pentru a se relaxa, pentru îngrijire personală sau pur și simplu pentru a se încălzi.

„Cât despre motivul pentru care oamenii zăbovesc... răspunsul este că, pentru o mare parte din dușuri, curățenia nu este importantă”, a spus Pereira-Doel.

„Peste patru din zece dușuri din eșantionul nostru au fost făcute din motive care nu au legătură cu igiena - relaxare, îngrijire personală, încălzire într-o dimineață rece”, a continuat omul de știință.

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Temperatura apei pare să influențeze, la rândul ei, durata dușului. Persoanele care aleg apa călduță sau caldă tind să petreacă aproximativ o cincime mai mult timp sub duș decât cele care preferă apa rece.

Și momentul zilei contează. Dușurile făcute seara sau în weekend tind să fie mai lungi decât cele de dimineață, când oamenii sunt presați de timp și se grăbesc să ajungă la serviciu sau la școală.

Astfel, pentru o simplă rutină de igienă, un duș de câteva minute poate fi suficient. În schimb, dacă dușul este folosit și ca metodă de relaxare, durata acestuia poate crește considerabil.

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