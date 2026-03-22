Cât costă un kilogram de cartofi noi în martie 2026. La ce preț îi găsești la tarabele din piață

Cartofii noi au apărut deja în piețe, dar prețurile sunt uriașe. Află cât costă un kilogram în martie 2026 și când se ieftinesc odată cu apariția producției românești.

La începutul sezonului, cartofii noi sunt mai scumpi deoarece producția este încă mică, iar majoritatea culturilor sunt realizate în spații protejate, precum solarii sau sere. Cererea este mare, iar prețurile par să fie și ele destul de piperate.

În România, sezonul cartofilor noi începe de obicei în luna mai și ține până la începutul verii. Acesta este unul dintre motivele pentru care primele recolte ajung să aibă prețuri foarte ridicate în piețe.

Cât costă un kilogram de cartofi noi în martie 2026

Primii cartofi noi din acest sezon au ajuns deja pe tarabele din unele piețe. Aceștia au fost aduși din Ungaria, iar prețul lor este aproape la fel de mare ca cel al unui kilogram de carne. Considerați cândva un aliment de bază ieftin, cartofii noi pot fi percepuți acum drept un produs aproape de lux în această perioadă a anului.

Prețul unui singur kilogram de cartofi noi îi face pe mulți cumpărători să renunțe la ei și să mai aștepte până când oferta va deveni mai bogată. Cartofii noi românești vor ajunge și ei pe tarabele din piețe, însă acest lucru mai durează. Specialiștii din domeniul agricol estimează că primele cantități din producția locală ar putea apărea spre sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Totul depinde de evoluția vremii și de modul în care s-au dezvoltat culturile producătorilor locali.

Cu toate acestea, există și cumpărători nerăbdători care nu se uită la bani atunci când vine vorba de pofta pentru cartofii noi. Pentru a-și satisface dorința, mulți aleg să cumpere cartofii aduși din import, în special din țările vecine. În prezent, cartofii noi din Ungaria au prețuri incredibil de mari în unele piețe din România.

La o piață din țară, un comerciant a scos la vânzare cartofii noi la prețul de 55 de lei pe kilogram. Suma i-a făcut pe mulți clienți să renunțe la achiziție, însă au existat și cumpărători dispuși să scoată bani serioși din buzunar pentru a se bucura de gustul primelor legume ale sezonului. În alte piețe, prețul unui kilogram de cartofi noi din import este ceva mai mic, însă tot ridicat pentru această perioadă. În prezent, costul unui kilogram poate ajunge în jurul valorii de 35 de lei.

Când vor scădea prețurile la cartofii noi

Fiind încă prea devreme pentru sezonul lor, cartofii noi sunt destul de rari pe piață. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care prețurile lor au crescut atât de mult în această perioadă. Oferta limitată și cererea mare duc inevitabil la valori ridicate la tarabele din piețe.

Situația se va schimba însă odată cu avansarea sezonului și cu apariția cartofilor noi românești. Pe măsură ce producătorii locali vor începe să aducă cantități mai mari pe piață, prețurile vor începe să scadă treptat.

Comercianții sunt de părere că prețurile pentru cartofii noi românești vor fi mult mai accesibile. Estimările arată că, odată cu apariția producției locale, un kilogram de cartofi noi ar putea costa între 15 și 20 de lei. În lunile mai și iunie, când oferta va deveni mai mare, prețurile ar putea scădea și mai mult, făcând acest aliment din nou accesibil pentru majoritatea consumatorilor.