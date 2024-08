Ce este „mingea de foc” care s-a văzut pe cer din mai multe orașe ale României. Fizician: „A reintrat necontrolat în atmosferă”

Mai mulți români au văzut un obiect luminos pe cer, în seara de pe 25 august 2024. Fizicianul Claudiu Tănăselia a explicat că a fost un satelit nefuncțional.

Un obiect mare și luminos care se mișca pe cer duminică seara a atras atenția mai multor români. Fizicianul Claudiu Tănăselia a venit cu explicații referitoare la fenomen. Mulți dintre cei care au văzut obiectul tranzitând cerul au scos telefoanele și au filmat. Ceea ce părea a fi o „minge de foc” s-a dovedit a fi un satelit nefuncțional.

„Mă plimbam prin parc, când mi-a atras atenția un obiect foarte mare si luminos, un fragment care era in cadere spre pamant. Imi era clar ca nu era o stea cazatoare, pentru ca era foarte mare. Mai intai, l-am admirat, apoi am scos telefonul si am reusit sa si filmez. Cred ca a stat pe cer cam 30 de secunde”, a povestit un martor pentru opiniatimisoarei.ro.

Fizicianul a publicat pe Facebook imagini și explicații referitoare la obiectul văzut pe cer, iar românii au publicat și ei în comentarii mărturii și imagini cu obiectul.

„Deșeu orbital, observat în această seară deasupra Timișoarei, la ora locală 21:16 (aprox.), deplasare pe direcția NV spre SE. Au fost raportate observații similare și din alte orașe din România (Craiova, Brașov, Bumbești-Jiu), Bulgaria, Serbia, Kosovo. Later edit: este vorba de reintrarea necontrolată în atmosferă a satelitul Starlink-1196 (NORAD ID 45103, lansat în 29 ianuarie 2020)”.

Oamenii au scris că au văzut obiectul luminos și din Arad, Vâlcea, sau Sibiu.

Explicațiile Space Track. Ce era obiectul luminos care a fost observat pe cer

Fizicianul a revenit cu informații clare, date de Space Track. Obiectul care s-a văzut pe cer în România a fost un satelit nefuncțional, lansat cu 4 ani în urmă. care a reintrat necontrolat în atmosferă.

Conform datelor furnizate de Space Track (Tracking and Impact Prediction), obiectul văzut în această seară deasupra României a fost un satelit Starlink nefuncțional, care a reintrat necontrolat în atmosferă (Starlink-1196, NORAD ID 45103, lansat în 29 ianuarie 2020).

Satelitul nu a fost văzut doar din România, ci și din Serbia, Bulgaria, sau Kosovo.

„Activitatea solară intensă favorizează reintrările deșeurilor orbitale, pentru că atmosfera Pământului se "umflă" și astfel reintră mai multe deșeuri, dar satelitul ăla era defect de multă vreme. Dacă nu era defect, nu reintra. Sau dacă era măcar controlabil, nu reintra deasupra zonelor populate”, a mai precizat Cercetătorul ştiinţific Claudiu Tănăselia pe rețelele sociale.

