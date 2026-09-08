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Lorenzo de la Insula Iubirii se plânge de regulile Nattashei Black! „De ce îmi iei libertatea?” Ce nu îl lasă să facă

Lorenzo și-a deschis sufletul în fața unei ispite și a vorbit despre relația cu Natasha Black. Ce îl face să simtă că își pierde libertatea?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 15:59 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 16:03
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Lorenzo de la Insula Iubirii se plânge de regulile Nattashei Black! „De ce îmi iei libertatea?” Ce nu îl lasă să facă | Antena 1
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Lorenzo și Nattasha Black s-au înscris la Insula Iubirii, sezonul 10, pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă iubirea lor poate rezista tentațiilor din Thailanda. Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie și formează un cuplu de mai bine de un an. Au simțit că aceasta este ocazia potrivită pentru a afla cât de solidă este relația lor și pentru a descoperi dacă pot depăși împreună diferențele dintre ei.

Lorenzo de la Insula Iubirii se plânge de regulile Nattashei Black

Nattasha este o femeie cu o personalitate puternică și dominatoare, în timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist. În primele ediții ale emisiunii, concurentul a recunoscut că nu i-a fost întotdeauna ușor să se adapteze la meseria partenerei sale, însă a mărturisit că încearcă să o înțeleagă și să-i fie alături.

În cel de-al doilea episod din Insula Iubirii Plus, Lorenzo și-a deschis sufletul în fața ispitei Andrușca. Cei doi au stat de vorbă în afara vilei, iar concurentul i-a povestit acesteia mai multe detalii despre relația pe care o are cu Nattasha. Imaginile, difuzate în varianta Plus a emisiunii și nedifuzate la televizor, au scos la iveală noi detalii despre dinamica dintre cei doi.

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Lorenzo, despre limitele pe care le are în relație

În timpul discuției cu Andrușca, Lorenzo a explicat că, pentru el, există anumite limite atunci când vine vorba despre apropierea dintre partenera sa și alți bărbați. Concurentul a recunoscut că nu ar fi de acord nici cu gesturi intime, nici cu săruturi și nici măcar cu un flirt care ar putea lăsa loc de interpretări.

„N-aș fi de acord nici cu atingeri intime, nici cu săruturi, astea nici n-ar trebui să existe. Nici flirtul nu mi se pare OK, pentru că oferi ocazie, lași loc de bună ziua. Înseamnă că vrei să te deschizi”, a spus Lorenzo.

Andrușca a avut însă o perspectivă diferită asupra relației și i-a explicat lui Lorenzo că, uneori, încercarea de a controla prea mult partenerul poate avea efectul opus celui dorit.

„Consider că atunci când ai o relație, cel mai rău lucru este să îngrădești acea femeie sau acel bărbat și să nu-l lași să facă nimic, pentru că de acolo îl pierzi”, a spus Andrușca.

Lorenzo: „Dacă eu nu-ți ofer niciun motiv de îngrijorare, simt că îmi iei libertatea”

Concurentul a continuat să vorbească despre relația sa și a dezvăluit că, deși el și Nattasha și-au făcut anumite reguli la început, acestea nu au fost respectate întocmai.

„Și eu sunt Vărsător și am problema asta cu ea. Nu există seara fetelor și a băieților. Nu mi-am dorit relație, dar când am petrecut timp cu ea (...) ne-am mutat împreună foarte repede. Nu funcționăm separat. La început spuneam că o să existe seara fetelor și a băieților. Așa am stabilit, dar nu s-a întâmplat nici în ziua de azi”, s-a confesat Lorenzo.

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Mai mult, acesta a mărturisit că simte că libertatea lui este uneori pusă sub semnul întrebării și a oferit un exemplu legat de una dintre pasiunile sale.

„Simt că e bariera aia, adică dacă eu nu-ți ofer niciun motiv de îngrijorare, simt că îmi iei libertatea. Motorul e o pasiune de-a mea și tu să-mi zici că nu, că mie îmi e frică să te dai. Dar cine ești tu să-mi iei fericirea mea?”, a mai spus Lorenzo.

Discuția cu Andrușca scoate astfel la iveală o latură mai puțin cunoscută a relației dintre Lorenzo și Nattasha Black.

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Cei care vor să descopere și mai multe momente din culisele emisiunii pot urmări Insula Iubirii PLUS, disponibilă în AntenaPLAY. Acolo sunt difuzate imagini și secvențe care nu ajung pe micul ecran, oferind detalii suplimentare despre concurenți, ispite și interacțiunile dintre aceștia.

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