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Ce părinți, care s-au aflat în perioada de creștere a copilului, nu au avut contribuțiile la pensie plătite! Ce perioadă e vizată

Informația momentului vine din partea Ministeruliu Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Descoperă ce părinți, care s-au aflat în perioada de creștere a copilului, nu au avut contribuțiile la pensie plătite. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 13:44 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 14:58
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Descoperă care este perioada la care a făcut referire Ministerul Muncii | Profimedia
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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a făcut un anunț ce i-a îngrijorat pe mulți dintre români. O anumită perioadă este considerată a fi, în mod oficial, stafiu de cotizare asimulat, nu stagiu contributiv, ceea ce înseamnă că părinții care au fost în concediu de creștere a copilului nu au avut contribuțiile la pensie plătite. Descoperă în rândurile de mai jos cine sutn românii vizați de această situație.

Ce părinți, care s-au aflat în perioada de creștere a copilului, nu au avut contribuțiile la pensie plătite. Care este perioada considerată a fi stagiu de cotizare asimulat, nu stagiu contributiv

Conform informațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Muncii, ca răspuns la întrebarea adresă de Monica Berescu în luna martie a acestui an, părinții care au beneficiat de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2026 nu au cotizat la sistemul public de pensii, întrucât respectiva peprioadă este considerată a fi stagiu de cotizare asimulat, nu stagiu contributiv.

Este important de menționat faptul că această perioadă nu înseamnă că anii sunt dispăruți complet din punct de vedere al istoricului de pensie, ci doar sunt recunoscuți ca stagiu de cotizare asimilat, nu ca stagiu contributiv. Există totuși și o diferență clară: perioada în care părintele a fost în concediu de creștere a copilului nu va fi luată în calcul la stagiul minim și complet de cotizare contributiv și nu aduce puncte de stabilitate.

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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a explicat faptul că în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se aflau sub reglementarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Acest lucru prevedea ca indemnizația să fie plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar legislația aflată în vigoare în perioada respectivă stabilea faptul că pentru indemnizația pentru creșterea copilului nu se datora contribuție de asigurări sociale.

„În perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 (…) indemnizația pentru creșterea copilului (…) era suportată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat și asupra acestor sume nu se datora contribuția de asigurări sociale”, a precizat Ministerul Muncii în răspuns, potrivit edupedu.ro.

Practic, părinții care au beneficiat de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2026 nu au avut cotizație la sistemul public de pensii și nu pot considera respectiva perioadă de creștere a copilului ca stagiu contributiv propriu-zis.

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