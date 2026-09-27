Rezultatele loto la extragerile de azi, 27 septembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate LOTO - Duminică, 27 septembrie 2026: 1,9 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,5 milioane de euro la Joker | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 29 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

La tragerile de joi, 24 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,66 milioane de lei.

Rezultate LOTO - Duminică, 27 septembrie 2026: 1,9 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,5 milioane de euro la Joker

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 27 septembrie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 27 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 27 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 27 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 27 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 27 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 27 septembrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,91 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei si la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 68.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sector 4.