O asociație a publicat un clip video în care un câine este legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din București. Descoperă ce s-a întâmplat cu patrupedul, dar și ce a pățit făptașul.

Miercuri, pe 23 octombrie 2025, cei de la Asociația Ramses, ce își dedică activitatea protecției animalelor, a publicat pe pagina oficială de Facebook o filmare în care un bărbat ține legat un câine și îl bate cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 din București.

Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul

Pe 23 octombrie 2025, în mediul online a început să circule o filmare ce surprinde un moment de violență greu de suportat: un bărbat ține legat și bate cu pumnii un câine, într-un restaurant din Sectorul 3 din București.

„Caz grav în București (...) . Astfel de lucruri nu ar trebui să mai existe în 2025. În fața localului, un câine este ținut în condiții inadecvate și abuzat aproape zilnic. Situația este cunoscută deja de mai multe persoane din zonă și trebuie să se oprească. Cerem intervenția urgentă a autorităților competente – Poliția Animalelor și DSV București – pentru verificarea cazului și pentru a garanta siguranța animalului (...).

Facem apel la toți cei care locuiesc în apropiere: Dacă vedeți ceva sau puteți filma/fotografia situația, trimiteți-ne un mail: [email protected]. Și, foarte important, faceți o sesizare oficială către Poliția Română aici: https://politiaromana.ro/ro/petitii-online

Fiecare sesizare contează. Cu cât sunt mai multe plângeri, cu atât cresc șansele ca autoritățile să intervină rapid.

Animalele nu pot vorbi pentru ele. Noi trebuie să fim vocea lor”, a fost mesajul transmis de Asociația Ramses pe pagina oficială de Facebook.

În scurt timp, mai multe persoane au decis să depună plângere în mod fizic sau online. Pe internet, românii s-au solidarizat pentru a da recenzii negative respectivului restaurant.

Făptașul a primit o amendă de 2.000 de lei, dar câinele a rămas la el. După nici 24 de ore, noi dovezi de maltratare au apărut în mediul online. S-a aflat ulterior că s-a ales cu dosar penal.

Vestea cea mare a venit în seara zilei de 23 octombrie 2025, chiar de la ASPA:

„Câinele abuzat de deținătorul său la un restaurant din sectorul 3 se află în custodia noastră și este în siguranță acum.

Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei a deschis dosar penal pentru cercetarea faptelor și a procedat la ridicarea câinelui. Astfel că în această seară câinele a fost preluat de echipajul nostru și transportat la clinica veterinară a medicilor noștri contractanți, Sache Vet, pentru investigații medicale amănunțite.

Vom reveni cu detalii despre starea de sănătate a câinelui pe măsură ce le vom avea.

Salutăm intervenția polițiștilor.

Cei care abuzează animalele trebuie să știe că există o lege de protecție a animalelor care se aplică. Ori de câte ori sunteți martorii unor infracțiuni împotriva animalelor, sesizați imediat poliția.

Cazul a fost făcut public de Asociația Ramses”, a fost mesajul transmis pe Facebook.