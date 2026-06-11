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Cât vor câștiga preoții din 2027. Sumele prevăzute în noua lege a salarizării au stârnit discuții aprinse

Noua lege a salarizării unitare ar putea aduce schimbări importante pentru preoți începând cu 2027. Grila de salarizare, coeficienții și veniturile estimate pentru personalul clerical sunt detaliate în proiectul aflat în analiză.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 16:40 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 16:40
Cât vor câștiga preoții din 2027. Sumele prevăzute în noua lege a salarizării au stârnit discuții aprinse | Shutterstock
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Preoții din România ar putea beneficia de noi grile de salarizare începând cu data de 1 ianuarie 2027. Noua lege a salarizării unitare introduce o schemă diferită pentru personalul clerical, acesta urmând să fie încadrat într-o structură mult mai predictibilă.

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Cât vor câștiga preoții din 2027

Potrivit proiectului, noua grilă pornește, pentru gradația 0, de la suma de 5.822 de lei brut și poate ajunge la 6.560 de lei brut, în funcție de nivelul studiilor, dar și de gradul profesional deținut.

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Cum se calculează noile venituri

Coeficienții prevăzuți în proiectul legislativ variază între 1,42 și 1,60. Sumele finale sunt calculate prin înmulțirea acestor coeficienți cu valoarea de referință stabilită pentru sistemul bugetar, respectiv 4.100 de lei.

Proiectul de lege, care face parte din reformele structurale asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezintă o condiție esențială pentru modernizarea aparatului de stat. De succesul acestei reforme depinde accesarea unei tranșe importante din fondurile europene.

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Pentru personalul clerical, grila de pornire analizată este cea aferentă gradației 0. Reglementările sunt clar diferențiate în funcție de pregătirea teologică și vechime:

Coeficientul minim (1,42): Este atribuit unui preot debutant cu studii medii (seminar teologic), ceea ce corespunde unui salariu de 5.822 de lei brut.

Coeficientul maxim (1,60): Este alocat unui preot cu studii superioare și gradul I profesional, generând un salariu de bază de 6.560 de lei brut, spune Cancan.

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Pentru preoții cu studii superioare (licențiați în Teologie), evoluția în carieră reflectă o creștere graduală a veniturilor:

  • Preot definitiv: 6.314 lei brut.
  • Preot gradul II: 6.396 de lei brut.
  • Preot gradul I: 6.560 de lei brut.

Toate aceste valori rezultă din aplicarea directă a coeficientului de salarizare la valoarea de bază de 4.100 de lei, sumele fiind rotunjite în favoarea salariatului. Pentru gradațiile superioare (de la 1 la 5), salariile vor crește proporțional, respectând regulile stricte de vechime în muncă prevăzute de legislația generală a muncii.

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