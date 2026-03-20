Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Ce spune fiica marelui fotbalist despre făptașul surprins de camere: „E femeie”

La 7 ani și jumătate de la moartea lui Ilie Balaci, mormântul său din Cimitirul Sineasca, din Craiova a fost vandalizat. Fiica marelui fotbalist a fost în stare de șoc după descoperire și a făcut plângere penală.

Crucea lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari jucători români din toate timpurile a fost vandalizată. O persoană a spart geamul protector încercând să fure poza „Minunii Blonde”. Poliția a găsit urme de sânge, cauzată de o tăietură în geam: „A venit cineva, a încercat să îi rupă poza aia de pe cruce. A venit poliţia, a venit poliţia criminalistică, foarte profesionişti oamenii. Au făcut poze. A încercat să scoată poza de pe mormânt, ea era băgată într-o sticlă. S-a spart sticla, poza era intrată în sticlă, nu poţi să o scoţi pur şi simplu. S-a şi tăiat, erau urme de sânge pe cruce, pe jos”, a declarat Lorena Balaci pentru Antena Sport.

Lorena Balaci, fiica regretatului fotbalist, a declarat pentru Fanatik că este o anchetă în desfășurare, iar din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au constatat că persoana care a vandalizat crucea lui Ilie Balaci este o femeie.

„Surpriză! E o femeie!”. Ce spune Lorena Balaci despre făptașul care a vandalizat mormântul marelui fotbalist Ilie Balaci

„E clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri. (…) S-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Au văzut pe camere. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu, de fapt.”, a declarat Lorena Balaci pentru Fanatik.

Fiica lui Ilie Balaci a mai spus pentru sursa menționată anterior că nu este dispusă să o ierte pe persoana care a vandalizat monumentul tatălui său și că este decisă să ajungă în Instanță.

Poliţiştii au întocmit în acest caz dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte. La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

„Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

