Cine repară încrederea românilor în România? Premierul Ilie Bolojan, în Ediția Specială Observator Toată România Noastră

Premierul României, Ilie Bolojan, a stat aseară față în față cu nemulțumirile românilor în ultima Ediție Specială dedicată coaliției de Guvernare în care Observator a prezentat cea mai amplă radiografie a țării, așa cum reiese din Studiul Național Antena – Toată România Noastră.

Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 12:02 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 12:04
Prim-ministrul a dat şi exemple concrete ale companiilor de stat unde trebuie intervenit. | Antena 1

Confruntat cu rezultatele sondajului realizat de prestigioasa companie IPSOS, care atestă ruptura dintre oameni și stat - 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 6 din 10 români sunt de părere că primul lucru care ar trebui rezolvat este corupția, prim-ministrul a criticat activitatea membrilor executivelor din ultimii ani.

Premierul României, Ilie Bolojan, invitat la Observator - Toată România Noastră

„Statul nu este neputincios, dar, prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din compani,i oamenii, profitând de legi altfel normal gândite, şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile. (...) Ministerele trebuie să-şi facă treaba. Când ești pe un post, trebuie să îți asumi responsabilitatea ocupării acelui post, să îți faci treaba. Pentru că, ştiţi, putem să schimbăm miniştrii o dată la 3-4 luni, o dată la jumătate de an, o dată la un an de zi. Ai nevoie de oameni serioși pe post, de oameni care au nevoie de stabilitate. Nu poți să schimbi miniștri în fiecare zi”, a declarat Ilie Bolojan în Ediția Specială Observator.

Prim-ministrul a dat şi exemple concrete ale companiilor de stat unde trebuie intervenit.

„La Romatsa, am văzut că anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro salariul net. În momentul în care o companie are monopol în orice condiţii, astfel de creşteri, de dublări de salarii, chiar dacă sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale. Cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de realităţi. Trebuie să intervină miniştrii, cum este cazul Ministerului Transporturilor. Avem o altă companie, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult dar, din nou, salariile directorilor s-au dublat. În condiţiile în care îţi scade profitul, îţi mai şi majorezi salariile?” - Ilie Bolojan, premierul României

Bolojan a subliniat că empatizează cu românii privind percepţia lor negativă faţă de statul român și măsurile impuse. Cu toate acestea, prim-ministrul a explicat că majorarea TVA nu putea fi evitată, având în vedere situația critică în care se afla România în privința deficitului bugetar și a relației cu partenerii europeni.

"Pe partea de percepţie legată de efectele unor măsuri, o spun şi acum şi îmi asum responsabilitatea, nu puteam evita creşterea de TVA, din cauza faptului că, dacă nu veneam cu un plan de măsuri imediat, ni s-ar fi suspendat fondurile europene. S-a declanşat această procedură de deficit excesiv şi, dacă nu prezentam până la jumătatea lunii iulie, când a fost Consiliul Ecofin, acest plan, care să ne genereze atât creşteri de venituri, cât şi scăderi de taxe, am fi fost într-o situaţie în care, pe fondul blocării fondurilor europene, cu siguranţă am fi intrat în incapacitate de plată. Aceasta este realitatea. Sigur, orice fel de creştere de taxe, de 2 procente, de 5 procente, înseamnă un efect în piaţă, deci au crescut preţurile la multe produse pe care le cumpără fiecare zilnic şi asta a fost perceput de către oameni. (…) Acest tip de măsuri nu au cum să fie aplaudate, sunt măsuri de corecţie, pe care am fost pus în situaţia să le pun în practică şi, subliniez, acestea sunt doar un pachet de măsuri”, a transmis Ilie Bolojan, premierul României.

El a explicat că, în ultimii ani, România a trăit peste posibilități, luând împrumuturi masive pentru a finanța cheltuielile publice, iar dobânzile pe care le plătește țara noastraă acum sunt un semnal al lipsei de disciplină fiscală.

"Din cauza faptului că am crescut foarte mult creditele şi cu viteză foarte mare, chiar dacă astăzi avem un grad de îndatorare al ţării raportat la PIB de până în 60%, ceea ce este mai mic decât media europeană, pentru că noi plătim dobânzi mult mai mari datorită faptului că agenţiile de rating ne-au catalogat ca un stat cheltuitor care nu are disciplină fiscală, care nu respectă angajamentele, atunci noi plătim practic nişte dobânzi mult mai mari şi dobânzile plătite de noi, cumulate, sunt aşa cum am avea un grad de îndatorare de peste 100% din PIB. Plătim dobânzi mult mai mari decât cele pe care le plătesc alte ţări şi am ajuns ca într-un an de zile, cum va fi anul viitor, totalul dobânzilor pe care le plăteşte România să fie 3% din PIB. (…) Orice Guvern vine, orice premier va fi, dacă nu reduce în continuare cheltuielile la modul serios, nu va mai fi spaţiul fiscal, pentru că ne îndatorăm în continuare şi trebuie să înghesui toate cheltuielile, toate investiţiile suplimentare în diferenţa aia care este de fapt jumătate din 6%, ceea ce nu se poate." - Ilie Bolojan, premierul României

Premierul a făcut de asemenea referire la mimarea reducerii posturilor din autoritățile de reglementare, pentru care există legislație, dar aplicarea este „grav denaturată”.

„S-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi, pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau, respectând litera legii, de fapt îşi bat joc de lege. Şi atunci, gândiţi-vă, că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilităţi, să mimezi asta, din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte, pentru că au redus posturi vacante. S-a încercat asta şi în administraţie şi de aceea, atunci când a depins direct de mine, am solicitat să o facem cum trebuie, să nu ne batem joc de cetăţeni, pentru că oamenii vor vedea că doar mimăm reducerea", a spus premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre o eventuală demisie, premierul a explicat că menținerea stabilității politice este esențială pentru credibilitatea României în fața partenerilor externi, mai ales într-un context economic complicat.

"Nu se pune această problemă cu plecarea, pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti conștient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară ţine de stabilitatea politică. (...) Faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri, nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate, să creeze percepţia de predictibilitate, şi eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conştient că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi”, a declarat premierul.

În cadrul Ediției Speciale moderate de Alessandra Stociescu, premierul României a făcut referire și la retragerera parțiala a trupelor americane din țara noastră.

„Luni, practic, am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și am fost informați, practic, cu două zile înainte. (…) Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României, sunt în picioare. (…) Important este că țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea și ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. Suntem în situația în care, practic, negocierile sunt într-o fază avansată. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate.” - Ilie Bolojan

O dotare bună pentru armata română, o armată operațională, înseamnă "poliția noastră de asigurare pentru orice fel de situații", a conchis Bolojan.

