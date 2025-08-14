Mesaje, urări și felicitări de Sfânta Maria Mare 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui

Pe data de 15 august creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. În calendarul creștin-ortodox, Sfânta Fecioară Maria este sărbătorită de două ori, pe 15 august este Adormirea Maicii Domnului, iar pe 8 septembrie este marcată cu cruce roșie în calendar Nașterea Sfintei Maria.

15 august 2025 - Adormirea Maicii Domnului

Sărbătoarea de pe 15 august este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria. În tradiția creștină, „adormirea” nu se referă la moarte în sens obișnuit, ci la trecerea ei blândă și fără suferință din viața pământească la cea cerească.

Potrivit învățăturii Bisericii, Maica Domnului a fost vestită dinainte de Arhanghelul Gavriil despre sfârșitul său, iar apostolii s-au adunat în chip minunat la Ierusalim pentru a-i fi alături. După trei zile, trupul ei nu a mai fost găsit în mormânt, ceea ce înseamnă că a fost ridicat la cer.

Sărbătoarea are o profundă semnificație spirituală pentu că amintește de rolul unic al Fecioarei Maria ca Născătoare de Dumnezeu și mijlocitoare pentru creștini. Această zi este un prilej de rugăciune și reflecție asupra valorilor de credință și ascultare de voia divină.

De aceea, în multe zone ale României, ziua de 15 august este marcată prin participarea la Sfânta Liturghie, procesiuni și pelerinaje la mănăstiri și biserici care poartă hramul Maicii Domnului.

Totodată, sărbătoarea este strâns legată de tradițiile populare. În mediul rural, marchează mijlocul verii și pregătirea pentru toamnă. Se aduc la biserică flori și plante medicinale pentru a fi binecuvântate, iar în unele regiuni se țin obiceiuri legate de protecția recoltelor și sănătatea familiei. Este și Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind considerată ocrotitoarea marinarilor.

Pe 15 august își sărbătoresc ziua onomastică cei cu numele de Maria, Marin, Marica, Marinel, Marius, Martina, Mărioara, Mia, Mari, Marilena, Marița, Meri, Mariana, Marian, Mara, Ana-Maria și Mimi.

Iată ce urări, felicitări și mesaje le poți transmite celor dragi de ziua lor onomastică.

Felicitări, urări și mesaje de Sfânta Maria Mare

Dragă Maria, fie ca ziua ta să fie însorită și plină de bucurii! La mulți ani!

La mulți ani, draga mea Maria! Fie ca zâmbetul tău să lumineze mereu viețile celor din jur.

Maria, nume de regină, la mulți ani! Să ai parte de tot ce e mai frumos pe lume!

Maria, un nume ce răsună ca un cântec angelic, la mulți ani și sărbători fericite!

La mulți ani, Maria! Fie ca inima ta să fie mereu caldă și plină de iubire.

Maria, ești ca o floare rară și frumoasă. La mulți ani și să te bucuri de fiecare clipă!

La mulți ani, Maria! Să ai parte de o zi specială, plină de împliniri și bucurii!

Dragă Maria, fie ca viața să îți ofere mereu motive de a zâmbi. La mulți ani!

Fie ca numele tău, Maria, să fie sinonim cu fericirea și succesul în viață. La mulți ani!

Maria, ești un dar pentru toți cei din jurul tău. La mulți ani și să te bucuri de fiecare moment!

La mulți ani, Maria! Să rămâi mereu la fel de specială și unică!

Maria, ești o stea ce strălucește pe cerul vieții noastre. La mulți ani și multă fericire! Sărbătoarea numelui tău, Maria, să îți aducă împlinire și să te ghideze spre tot ce e mai bun.

Maria, cu un suflet nobil și blând, îți doresc o zi de naștere plină de bucurii. La mulți ani!

La mulți ani, Maria! Să ai o viață plină de succes, dragoste și fericire!

Cu ocazia zilei tale, Maria, îți doresc să fii mereu înconjurată de dragoste și fericire. La mulți ani!

Maria, ești un soare în viețile noastre. La mulți ani și să strălucești mereu!

Maria, un nume ce încălzește inimile tuturor. La mulți ani și să fii mereu fericită!

Fie ca Sfânta Maria să-ţi aducă multă fericire și sănătate în această zi specială! Să ai parte de o zi minunată și plină de bucurie! La mulţi ani!

Cu ocazia onomasticii tale, îţi doresc mult noroc și împliniri în toate, să fii înconjurat/ă de cei dragi și să ai parte de o zi de neuitat! La mulţi ani!

La mulți ani, Maria! Să rămâi mereu acea persoană minunată, plină de vitalitate și dragoste pentru cei din jur.

Îţi urez multă fericire, sănătate de fier și toate dorinţele împlinite, iar Sfânta Maria să-ţi lumineze calea în fiecare zi a vieţii tale! La mulţi ani!

La mulţi ani, cu dragoste și armonie în suflet, să ai parte de o zi plină de surprize și momente frumoase!

Sfânta Maria să-ţi aducă linişte și fericire în suflet, o sănătate de fier și zile senine alături de cei dragi! La mulţi ani!

Cu ocazia acestei zile speciale, îţi doresc tot binele din lume, să fii mereu înconjurată de dragoste și căldură în familia ta, să petreci aşa cum îţi doreşti şi să te bucuri de clipe minunate. La mulţi ani!

Fie ca Sfânta Maria să-ţi aducă numai bucurii și zâmbete, să fii mereu înconjurat/ă de prieteni adevăraţi și de familia iubitoare!

La mulţi ani! Să ai parte de multe realizări și succese în viitor, să fii înconjurat/ă de dragoste și să ai parte de multe împliniri personale!

Fie ca ziua ta să fie la fel de minunată ca tine, să o sărbătoreşti cu drag, alături cei mai apropiaţi prieteni! La mulţi ani.

La mulţi ani, sănătate și multe momente frumoase de sărbătorit, să ai parte de o zi plină de surprize și cadouri minunate!

Sfânta Maria să-ţi aducă pace și bucurie în viaţa ta, să vegheze asupra şi să te ocrotescă mereu! La mulţi ani!

De Sfânta Maria, îţi doresc să fii mereu fericită și să ai parte de momente de neuitat, sănătate, mult noroc și prosperitate! La mulţi ani!

Sfânta Maria să-ţi aducă belşug în viaţă și multă fericire, sănătate și o petrecere frumoasă alături de cei dragi!

La mulţi ani! Să ai parte de momente unice și de neuitat în această zi, sănătate de fier și tot ce-ţi doreşti să devină realitate!

Să fii mereu tânără și cu același spirit vesel. Viața să-ți ofere clipe minunate și bucurii. La mulți ani fericiți!

Sărbătoreşte sau pur şi simplu fă-ţi timp numai pentru tine. Este ziua ta, aşa că bucură-te din plin de ea! La mulţi ani, Maria!

La mulți ani! Îți doresc să ai mereu inima plină de iubire și sufletul luminat de înțelepciune! Să strălucești în tot ceea ce faci și să realizezi tot ceea ce îți propui!

La mulți ani! Să ai parte de o zi minunată plină de surprize frumoase și de momente speciale!

Draga mea Maria, cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc să fii mereu înconjurată de oameni care te iubesc și te apreciază! La mulți ani frumoși și împliniți!

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți trimit cele mai calde urări de sănătate, fericire și succes. Să ai parte de toate darurile vieții și să trăiești fiecare zi cu bucurie și recunoștință.

La mulți ani, Maria! Îți doresc ca întotdeauna să fii sănătoasă, fericită și plină de energie şi să ai parte de tot ce e mai bun în viață!

De ziua ce-ţi surâde-n prag, şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag și mai frumos pe lume!

La mulți ani, Marian! Fie ca această zi deosebită să fie plină de bucurie, dragoste și momente de neuitat alături de cei dragi. Să ai parte de sănătate și împliniri în tot ceea ce faci!

Dragă Marian, în această zi specială, îți urez să ai parte de tot ce e mai frumos și mai bun pe lume. Să îşi fie ziua plină de momente de fericire și sărbătoare. La mulți ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite! La mulţi ani!

Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!

Fie ca Sfânta Maria să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii pe drumul vieții. La mulți ani! Sărbătorește această zi specială alături de cei dragi și bucură-te de toate lucrurile frumoase din viața ta!

La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte numai de sănătate, fericire și împliniri. Ești o persoană extraordinară și meriți tot ce e mai bun!

Cu ocazia zilei tale de nume, dragă Maria, îți trimit toate gândurile mele bune și cele mai sincere urări de La mulți ani! Să ai parte de o viață plină de sănătate, iubire și succes!

Fie ca Maica Domnului să te ocrotească și să-ți umple inima cu pace și iubire! La mulți ani cu credință și har de la Preasfânta Fecioară Maria!

Fie ca Maica Domnului să-ți lumineze pașii și să-ți aline sufletul! La mulți ani și multă binecuvântare de Sfânta Maria Mare!

În această zi sfântă, când cerul primește cu slavă pe Maica Domnului, îți doresc ca rugăciunile ei să-ți aducă liniște, sănătate și mângâiere în toate încercările vieții. Să fii ocrotit(ă) sub acoperământul ei binecuvântat! La mulți ani!

Maica Domnului să-ți umple sufletul cu pace, să-ți aline lacrimile și să-ți aducă răspuns la toate rugăciunile tale curate. La mulți ani cu credință!

Așa cum o mamă nu-și uită niciodată copiii, Maica Domnului nu ne părăsește niciodată. În această zi, îți doresc să te simți mereu în brațele ei pline de iubire și milă. Să simți în viața ta ocrotirea ei sfântă și să mergi mereu pe drumul binelui și al adevărului. La muți ani!

La mulți ani, Maria! Fie ca lumina acestei sărbători să-ți umple inima de credință, iar Maica Sfântă să-ți fie mereu aproape, îndrumându-ți pașii spre pace, iubire și împlinire sufletească.

Astăzi, când ne amintim de Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să găsești în rugăciune puterea de a merge înainte, știind că Maica Domnului veghează și te ocrotește clipă de clipă. La mulți ani, Marian!

În această zi de har, când cerurile se deschid pentru a primi pe Maica Domnului, să primești și tu în suflet lumina și ocrotirea ei neîncetată. La mulți ani!

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să fie mereu pavăza ta în viață! Să ai parte de pace, credință și dragoste, sub aripa Maicii Sfinte! La mulți ani!

La sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, îți doresc un suflet curat și o inimă fericită! Să-ți fie rugăciunile ascultate și sufletul ocrotit de Preasfânta Fecioară! La mulți ani!

Cu inima plină de recunoștință, să ne rugăm Maicii Domnului să reverse har și binecuvântare peste viața ta, să-ți aline durerile și să-ți aducă bucurii nemăsurate. La mulți ani!

În sărbătoarea Sfintei Maria, te îndemn să lași grijile deoparte și să-ți odihnești sufletul în rugăciune. Maica Domnului să-ți aducă liniște și curaj pentru fiecare zi ce urmează. La mulți ani!

Fie ca Maica Sfântă să-ți deschidă porțile cerului în inima ta, să-ți lumineze calea și să-ți fie sprijin în tot ce faci. Să ai parte de zile binecuvântate! La mulți ani!

Sub acoperământul Sfintei Fecioare să îți găsești mereu liniștea și puterea de a merge mai departe. La mulți ani!

Să-ți fie viața un buchet de rugăciuni împlinite prin mijlocirea Maicii Domnului! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să fie mereu pavăza ta în viață! La mulți ani!

