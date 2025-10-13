Sfânta Parascheva este prăznuită în fiecare an pe 14 octombrie, iar credincioșii împărtășesc cele mai frumoase gânduri cu apropiații cu ocazia marii sărbători. Iată ce mesaje speciale poți trimite pe Facebook, Whatsapp, Messenger sau prin SMS.

Credincioșii se pregătesc cu multă bucurie pentru marea sărbătoare care este prăznuită în fiecare an pe data de 14 octombrie.

Mii de oameni au așteptat să se închine la Iași la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, care va rămâne în baldachinul special amenajat în Curtea Catedralei Mitropolitane până miercuri, 15 octombrie 2025, iar acum o mare parte dintre ei așteaptă cu nerăbdare să sărbătorească cu rugăciune și cu multă bucurie în suflet ziua cea sfântă.

Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie

Mesajele trimise de creștini în zilele importante de sărbătoare din țara noastră au câștigat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Bucuria de a împărtăși gândurile bune cu apropiații este mult mai ușor de obținut astfel, mai ales atunci când totul poate fi transmis cu ajutorul unora dintre cele mai frumoase felicitări, indiferent de ocazia ivită.

Descoperă în rândurile de mai jos peste ce mesaje speciale am pregătit pentru persoanele dragi din viața dumneavoastră!

„La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Fie ca ajutorul ei să te călăuzească mereu pe calea credinței.”

„Cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva, să ne întărim credința și să ne rugăm pentru sănătate și binecuvântare!”

„La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Parascheva! Să aveți parte de binecuvântări!”

„Fie ca rugăciunile Sfintei Parascheva să ne aducă ajutor în momentele de cumpănă.

„Sfânta Parascheva, mijlocitoarea noastră, să ne ocrotească și să ne aducă liniște sufletească!”

„Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne umple inimile de iubire și speranță!”

„În această zi sfântă, să ne deschidem inimile pentru a primi binecuvântările Sfintei Parascheva.”

„Sărbătoarea Sfintei Parascheva să ne inspire să fim mai buni și mai milostivi cu cei din jur.”

„Cu ocazia acestei zile de sărbătoare, să cerem Sfintei Parascheva să ne ofere sănătate și fericire.”

„Fie ca rugăciunile noastre să fie ascultate prin mijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva!”

„La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să ne aducem aminte de puterea rugăciunii și de credința noastră.”

„La mulți ani, Sfântă Parascheva! Fie ca tu să ne îndrumi în toate alegerile noastre."

„Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne călăuzească spre pace și împlinire sufletească.”

„În această zi sfântă, să ne amintim de datoria noastră de a ajuta și sprijini pe cei nevoiași.”

„Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne inspire să fim mai buni și mai milostivi!”

„Fie ca rugăciunile noastre să fie ascultate și binecuvântate prin mijlocirea Sfintei Parascheva.”

„La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Să ne bucurăm de darurile Duhului Sfânt.”

„Să ne rugăm Sfintei Parascheva să ne aducă liniște și bucurie în suflete!”

„Cu ocazia acestei sărbători, să ne amintim să-i cerem Sfintei Parascheva să ne călăuzească pe drumul credinței.”

„Să ne rugăm cu toată inima Sfintei Parascheva, care ne oferă sprijin și mângâiere.”

„Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne îndrume pașii spre o viață plină de binecuvântări.”

„La mulți ani, Sfântă Cuvioasă Parascheva! Fie ca tu să ne ocrotești și să ne ajuți în toate nevoile noastre.”

„Fie ca Sfânta Parascheva să ne binecuvânteze cu daruri duhovnicești și sănătate!"

„În această zi de sărbătoare, să ne întărim legătura cu Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva.”

„La mulți ani tuturor celor care o cinstesc pe Sfânta Parascheva! Să ne îmbogățim sufletul cu iubire și credință.”

„Sărbătoarea Sfintei Parascheva ne amintește să fim recunoscători pentru toate binecuvântările primite.”

„Cu ocazia Sfintei Parascheva, să ne rugăm pentru cei bolnavi și să cerem ajutorul ei divin”

În această zi de sărbătoare, să ne întărim credința și să ne ajutăm unii pe alții.”

„La mulți ani, Sfântă Parascheva! Fie ca tu să ne ocrotești în toate călătoriile noastre.”

„Fie ca Sfintele rugăciuni să ne îndrepte pașii spre iubirea și lumina lui Hristos!”

„La mulți ani de Sfânta Cuvioasă Parascheva! Fie ca binecuvântările sale să ne însoțească în fiecare zi!”

„Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne inspire să fim mai milostivi și să ajutăm pe cei nevoiași!”

„La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Să fim uniți în credință și iubire, așa cum ne învață Sfânta!”

„Fie ca ajutorul Sfintei Parascheva să ne fie alături în toate încercările vieții!”

„Cu ocazia acestei sărbători, să cerem binecuvântările Sfintei Parascheva pentru noi și pentru cei dragi!”

„La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să fim întăriți în credință și să ne îndreptăm pașii spre iubirea lui Hristos!”

„În această zi sfântă, să ne amintim de darurile pe care le primim prin credință și să fim recunoscători!”

„Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne călăuzească spre un trai plin de binecuvântări și fapte bune!”

Urări creștine de Sfânta Parascheva 2025