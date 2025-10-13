Antena Căutare
Home News Religie Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie

Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie

Sfânta Parascheva este prăznuită în fiecare an pe 14 octombrie, iar credincioșii împărtășesc cele mai frumoase gânduri cu apropiații cu ocazia marii sărbători. Iată ce mesaje speciale poți trimite pe Facebook, Whatsapp, Messenger sau prin SMS.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 13:10 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 14:40
Galerie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva | Shutterstock

Credincioșii se pregătesc cu multă bucurie pentru marea sărbătoare care este prăznuită în fiecare an pe data de 14 octombrie.

Mii de oameni au așteptat să se închine la Iași la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, care va rămâne în baldachinul special amenajat în Curtea Catedralei Mitropolitane până miercuri, 15 octombrie 2025, iar acum o mare parte dintre ei așteaptă cu nerăbdare să sărbătorească cu rugăciune și cu multă bucurie în suflet ziua cea sfântă.

Citește și: Obiceiuri și superstiții pe 14 octombrie. Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva

Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Mesajele trimise de creștini în zilele importante de sărbătoare din țara noastră au câștigat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Bucuria de a împărtăși gândurile bune cu apropiații este mult mai ușor de obținut astfel, mai ales atunci când totul poate fi transmis cu ajutorul unora dintre cele mai frumoase felicitări, indiferent de ocazia ivită.

Descoperă în rândurile de mai jos peste ce mesaje speciale am pregătit pentru persoanele dragi din viața dumneavoastră!

  • „La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Fie ca ajutorul ei să te călăuzească mereu pe calea credinței.”
  • „Cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva, să ne întărim credința și să ne rugăm pentru sănătate și binecuvântare!”
  • „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Parascheva! Să aveți parte de binecuvântări!”
  • „Fie ca rugăciunile Sfintei Parascheva să ne aducă ajutor în momentele de cumpănă.
  • „Sfânta Parascheva, mijlocitoarea noastră, să ne ocrotească și să ne aducă liniște sufletească!”
  • „Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne umple inimile de iubire și speranță!”

Citește și: Ce nativi sunt ocrotiți de Sfânta Parascheva în luna octombrie 2025

  • „În această zi sfântă, să ne deschidem inimile pentru a primi binecuvântările Sfintei Parascheva.”
  • „Sărbătoarea Sfintei Parascheva să ne inspire să fim mai buni și mai milostivi cu cei din jur.”
  • „Cu ocazia acestei zile de sărbătoare, să cerem Sfintei Parascheva să ne ofere sănătate și fericire.”
  • „Fie ca rugăciunile noastre să fie ascultate prin mijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să ne aducem aminte de puterea rugăciunii și de credința noastră.”
  • „La mulți ani, Sfântă Parascheva! Fie ca tu să ne îndrumi în toate alegerile noastre."
  • „Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne călăuzească spre pace și împlinire sufletească.”
  • „În această zi sfântă, să ne amintim de datoria noastră de a ajuta și sprijini pe cei nevoiași.”
  • „Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne inspire să fim mai buni și mai milostivi!”
  • „Fie ca rugăciunile noastre să fie ascultate și binecuvântate prin mijlocirea Sfintei Parascheva.”
  • „La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Să ne bucurăm de darurile Duhului Sfânt.”
  • „Să ne rugăm Sfintei Parascheva să ne aducă liniște și bucurie în suflete!”
  • „Cu ocazia acestei sărbători, să ne amintim să-i cerem Sfintei Parascheva să ne călăuzească pe drumul credinței.”
  • „Să ne rugăm cu toată inima Sfintei Parascheva, care ne oferă sprijin și mângâiere.”
  • „Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne îndrume pașii spre o viață plină de binecuvântări.”
  • „La mulți ani, Sfântă Cuvioasă Parascheva! Fie ca tu să ne ocrotești și să ne ajuți în toate nevoile noastre.”
  • „Fie ca Sfânta Parascheva să ne binecuvânteze cu daruri duhovnicești și sănătate!"
  • „În această zi de sărbătoare, să ne întărim legătura cu Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva.”
  • „La mulți ani tuturor celor care o cinstesc pe Sfânta Parascheva! Să ne îmbogățim sufletul cu iubire și credință.”
  • „Sărbătoarea Sfintei Parascheva ne amintește să fim recunoscători pentru toate binecuvântările primite.”
  • „Cu ocazia Sfintei Parascheva, să ne rugăm pentru cei bolnavi și să cerem ajutorul ei divin”
  • În această zi de sărbătoare, să ne întărim credința și să ne ajutăm unii pe alții.”
  • „La mulți ani, Sfântă Parascheva! Fie ca tu să ne ocrotești în toate călătoriile noastre.”
  • „Fie ca Sfintele rugăciuni să ne îndrepte pașii spre iubirea și lumina lui Hristos!”
  • „La mulți ani de Sfânta Cuvioasă Parascheva! Fie ca binecuvântările sale să ne însoțească în fiecare zi!”
  • „Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să ne inspire să fim mai milostivi și să ajutăm pe cei nevoiași!”
  • „La mulți ani de ziua Sfintei Parascheva! Să fim uniți în credință și iubire, așa cum ne învață Sfânta!”
  • „Fie ca ajutorul Sfintei Parascheva să ne fie alături în toate încercările vieții!”
  • „Cu ocazia acestei sărbători, să cerem binecuvântările Sfintei Parascheva pentru noi și pentru cei dragi!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Să fim întăriți în credință și să ne îndreptăm pașii spre iubirea lui Hristos!”
  • „În această zi sfântă, să ne amintim de darurile pe care le primim prin credință și să fim recunoscători!”
  • „Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne călăuzească spre un trai plin de binecuvântări și fapte bune!”

Citește și: Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore

Urări creștine de Sfânta Parascheva 2025

Sfânta Parascheva și mesajul „Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne îndrume pașii spre o viață plină de binecuvântări!”
+14
Mai multe fotografii
  • „Sărbătoarea Sfintei Parascheva să te inspire să fii mai bun în fiecare zi!”
  • „La mulți ani! Să primești toate binecuvântările cerului!”
  • „Fie ca Sfinții să îți călăuzească pașii și să te ajute în tot ce faci!”
  • „Îți urez o zi plină de bucurii și binecuvântări cu ocazia Sfintei Parascheva!”
  • „Fie ca ajutorul Sfintei Parascheva să te protejeze în toate încercările vieții tale!”
  • „Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva să îți aducă liniște și bucurie!”
  • „La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de iubire și fericire!”
  • „Fie ca rugăciunile tale să fie ascultate și să ai parte de toate binecuvântările!”
  • „Să ne amintim de exemplul Sfintei Parascheva și să trăim cu credință și bunătate!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Fie ca această zi să fie plină de binecuvântări și fericire!”
Obiceiuri și superstiții pe 14 octombrie. Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva...
Înapoi la Homepage
AS.ro Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Observatornews.ro O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox
Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la 20 de ore
Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare ajunge și la...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Angelina Jolie, noi mărturisiri tulburătoare despre divorțul de Brad Pitt: A fost o perioadă devastatoare pentru mine...
Angelina Jolie, noi mărturisiri tulburătoare despre divorțul de Brad Pitt: A fost o perioadă devastatoare pentru... Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x