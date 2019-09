Cum a reușit tânăra de 19 ani din Alexandria să scape din mâinile agresorului și să sune la 112: ”Cred că a prins încredere în mine!”

Tânăra în vârstă de doar 19 ani, care a fost sechestrată și violată într-un apartament din Alexandria, a oferit detalii despre coșmarul prin care a trecut înainte de a veni echipajele de poliție.

Astfel, cu ochii în lacrimi, tânăra a mărturisit că l-a cunoscut pe agresor la un botez, iar apoi acesta i-a scris pe Facebook și i-a propus să iasă la o întâlnire.

Citește și: Imagini cu puternic impact emoţional! Tratament inuman: Un tânăr din Alexandria se filmează în timp ce snopeşte în bătaie un om cu handicap

"Mi-a trimis mesaj, am continuat să vorbim. Aseară m-a căutat, m-a întrebat dacă pot să ies să mă văd cu el. Am zis "da". Nu ştiam ce are el în gând. Am avut în gând să fug şi să tip, la ora aia nu era nimeni pe stradă şi pe scări. Am încercat să îl împing, a zis că degeaba mă opun că el o să o facă şi cu, şi fără apobarea mea. Mi-a spus că o să mă bată dacă stau încordată", a mărturisit adolescenta la Antena 3.

De asemenea, ea a dezvăluit și cum a reușit să-l ”fenteze” pe agresor ca să reușească să sune la 112.

Citește și: Un profesor de sport din judeţul Prahova strâns de gât mai mulți elevi: „M-a tras de bluză şi mi-a dat cu palma peste faţă şi m-a zguduit aşa de gât”

"El îmi luase telefonul. L-am rugat să nu dormim în aceeaşi cameră şi m-a dus în camera mamei lui şi mi-a dat telefonul. Cred că prinsese încredere în mine. Îmi era frică şi auzisem şi de cazul Caracal şi de asta am sunat la Poliţie. Am spus adresa unde mă aflu, mi-au vorbit frumos. În 10 minute au ajuns. Era o fată de la Poliţie şi spunea să stau liniştită că o să fie totul bine, că sunt pe drum", a mai spus victima.