(P) Cum să previi alunecările pe scările exterioare ale unei clădiri? 8 sfaturi și recomandări utile

Prevenirea alunecărilor pe scările exterioare ține de siguranța celor apropiați și a vizitatorilor clădirii tale.

Indiferent dacă locuiești la casă sau administrezi o clădire de birouri, o clinică medicală sau un spațiu comercial, accidentele pe scări pot avea loc frecvent, mai ales în condiții de umezeală, ploaie sau îngheț. Soluțiile simple, aplicate la timp, reduc riscurile și te ajută să creezi un spațiu accesibil și sigur. În continuare vei găsi opt recomandări clare, potrivite pentru diferite tipuri de scări, materiale și bugete.

1. Instalează covorașe speciale pentru scări exterioare

Aceste covorașe scări exterioare de la Sanitario.ro reprezintă o soluție practică, ușor de adaptat oricărui tip de scară. Modelele confecționate special pentru exterior, precum cele cu suprafață tip perie sau cu găuri de drenaj, reduc riscul de alunecare indiferent de anotimp. Aceste covorașe se montează ușor, se curăță simplu cu un jet de apă și protejează treptele împotriva uzurii.

Mai mult, aceste covorașe au proprietatea de a permite apei să se scurgă rapid, împiedicând formarea bălților pe scară în timpul ploii.

2. Folosește soluții antiderapante pentru suprafața treptelor

Textura scărilor influențează direct siguranța, în special în mediile umede. Poți opta pentru tratamente permanente precum sablarea betonului sau aplicarea unui microciment antiderapant. Sablarea creează o suprafață rugoasă, potrivită pentru beton sau piatră naturală, care nu se lustruiește în timp. Microcimentul antiderapant oferă și el nivel crescut de aderență, o paletă diversă de culori și se pretează zonelor cu trafic intens. Pentru o soluție rapidă, poți aplica spray-uri temporare, dar acestea își pierd din eficiență după câteva luni.

3. Montează benzi sau profile antialunecare

Benzile autoadezive și profilele antiderapante reprezintă soluții accesibile și rapide. Găsești variante cu suprafață abrazivă (foarte utile pentru zonele cu umiditate ridicată și precipitații frecvente) sau profile din cauciuc rezistent la îngheț. Montajul se face fără echipament special. Profilele antiderapante din aluminiu se pretează la scări cu trafic intens, în timp ce benzile pot fi o variantă de întreținere pentru locuințele individuale.

4.Construiește și montează scările cu atenție la design

Forma, dimensiunile și modul de montare afectează direct siguranța. Treptele trebuie să aibă o înălțime uniformă, ideal între 15 și 17 cm, iar adâncimea să permită sprijinirea completă a piciorului. Marginea trepteior cu muchii texturate reduce riscul de alunecare. Dacă montezi scări noi, alege materiale cu suprafață rugoasă sau aplică elemente antiderapante din start.

5. Asigură o întreținere constantă

Murdăria, frunzele, grăsimile sau mucegaiul afectează aderența, indiferent cât de potrivit este tratamentul aplicat. Curăță periodic scările, îndepărtează depunerile și verifică dacă tratamentele, benzile sau covorașele își păstrează eficiența. Dacă observi că profilele sau covorașele s-au uzat, înlocuiește-le fără întârziere. Pentru tratamentele permanente, respectă recomandările producătorului referitoare la reaplicare – de obicei, la interval de un an.

6. Alege materialul potrivit pentru tipul de scară și mediul înconjurător

Materialele trebuie alese în funcție de scop și locație. La case, scările din beton tratat sau piatră naturală se mențin solide, cu condiția să fie îngrijite periodic. Pentru acces în zone industriale sau scări secundare, modelele metalice răspund bine cerințelor de rezistență la intemperii, dar necesită aplicarea unui strat protector anticoroziv. Microcimentul, preferat în ultimii ani pentru aspectul modern și întreținerea facilă, răspunde nevoilor scărilor exterioare cu trafic mediu. Scările telescopice, utile pentru acces temporar, nu se potrivesc zonelor cu trafic intens.

7. Aplică măsuri suplimentare de prevenție

Chiar dacă ai urmat pașii anteriori, o serie de măsuri simple sporesc siguranța. Montează balustrade ferme pe ambele părți ale scării, utile în special pentru copii sau persoane în vârstă. Instalează corpuri de iluminat pe fiecare treaptă sau lângă scară, pentru a reduce riscul de accident pe timp de noapte sau vreme nefavorabilă. Marchează vizibil eventualele defecte ale treptelor până reușești să intervii cu reparații.

8. Consultă specialiști pentru lucrări complexe sau renovări majore

Dacă scările exterioare prezintă defecte structurale sau plănuiești modificări ample, cere sprijinul unui arhitect sau inginer cu experiență. Aceștia analizează structura, oferă soluții conforme standardelor de siguranță și previn apariția problemelor în timp. Pentru clădirile publice sau cele cu trafic intens, consultanța de specialitate asigură respectarea legilor și a normelor tehnice în vigoare.

Respectând aceste sfaturi, vei putea îmbunătăți rapid siguranța scărilor exterioare. Adaptarea fiecărei soluții la nevoile specifice – pornind de la materiale și tratamente, până la accesorii și întreținere – reduce riscul de accidentare. Consultarea unui specialist rămâne importantă, mai ales pentru lucrările de amploare. Analizează periodic starea scărilor și aplică măsurile prezentate pentru a le menține sigure și funcționale în orice sezon.