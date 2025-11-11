Antena Căutare
Home News Social (P) Cum să previi alunecările pe scările exterioare ale unei clădiri? 8 sfaturi și recomandări utile

(P) Cum să previi alunecările pe scările exterioare ale unei clădiri? 8 sfaturi și recomandări utile

Prevenirea alunecărilor pe scările exterioare ține de siguranța celor apropiați și a vizitatorilor clădirii tale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:24 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:25
Soluțiile simple, aplicate la timp, reduc riscurile și te ajută să creezi un spațiu accesibil și sigur. | freepik

Indiferent dacă locuiești la casă sau administrezi o clădire de birouri, o clinică medicală sau un spațiu comercial, accidentele pe scări pot avea loc frecvent, mai ales în condiții de umezeală, ploaie sau îngheț. Soluțiile simple, aplicate la timp, reduc riscurile și te ajută să creezi un spațiu accesibil și sigur. În continuare vei găsi opt recomandări clare, potrivite pentru diferite tipuri de scări, materiale și bugete.

1. Instalează covorașe speciale pentru scări exterioare

Aceste covorașe scări exterioare de la Sanitario.ro reprezintă o soluție practică, ușor de adaptat oricărui tip de scară. Modelele confecționate special pentru exterior, precum cele cu suprafață tip perie sau cu găuri de drenaj, reduc riscul de alunecare indiferent de anotimp. Aceste covorașe se montează ușor, se curăță simplu cu un jet de apă și protejează treptele împotriva uzurii.

Mai mult, aceste covorașe au proprietatea de a permite apei să se scurgă rapid, împiedicând formarea bălților pe scară în timpul ploii.

Articolul continuă după reclamă

2. Folosește soluții antiderapante pentru suprafața treptelor

Textura scărilor influențează direct siguranța, în special în mediile umede. Poți opta pentru tratamente permanente precum sablarea betonului sau aplicarea unui microciment antiderapant. Sablarea creează o suprafață rugoasă, potrivită pentru beton sau piatră naturală, care nu se lustruiește în timp. Microcimentul antiderapant oferă și el nivel crescut de aderență, o paletă diversă de culori și se pretează zonelor cu trafic intens. Pentru o soluție rapidă, poți aplica spray-uri temporare, dar acestea își pierd din eficiență după câteva luni.

3. Montează benzi sau profile antialunecare

Benzile autoadezive și profilele antiderapante reprezintă soluții accesibile și rapide. Găsești variante cu suprafață abrazivă (foarte utile pentru zonele cu umiditate ridicată și precipitații frecvente) sau profile din cauciuc rezistent la îngheț. Montajul se face fără echipament special. Profilele antiderapante din aluminiu se pretează la scări cu trafic intens, în timp ce benzile pot fi o variantă de întreținere pentru locuințele individuale.

4.Construiește și montează scările cu atenție la design

Forma, dimensiunile și modul de montare afectează direct siguranța. Treptele trebuie să aibă o înălțime uniformă, ideal între 15 și 17 cm, iar adâncimea să permită sprijinirea completă a piciorului. Marginea trepteior cu muchii texturate reduce riscul de alunecare. Dacă montezi scări noi, alege materiale cu suprafață rugoasă sau aplică elemente antiderapante din start.

5. Asigură o întreținere constantă

Murdăria, frunzele, grăsimile sau mucegaiul afectează aderența, indiferent cât de potrivit este tratamentul aplicat. Curăță periodic scările, îndepărtează depunerile și verifică dacă tratamentele, benzile sau covorașele își păstrează eficiența. Dacă observi că profilele sau covorașele s-au uzat, înlocuiește-le fără întârziere. Pentru tratamentele permanente, respectă recomandările producătorului referitoare la reaplicare – de obicei, la interval de un an.

6. Alege materialul potrivit pentru tipul de scară și mediul înconjurător

Materialele trebuie alese în funcție de scop și locație. La case, scările din beton tratat sau piatră naturală se mențin solide, cu condiția să fie îngrijite periodic. Pentru acces în zone industriale sau scări secundare, modelele metalice răspund bine cerințelor de rezistență la intemperii, dar necesită aplicarea unui strat protector anticoroziv. Microcimentul, preferat în ultimii ani pentru aspectul modern și întreținerea facilă, răspunde nevoilor scărilor exterioare cu trafic mediu. Scările telescopice, utile pentru acces temporar, nu se potrivesc zonelor cu trafic intens.

7. Aplică măsuri suplimentare de prevenție

Chiar dacă ai urmat pașii anteriori, o serie de măsuri simple sporesc siguranța. Montează balustrade ferme pe ambele părți ale scării, utile în special pentru copii sau persoane în vârstă. Instalează corpuri de iluminat pe fiecare treaptă sau lângă scară, pentru a reduce riscul de accident pe timp de noapte sau vreme nefavorabilă. Marchează vizibil eventualele defecte ale treptelor până reușești să intervii cu reparații.

8. Consultă specialiști pentru lucrări complexe sau renovări majore

Dacă scările exterioare prezintă defecte structurale sau plănuiești modificări ample, cere sprijinul unui arhitect sau inginer cu experiență. Aceștia analizează structura, oferă soluții conforme standardelor de siguranță și previn apariția problemelor în timp. Pentru clădirile publice sau cele cu trafic intens, consultanța de specialitate asigură respectarea legilor și a normelor tehnice în vigoare.

Respectând aceste sfaturi, vei putea îmbunătăți rapid siguranța scărilor exterioare. Adaptarea fiecărei soluții la nevoile specifice – pornind de la materiale și tratamente, până la accesorii și întreținere – reduce riscul de accidentare. Consultarea unui specialist rămâne importantă, mai ales pentru lucrările de amploare. Analizează periodic starea scărilor și aplică măsurile prezentate pentru a le menține sigure și funcționale în orice sezon.

Câți bani intră în posesia statului român după ce Loteria a acordat marele premiu de 10 milioane de euro. Cât rămâne la ...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro &#8220;Am luat o pastilă&#8221; Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Radu Marinescu, ministrul Justiției, reacție după cel de-al 51-lea caz de femicid înregistrat. Ce spune despre o nouă lege
Radu Marinescu, ministrul Justiției, reacție după cel de-al 51-lea caz de femicid înregistrat. Ce spune despre o...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025
Care sunt județele cu cele mai mari pensii. De ce există diferențe și ce s-a întâmplat în luna octombrie 2025
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și amenzi de până la 1.500 de lei
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x