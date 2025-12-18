Cum se acordă al 13-lea salariu. Cine poate beneficia de el conform legii

Al 13-lea salariu este unul dintre cele mai așteptate beneficii ale angajaților. Iată cine poate fi recompensat astfel.

Cine poate beneficia de al 13-lea salariu | Shutterstock

Al 13-lea salariu este un bonus la care mulți angajați râvnesc, însă rămâne un privilegiu deosebit doar pentru foarte puțini.

Citește și: Un proaspăt tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate. Ce despăgubire incredibilă a cerut

Cine poate beneficia de al 13-lea salariu la final de an 2025

Al 13-lea salariu este pentru mulți un fel de Fata Morgana. Este dorit de angajați, însă nu este un drept garantat prin lege, ci ține de decizia angajatorului. Tocmai de aceea doar unele firme îl oferă la final de an angajaților.

Articolul continuă după reclamă

Este un bonus care ajută deosebit de mult în preajma sărbătorilor când cheltuielile cresc exponențial.

Citește și: A dat în judecată compania la care era angajată, după 20 de ani în care a fost plătită, deși nu făcea nimic. De la ce a pornit tot

Însă acesta este prevăzut întotdeauna în contractul individual sau colectiv, ori în regulamentul intern, fiind specificat dacă este fix sau în funcție de vechime ori performanță. Și reprezintă un salariu în plus la final de an, se impozitează precum orice venit și poate fi acordat oricărui angajat al firmei, indiferent dacă are contract pe perioadă nedeterminată, determinată sau cu jumătate de normă.

În unele filme, această practică este una des întâlnită, angajatorii dorind să-și mențină angajații fericiți și motivați.

Citește și: Cine va mai putea beneficia de asigurare de sănătate, fără plata CASS din 1 septembrie. Ce faci dacă nu ești angajat

De regulă, se oferă în preajma Crăciunului, însă nu are o dată specifică. De asemenea, nu trebuie să fie oferit în același timp cu salariul, ci poate fi virat în cont ulterior.

Cei care lucrează în străinătate trebuie să știe că regulile pot fi diferite, ținând cont de legislația din țara respectivă. Potrivit unei surse, practica este comună în Spania sau Portugalia, iar în unele țări este chiar un bonus obligatoriu.

Citește și: Bonus de 2 500 de euro pentru tinerii care vor să devină șoferi de autobuz sau de camion. În ce țară este disponibilă oferta

Acest gest îi poate motiva pe angajați și le poate ușura cheltuielile de la final de an când bugetul pare tot mai mic în comparație cu cheltuielile necesare.