Cum se acordă al 13-lea salariu. Cine poate beneficia de el conform legii

Al 13-lea salariu este unul dintre cele mai așteptate beneficii ale angajaților. Iată cine poate fi recompensat astfel.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 15:14 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 15:15
Cine poate beneficia de al 13-lea salariu | Shutterstock

Al 13-lea salariu este un bonus la care mulți angajați râvnesc, însă rămâne un privilegiu deosebit doar pentru foarte puțini.

Cine poate beneficia de al 13-lea salariu la final de an 2025

Al 13-lea salariu este pentru mulți un fel de Fata Morgana. Este dorit de angajați, însă nu este un drept garantat prin lege, ci ține de decizia angajatorului. Tocmai de aceea doar unele firme îl oferă la final de an angajaților.

Este un bonus care ajută deosebit de mult în preajma sărbătorilor când cheltuielile cresc exponențial.

Însă acesta este prevăzut întotdeauna în contractul individual sau colectiv, ori în regulamentul intern, fiind specificat dacă este fix sau în funcție de vechime ori performanță. Și reprezintă un salariu în plus la final de an, se impozitează precum orice venit și poate fi acordat oricărui angajat al firmei, indiferent dacă are contract pe perioadă nedeterminată, determinată sau cu jumătate de normă.

În unele filme, această practică este una des întâlnită, angajatorii dorind să-și mențină angajații fericiți și motivați.

De regulă, se oferă în preajma Crăciunului, însă nu are o dată specifică. De asemenea, nu trebuie să fie oferit în același timp cu salariul, ci poate fi virat în cont ulterior.

Cei care lucrează în străinătate trebuie să știe că regulile pot fi diferite, ținând cont de legislația din țara respectivă. Potrivit unei surse, practica este comună în Spania sau Portugalia, iar în unele țări este chiar un bonus obligatoriu.

Acest gest îi poate motiva pe angajați și le poate ușura cheltuielile de la final de an când bugetul pare tot mai mic în comparație cu cheltuielile necesare.

