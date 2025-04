Cum se calculează data Paștelui. Când pică Paștele în următorii 20 de ani. De ce este o zi diferită în fiecare an

Descoperă cum se calculează data Paștelui și în ce dată pică sărbătoarea în următorii 20 de ani. Află de ce este o zi diferită în fiecare an.

Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor. Spre deosebire de Crăciun, aceasta nu are o zi fixă în fiecare an. Descoperă cum se calculează data Paștelui, când pică în următorii 20 de ani și de ce ziua diferă de la un an la altul.

Cum se calculează data Paștelui ortodox. Când pică Paștele în următorii 20 de ani. De ce este o zi diferită în fiecare an

Cum se calculează data Paștelui s-a stabilit în cadrul Primului Sinod Ecumenic ținut la Niceea, în anul 325 d. Hr. Atunci, cei care au luat parte la Sinodul de la Niceea au stabilit că data în care pica Paștele trebuie să țină cont de trei reguli:

Paștele să fie serbat duminica Această duminică trebuie să fie imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară Când 14 Nisan (sau prima lună plină de după echinocţiul de primăvară) cade duminica, Paştile va fi serbat în duminica următoare, pentru a nu se serba odată cu Paştile iudeilor, dar nici înaintea acestuia

Potrivit părintelui Ene Braniște, data Paştilor creştine depinde de două fenomene astronomice ce se leagă de mișcarea Soarelui și a Lunii în jurului Pământului. Este vorba despre o sărbătoare cu dată fix (echinocțiul de primăvară, stabilit pentru data de 21 martie) și una cu dată variabilă (Luna plină după echinocțiul de primăvară, ce este numită și Lună plină pascală).

Aceasta din urmă face ca data Paştilor să varieze în fiecare an, căci luna plină pascală apare pe cer în unii ani mai aproape de echinocţiu, iar în alţii, mai târziu. Astfel, când luna plină coincide cu echinocţiul (21 martie) şi e o zi de sâmbătă, Paştile poate fi serbat chiar a doua zi, duminică, 22 martie. Aceasta este data cea mai timpurie a Paştilor. Dacă luna plină a avut loc înainte de echinocţiu (20 martie), atunci ea nu e pascală, ci trebuie să o aşteptăm pe cea de după echinocţiu, care va apărea abia peste 29 de zile, adică la 19 aprilie. Dacă aceasta cade într-o luni, Paştile nu poate fi serbat decât în duminica următoare, adică la 25 aprilie. Astfel, aceasta e data cea mai târzie a Paştilor, informează cei de la doxologia.ro.

Acest mod în care se calculează data Paștelui a fost folosit până în anul 1582, când Papa Grigorie al XIII-lea a introdus calendarul gregorian. Acesta a observat întârzierile date de calendarul Iulian (anul astronomic e cu 11 minute mai lung decât anul Iulian, lucru ce duce la formarea unei zile, o dată la 128 de ani). Ca să îndrepte această eroare, Papa Grigorie al XIII-lea a introdus calendarul Gregorian, ce a fost adoptat de toate țările oocidentale. La noi în țară, acesta a fost adoptat în anul 1924 de către Biserica Ortodoxă Română.

Când pică Paștele ortodox în următorii 20 de ani

Având când vedere cum se calculează data Paștelui, iată când pică Paștele ortodox în fiecare an, până în anul 2045. Descoperă care sunt anii în care Paștele Ortodox e sărbătorit în aceeași zi cu cel Catolic: