Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai 2026. ANM a actualizat prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai 2026. Se pare că vremea se răcește brusc în toată țara începând de miercuri, 29 aprilie 2026.

Mulți au așteptat minivacanța de 1 Mai cu nerăbdare pentru a se bucura de o plimbare pe malul mării sau de câteva zile de relaxare departe de agitația din oraș, însă meteorologii nu aduc vești tocmai bune în privința vremii.

Iris Răducanu, meteorolog ANM, a anunțat că temperaturile vor scădea drastic începând de miercuri, 29 aprilie 2026. Mai mult, specialistul a precizat că valorile vor fi „deosebit de rece pentru această perioadă”.

Vremea se răcește în minivacanța de 1 Mai 2026. Ce temperaturi vor fi la mare și la munte

Așadar, românii vor avea parte de vreme rece în minivacanța de 1 Mai 2026.

„Începând de astăzi deja vremea se răcește. Mâine și poimâine ne așteptăm la o vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi cu până la 10-12° mai coborâte decât ar fi normal să înregistrăm pentru această dată. Mâine, valorile termice vor fi cuprinse, la nivelul întregii țări, între 10-11 grade, prin nordul Moldovei, depresiunile din estul Transilvaniei și nu vor depăși 16° în vestul teritoriului.

Prin sudul țării, în regiunile Oltenia, Muntenia, Dobrogea, temperaturile nu vor depăși 7- 8°, deci se mențin temperaturile un pic mai ridicate în jumătatea de nord a teritoriului”, a anunțat Iris Răducanu, potrivit digi24.ro.

De asemenea, precipitațiile „își vor face simțită prezența în zilele următoare în sudul și estul teritoriului. Izolat, prin centru, dar și la munte”.

„Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, sub formă de lapoviță și ninsoare pe la munte, la altitudini mari, de peste 1.400 de metri, dar nu este exclus să vedem lapoviță și prin dealurile subcarpatice ale Moldovei și prin estul și sudul Transilvaniei.

Acesta (n.r. vântul) va avea intensificări ușoare prin vestul, sudul, sud-estul teritoriului, acolo unde ne așteptăm la valori la rafală de 45km/h iar la munte rafalele vor depăși 70km/h”. Ulterior, după ziua de 1 mai, vremea începe ușor, ușor să se încălzească. Temperaturile vor ajunge la începutul săptămânii următoare chiar și până la 19 - 20° prin sudul, sud-vestul teritoriului, iar precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține”, a mai adăugat meteorologul ANM.

Vremea pe litoralul și la munte o să fie rece în minivacanța de 1 Mai. Temperaturile scăzute vor strica planurile multor români.

„Pe litoral temperaturile vor fi mai coborâte decât ar trebui să fie la această dată. Vorbim de maxime, pe parcursul zilei de mâine, de 10-11°. Pe 1 Mai un pic mai ridicate, de 12-13°, dar vor fi ploi, chiar dacă acestea vor fi slabe cantitativ, vor apărea totuși pe litoral. Și vântul își va face simțită prezența. Vor fi rafale de 45km/h.

Va ploua, iar la altitudini mari, de peste 1.400 de metri vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Acolo se va depune și strat de zăpadă, în medie de 5-8cm. Vântul își va face simțită prezența și în zona montană, mai ales la altitudini mari, cu rafale de până la 70km/h”, a mai precizat Iris Răducanu.