Antena Căutare
Home News Social (P) De ce un espressor este cea mai bună investiție de Black Friday

(P) De ce un espressor este cea mai bună investiție de Black Friday

În 2025, un cappuccino la o cafenea din România costă în medie 16 lei, cu aproximativ 25% mai mult decât anul trecut, din cauza inflației și a creșterii costurilor de producție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 11:46 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 11:47

În ultimii ani, obiceiul de a cumpăra cafea în drum spre birou a devenit aproape un ritual urban. Însă, dacă faci un calcul simplu, vei observa că acest obicei costă mult mai mult decât pare. În 2025, un cappuccino la o cafenea din România costă în medie 16 lei, cu aproximativ 25% mai mult decât anul trecut, din cauza inflației și a creșterii costurilor de producție.

Cea mai bună investiție de Black Friday este espressorul

Dacă bei două cafele pe zi – una dimineața și una după prânz – ajungi la peste 700 de lei pe lună, adică mai mult decât prețul unui aparat de cafea performant.

Această realitate îi face pe mulți să se întrebe dacă nu ar fi mai avantajos să investească într-un espressor. Răspunsul este simplu: da, mai ales în perioada Black Friday, când reducerile pot fi semnificative. Un aparat de cafea nu este doar un moft, ci o investiție care se amortizează rapid, oferindu-ți libertatea de a savura băutura preferată oricând, fără să depinzi de programul unei cafenele.

Articolul continuă după reclamă

În plus, prepararea cafelei acasă îți oferă control total asupra gustului și ingredientelor. Poți alege tipul de cafea, cantitatea de lapte, nivelul de spumă și chiar aromele preferate. De la espressoare complet automate, care fac totul printr-o simplă apăsare de buton, până la modele manuale, care îți permit să experimentezi ca un barista, opțiunile sunt variate și adaptate tuturor bugetelor.

În acest articol, vom analiza cât costă în prezent cafeaua la cafenea, cum s-au schimbat prețurile în ultimul an și ce tipuri de espressoare poți alege în funcție de implicarea pe care o dorești în procesul de preparare. Vom discuta și despre costurile suplimentare – cafea boabe, lapte, arome și accesorii – pentru a înțelege cât de repede îți poți recupera investiția.

Primul pas este să înțelegi cât cheltuiești acum pe cafea. Dacă bei două cappuccino pe zi, la un preț mediu de 16 lei, ajungi la 32 de lei zilnic. Într-o lună, asta înseamnă aproximativ 700-750 de lei, iar într-un an, peste 8.000 de lei. Compară această sumă cu prețul unui aparat de cafea de calitate, care pornește de la 300-400 de lei pentru modelele simple și poate ajunge la 3.000-4.000 de lei pentru cele premium. Chiar și dacă adaugi costul cafelei și al accesoriilor, diferența este uriașă.

În perioada Black Friday, reducerile la espressoare</a> sunt considerabile. Poți găsi un aparat de cafea automat la jumătate din prețul inițial sau un model manual la un cost foarte accesibil. Dacă te gândești la amortizare, un espressor cumpărat la reducere își recuperează investiția în doar câteva luni, mai ales dacă obișnuiești să cumperi cafea zilnic.

Tipurile de espressoare disponibile pe piață sunt variate. Cele mai accesibile sunt modelele pe capsule, ideale pentru cei care vor rapiditate și curățenie. Sunt compacte, ușor de folosit și nu necesită cunoștințe tehnice, dar costul per băutură este mai mare, deoarece capsulele sunt relativ scumpe. Totuși, pentru un consum moderat, rămân o opțiune practică.

La polul opus se află espressoarele manuale, preferate de pasionații care vor control total asupra extracției. Acestea sunt mai ieftine la achiziție, dar necesită timp și atenție. Vei avea nevoie și de o râșniță separată, dacă vrei să folosești cafea boabe proaspăt măcinată. Experiența este însă una autentică, iar rezultatul poate rivaliza cu cel din cafenele.

Între aceste două extreme se află espressoarele automate, care combină confortul cu performanța. Modelele cu râșniță integrată îți permit să folosești cafea boabe, ceea ce înseamnă un gust mai intens și costuri mai mici pe termen lung. Un aparat de cafea Delonghi din această categorie poate prepara espresso, cappuccino sau latte printr-o simplă apăsare de buton, iar unele modele includ funcții de spumare automată a laptelui.

Costurile suplimentare nu trebuie ignorate. Cafeaua boabe de calitate costă între 80 și 110 lei kilogramul, iar dintr-un kilogram poți obține aproximativ 120-140 de espresso-uri. Asta înseamnă un cost mediu de 0,80-1 leu per cafea, mult sub prețul din cafenea. Dacă adaugi lapte, zahăr, arome sau condimente, costul unei băuturi complete rămâne sub 2 lei.

Accesoriile sunt un alt aspect de luat în calcul. Pentru modelele manuale, vei avea nevoie de un tamper, o râșniță și eventual un recipient pentru lapte. Acestea pot adăuga între 100 și 300 de lei la investiția inițială, dar sunt achiziții pe termen lung. Pentru modelele automate, costurile suplimentare sunt minime, iar întreținerea se rezumă la tablete de curățare și soluții anticalcar.

Un alt avantaj al preparării cafelei acasă este flexibilitatea. Poți alege lapte vegetal, arome naturale sau condimente precum scorțișoara și cardamomul, personalizând fiecare băutură după gustul tău. În plus, poți experimenta cu diferite tipuri de cafea, de la sortimente premium la blenduri exotice, fără să plătești prețurile ridicate din cafenele.

Black Friday este momentul ideal pentru a face această schimbare. Reducerile aplicate la espressoare, inclusiv la branduri consacrate precum Delonghi, transformă această achiziție într-o oportunitate pe care nu ar trebui să o ratezi. În câteva luni, vei recupera investiția și vei descoperi plăcerea de a prepara cafeaua exact așa cum îți place.

Indiferent dacă alegi un model pe capsule, un espressor automat sau unul manual, important este să găsești varianta care se potrivește stilului tău de viață. Cu un aparat de cafea potrivit, diminețile devin mai simple, iar pauzele de prânz mai relaxante. În plus, vei economisi bani și vei câștiga control asupra calității băuturilor tale. Tu ce tip de espressor preferi? Ești adeptul confortului total sau îți place să experimentezi cu fiecare detaliu al preparării?

ChatGPT nu va mai oferi utilizatorilor sfaturi medicale și juridice. Ce au dezvăluit creatorii chatbot-ului popular...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
România, campioana la dans sportiv. Cine sunt dansatorii Andreea Matei și Rareș Cojoc care au câștigat locul 1
România, campioana la dans sportiv. Cine sunt dansatorii Andreea Matei și Rareș Cojoc care au câștigat locul 1
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Rezultate Loto 2 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,23 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi
Rezultate Loto 2 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,23 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile românilor...
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile... Kudika
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x