(P) De ce un espressor este cea mai bună investiție de Black Friday

În ultimii ani, obiceiul de a cumpăra cafea în drum spre birou a devenit aproape un ritual urban. Însă, dacă faci un calcul simplu, vei observa că acest obicei costă mult mai mult decât pare. În 2025, un cappuccino la o cafenea din România costă în medie 16 lei, cu aproximativ 25% mai mult decât anul trecut, din cauza inflației și a creșterii costurilor de producție.

Cea mai bună investiție de Black Friday este espressorul

Dacă bei două cafele pe zi – una dimineața și una după prânz – ajungi la peste 700 de lei pe lună, adică mai mult decât prețul unui aparat de cafea performant.

Această realitate îi face pe mulți să se întrebe dacă nu ar fi mai avantajos să investească într-un espressor. Răspunsul este simplu: da, mai ales în perioada Black Friday, când reducerile pot fi semnificative. Un aparat de cafea nu este doar un moft, ci o investiție care se amortizează rapid, oferindu-ți libertatea de a savura băutura preferată oricând, fără să depinzi de programul unei cafenele.

În plus, prepararea cafelei acasă îți oferă control total asupra gustului și ingredientelor. Poți alege tipul de cafea, cantitatea de lapte, nivelul de spumă și chiar aromele preferate. De la espressoare complet automate, care fac totul printr-o simplă apăsare de buton, până la modele manuale, care îți permit să experimentezi ca un barista, opțiunile sunt variate și adaptate tuturor bugetelor.

În acest articol, vom analiza cât costă în prezent cafeaua la cafenea, cum s-au schimbat prețurile în ultimul an și ce tipuri de espressoare poți alege în funcție de implicarea pe care o dorești în procesul de preparare. Vom discuta și despre costurile suplimentare – cafea boabe, lapte, arome și accesorii – pentru a înțelege cât de repede îți poți recupera investiția.

Primul pas este să înțelegi cât cheltuiești acum pe cafea. Dacă bei două cappuccino pe zi, la un preț mediu de 16 lei, ajungi la 32 de lei zilnic. Într-o lună, asta înseamnă aproximativ 700-750 de lei, iar într-un an, peste 8.000 de lei. Compară această sumă cu prețul unui aparat de cafea de calitate, care pornește de la 300-400 de lei pentru modelele simple și poate ajunge la 3.000-4.000 de lei pentru cele premium. Chiar și dacă adaugi costul cafelei și al accesoriilor, diferența este uriașă.

În perioada Black Friday, reducerile la espressoare</a> sunt considerabile. Poți găsi un aparat de cafea automat la jumătate din prețul inițial sau un model manual la un cost foarte accesibil. Dacă te gândești la amortizare, un espressor cumpărat la reducere își recuperează investiția în doar câteva luni, mai ales dacă obișnuiești să cumperi cafea zilnic.

Tipurile de espressoare disponibile pe piață sunt variate. Cele mai accesibile sunt modelele pe capsule, ideale pentru cei care vor rapiditate și curățenie. Sunt compacte, ușor de folosit și nu necesită cunoștințe tehnice, dar costul per băutură este mai mare, deoarece capsulele sunt relativ scumpe. Totuși, pentru un consum moderat, rămân o opțiune practică.

La polul opus se află espressoarele manuale, preferate de pasionații care vor control total asupra extracției. Acestea sunt mai ieftine la achiziție, dar necesită timp și atenție. Vei avea nevoie și de o râșniță separată, dacă vrei să folosești cafea boabe proaspăt măcinată. Experiența este însă una autentică, iar rezultatul poate rivaliza cu cel din cafenele.

Între aceste două extreme se află espressoarele automate, care combină confortul cu performanța. Modelele cu râșniță integrată îți permit să folosești cafea boabe, ceea ce înseamnă un gust mai intens și costuri mai mici pe termen lung. Un aparat de cafea Delonghi din această categorie poate prepara espresso, cappuccino sau latte printr-o simplă apăsare de buton, iar unele modele includ funcții de spumare automată a laptelui.

Costurile suplimentare nu trebuie ignorate. Cafeaua boabe de calitate costă între 80 și 110 lei kilogramul, iar dintr-un kilogram poți obține aproximativ 120-140 de espresso-uri. Asta înseamnă un cost mediu de 0,80-1 leu per cafea, mult sub prețul din cafenea. Dacă adaugi lapte, zahăr, arome sau condimente, costul unei băuturi complete rămâne sub 2 lei.

Accesoriile sunt un alt aspect de luat în calcul. Pentru modelele manuale, vei avea nevoie de un tamper, o râșniță și eventual un recipient pentru lapte. Acestea pot adăuga între 100 și 300 de lei la investiția inițială, dar sunt achiziții pe termen lung. Pentru modelele automate, costurile suplimentare sunt minime, iar întreținerea se rezumă la tablete de curățare și soluții anticalcar.

Un alt avantaj al preparării cafelei acasă este flexibilitatea. Poți alege lapte vegetal, arome naturale sau condimente precum scorțișoara și cardamomul, personalizând fiecare băutură după gustul tău. În plus, poți experimenta cu diferite tipuri de cafea, de la sortimente premium la blenduri exotice, fără să plătești prețurile ridicate din cafenele.

Black Friday este momentul ideal pentru a face această schimbare. Reducerile aplicate la espressoare, inclusiv la branduri consacrate precum Delonghi, transformă această achiziție într-o oportunitate pe care nu ar trebui să o ratezi. În câteva luni, vei recupera investiția și vei descoperi plăcerea de a prepara cafeaua exact așa cum îți place.

Indiferent dacă alegi un model pe capsule, un espressor automat sau unul manual, important este să găsești varianta care se potrivește stilului tău de viață. Cu un aparat de cafea potrivit, diminețile devin mai simple, iar pauzele de prânz mai relaxante. În plus, vei economisi bani și vei câștiga control asupra calității băuturilor tale. Tu ce tip de espressor preferi? Ești adeptul confortului total sau îți place să experimentezi cu fiecare detaliu al preparării?