Facturile din decembrie la apă caldă şi căldură depăşesc orice record. Bucureştenii au note de plată duble faţă de decembrie 2023, iar unii spun că nu au bani să plătească întreţinerea. Vestea şi mai rea este că facturile s-ar putea mări şi mai mult iarna viitoare.

Facturile la întreținere pe luna decembrie i-au înmărmurit pe unii bucureșteni. Cât a putut să plătescă un bărbat din sectorul 3

Facturile tot mai mari sunt problema bucureștenilor care locuiesc în blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire.

Potrivit Observator News, Ionuț a ajuns la capătul puterilor și a cumpărat alt apartament.

„Întreținerea a ajuns la 14 milioane, 15 milioane, și tocmai ne-am mutat. Condiția a fost ca să fie centrală (...). De 4 ani de zile nu mai avem nici apă caldă, nici căldură. E teroare, în fiecare iarnă este oribil. Am făcut și un video pe TikTok în care am arătat cu un termometru că apa caldă care vine are 32 de grade, a spus Bălan Ionuț Gabriel, locuitor Sectorul 3.

La un bloc cu 14 etaje din cartierul Pantelimon, factura pe decembrie anul trecut a depășit 26.000 de lei, cu 10.000 de lei mai mult față de decembrie 2023.

„Din 26.500, cam 23.000 de lei înseamnă căldură și în jur de 4.000 lei apă caldă. Mi se pare foarte mult, enormă diferența", a declarat Ion Ionești, președinte de bloc.

