(P) FineStore dă startul la Black Friday 2025! Reduceri spectaculoase la mii de băuturi premium

Între 1 și 30 noiembrie, FineStore transformă cumpărăturile într-o experiență premium și reduce semnificativ prețurile la peste 3.000 de băuturi alcoolice.

Cauți băuturi premium la prețuri accesibile? Avem pentru tine o veste mare! FineStore dă startul celui mai așteptat eveniment al anului: Black Friday 2025 aduce cele mai mari reduceri din an la băuturi alcoolice de calitate!

Ofertele FineStore, pur și simplu irezistibile

Între 1 și 30 noiembrie, FineStore transformă cumpărăturile într-o experiență premium și reduce semnificativ prețurile la peste 3.000 de băuturi alcoolice. Concret, discounturile ajung și până la 70%, așa că e ocazia perfectă să te aprovizionezi cu băuturile preferate, dar și să descoperi gusturi noi. Ai de ales dintr-o selecție impresionantă de vin, whisky, rom, gin, coniac, vodka, tequila, șampanie, vin spumant, prosecco, lichior și băuturi tradiționale, toate la prețuri de nerefuzat, dar te așteaptă și o gamă variată de coșuri cadou elegante și bogate, perfecte pentru a impresiona pe cineva drag sau un colaborator special.

Nu știi ce să alegi între o elegantă șampanie Moet sau un rafinat coniac Hennessy, între un whisky Glenfiddich perfect echilibrat și un rom Don Papa aromat? Toate te așteaptă să le adaugi în coș la prețuri incredibile. Este momentul perfect să te răsfeți sau să alegi cadouri potrivite pentru cei dragi.

Articolul continuă după reclamă

Stocurile sunt limitate, iar cererea este uriașă, pentru că toată lumea vrea să profite de super reducerile pregătite de FineStore, așa că nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra azi!

Patru motive să alegi FineStore de Black Friday

La FineStore găsești cele mai bune băuturi la cele mai bune prețuri, dar Black Friday ține toată luna, așa că ai timp să faci chiar mai multe sesiuni de shopping, nu doar una.

Reducerile sunt atât de tentante, încât va fi greu să te decizi ce să alegi mai întâi: un whisky Ballantine̛s, un Campari sau un Aperol, un rom Bumbu sau Captain Morgan, o sticlă de Beluga Vodka sau un coniac Frapin nobil și elegant.

Ai nevoie de un motiv în plus? FineStore a pregătit 15.000 de cadouri pentru cei mai "harnici" clienți care își fac cumpărăturile online! La fiecare 400 de lei cheltuiți pe produse selecționate primești bonus o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L.

Tot pentru cumpărăturile online, livrarea este rapidă în toată țara, iar transportul este gratuit la comenzile peste 299,99 lei.

Ofertele de pe Finestore.ro sunt valabile și în magazinele fizice din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2–8) și Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E). În magazine, beneficiezi de sfaturi personalizate de la specialiști, iar online ai suport dedicat prin call center, dacă nu ești hotărât ce să achiziționezi sau dacă ai orice altă întrebare.

Reducerile nu sunt singura surpriză la FineStore

Pe lângă reducerile generale, poți beneficia și de alte surprize! Abonează-te la newsetterul FineStore, dacă nu ai făcut-o deja, și afli printre primii despre extracupoane și surprize exclusive, iar pe Facebook și Instagram Finestore.ro regăsești inspirație pentru a te răsfăța cu o licoare aleasă în serile mohorâte de iarnă, oferte zilnice și idei de cadouri rafinate.

Profită acum de cele mai mari reduceri din an!

Mii de produse din toate categoriile de băuturi alcoolice la prețuri reduse te așteaptă să îți faci poftele. Hai pe FineStore.ro sau vizitează magazinele din Băneasa și Virtuții!