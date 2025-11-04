Antena Căutare
Home News Social (P) FineStore dă startul la Black Friday 2025! Reduceri spectaculoase la mii de băuturi premium

(P) FineStore dă startul la Black Friday 2025! Reduceri spectaculoase la mii de băuturi premium

Între 1 și 30 noiembrie, FineStore transformă cumpărăturile într-o experiență premium și reduce semnificativ prețurile la peste 3.000 de băuturi alcoolice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:49 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:49
FineStore te așteptă cu reduceri uriașe de Black Friday. | FineStore

Cauți băuturi premium la prețuri accesibile? Avem pentru tine o veste mare! FineStore dă startul celui mai așteptat eveniment al anului: Black Friday 2025 aduce cele mai mari reduceri din an la băuturi alcoolice de calitate!

Ofertele FineStore, pur și simplu irezistibile

Între 1 și 30 noiembrie, FineStore transformă cumpărăturile într-o experiență premium și reduce semnificativ prețurile la peste 3.000 de băuturi alcoolice. Concret, discounturile ajung și până la 70%, așa că e ocazia perfectă să te aprovizionezi cu băuturile preferate, dar și să descoperi gusturi noi. Ai de ales dintr-o selecție impresionantă de vin, whisky, rom, gin, coniac, vodka, tequila, șampanie, vin spumant, prosecco, lichior și băuturi tradiționale, toate la prețuri de nerefuzat, dar te așteaptă și o gamă variată de coșuri cadou elegante și bogate, perfecte pentru a impresiona pe cineva drag sau un colaborator special.

Nu știi ce să alegi între o elegantă șampanie Moet sau un rafinat coniac Hennessy, între un whisky Glenfiddich perfect echilibrat și un rom Don Papa aromat? Toate te așteaptă să le adaugi în coș la prețuri incredibile. Este momentul perfect să te răsfeți sau să alegi cadouri potrivite pentru cei dragi.

Articolul continuă după reclamă

Stocurile sunt limitate, iar cererea este uriașă, pentru că toată lumea vrea să profite de super reducerile pregătite de FineStore, așa că nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra azi!

Patru motive să alegi FineStore de Black Friday

La FineStore găsești cele mai bune băuturi la cele mai bune prețuri, dar Black Friday ține toată luna, așa că ai timp să faci chiar mai multe sesiuni de shopping, nu doar una.

Reducerile sunt atât de tentante, încât va fi greu să te decizi ce să alegi mai întâi: un whisky Ballantine̛s, un Campari sau un Aperol, un rom Bumbu sau Captain Morgan, o sticlă de Beluga Vodka sau un coniac Frapin nobil și elegant.

Ai nevoie de un motiv în plus? FineStore a pregătit 15.000 de cadouri pentru cei mai "harnici" clienți care își fac cumpărăturile online! La fiecare 400 de lei cheltuiți pe produse selecționate primești bonus o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L.

Tot pentru cumpărăturile online, livrarea este rapidă în toată țara, iar transportul este gratuit la comenzile peste 299,99 lei.

Ofertele de pe Finestore.ro sunt valabile și în magazinele fizice din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2–8) și Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E). În magazine, beneficiezi de sfaturi personalizate de la specialiști, iar online ai suport dedicat prin call center, dacă nu ești hotărât ce să achiziționezi sau dacă ai orice altă întrebare.

Reducerile nu sunt singura surpriză la FineStore

Pe lângă reducerile generale, poți beneficia și de alte surprize! Abonează-te la newsetterul FineStore, dacă nu ai făcut-o deja, și afli printre primii despre extracupoane și surprize exclusive, iar pe Facebook și Instagram Finestore.ro regăsești inspirație pentru a te răsfăța cu o licoare aleasă în serile mohorâte de iarnă, oferte zilnice și idei de cadouri rafinate.

Profită acum de cele mai mari reduceri din an!

Mii de produse din toate categoriile de băuturi alcoolice la prețuri reduse te așteaptă să îți faci poftele. Hai pe FineStore.ro sau vizitează magazinele din Băneasa și Virtuții!

Unde locuiește Mario Iorgulescu. Fiul președintelui FRF a fugit din țară acum 6 ani, după ce a provocat un accident teri...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: &#8220;Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
România, campioana la dans sportiv. Cine sunt dansatorii Andreea Matei și Rareș Cojoc care au câștigat locul 1
România, campioana la dans sportiv. Cine sunt dansatorii Andreea Matei și Rareș Cojoc care au câștigat locul 1
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Rezultate Loto 2 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,23 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi
Rezultate Loto 2 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,23 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru...
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în cadrul evenimentului
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița: „Bărbați ca tine sunt…”
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița:... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze Kudika
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie? Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x