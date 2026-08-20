Peste 400.000 de euro pentru inimile copiilor: Fundația Mereu Aproape dotează noua Secție de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul „Marie Curie”

Două ecocardiografe de ultimă generație și echipamente medicale speciale au ajuns în noua secție, într-un proiect care își propune să contribuie la dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare pediatrice din sistemul medical public.

Fundația Mereu Aproape dotează noua Secție de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul „Marie Curie”

București, 20 august 2026 — Fundația Mereu Aproape a terminat prima etapă a proiectului „Fiecare inimă contează”, prin care a donat echipamente medicale în valoare de peste 400.000 de euro pentru noua Secție de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din Capitală.

Două ecocardiografe de ultimă generație și alte echipamente medicale speciale vor sprijini echipa medicală în diagnosticarea, operarea și recuperarea copiilor cu malformații cardiace congenitale.

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„Binele acesta pe care-l facem împreună vine pentru că există nevoia. Dacă statul român dota totul, nu mai era nevoie să vorbim astăzi decât despre copiii salvați”, a declarat Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.

În România, între 1.200 și 1.500 de copii se nasc anual cu malformații cardiace congenitale. Pentru mulți dintre ei, rapiditatea diagnosticului și precizia intervenției chirurgicale reprezintă diferența dintre viață și moarte. În acest context, noua secție este un pas esențial pentru dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare pediatrice în sistemul public de sănătate și pentru creșterea accesului copiilor la tratamentul de care au nevoie.

Tehnologie de ultimă generație, de la diagnostic până la finalul intervenției

Prima etapă a proiectului a însemnat achiziționarea și donarea a două ecocardiografe ultraperformante, esențiale în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor cardiace congenitale:

un ecocardiograf mobil, destinat evaluării rapide și monitorizării continue a copiilor internați în secție;

un ecocardiograf de înaltă performanță pentru Blocul Operator, echipament indispensabil în intervențiile pe cord deschis.

„Acest ecograf premium ne ajută înainte de a începe o operație să verificăm din nou diagnosticul și să vedem dacă apar lucruri noi la ecografia transesofagiană, iar apoi ne ajută să verificăm intervenția după ce aceasta s-a terminat. Tot acest aparat îi ajută și pe anesteziști, pentru că pot plasa cateterul mult mai ușor. Nu se poate fără el.”, a declarat dr. Irina Mărgărint, șefa Secției de Chirurgie Cardiovasculară.

„Standardul e deja altul, iar noul ecograf e top. Folosește o tehnologie altfel decât aveam. Poate face ecografii tridimensionale, poate transmite imaginile în timp real, dar le poate și stoca.”, a adăugat dr. Cristina Filip, medic primar cardiologie.

Aceste dotări contribuie direct la creșterea siguranței pacientului și la asigurarea unor condiții optime de îngrijire și recuperare postoperatorie.

O investiție de peste 400.000 de euro pentru viitorul chirurgiei cardiace pediatrice

Prima etapă a proiectului „Fiecare inimă contează” a fost posibilă datorită implicării esențiale a unor companii și organizații care au ales să susțină dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare pediatrice publice din România.

Investiția de peste 400.000 de euro în echipamente medicale a fost acoperită prin contribuția Kaufland România ca partener strategic în proiect, EDPR România, Fundația Super și Fundația Tinmar.

„Pentru Kaufland România, implicarea în comunitate este o responsabilitate pe care ne-o asumăm zi de zi, iar sănătatea reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai strategiei noastre de investiții comunitare. Ne-am alăturat Fundației Mereu Aproape pentru sprijinirea Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Marie Curie cu echipamente de ultimă generație pentru că nicio viață aflată la început de drum nu ar trebui să fie condiționată de lipsa dotărilor medicale. Nu donăm doar aparatură, ci investim direct în șansa la o viață normală pentru mii de copii.”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

“Angajamentul nostru față de România depășește sfera producerii de energie din surse regenerabile. Credem în crearea unei valori durabile pentru comunitățile în care activăm și suntem mândri să susținem această inițiativă alături de Fundația Mereu Aproape, contribuind la îmbunătățirea accesului copiilor la îngrijiri cardiace de înaltă calitate, prin intermediul tehnologiei medicale avansate. Investind în proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunității, ne propunem să contribuim la o experiență medicală mai bună pentru micii pacienți și familiile acestora.”, a afirmat Andrei Râpeanu, Country Manager EDPR România.

„România are cadre medicale de excepție, însă chiar și cele mai competente echipe au nevoie de tehnologia potrivită pentru a oferi cea mai bună îngrijire medicală. De aceea parteneriatele public-privat contează atât de mult. Suntem onorați să sprijinim Fundația Mereu Aproape, alături de partenerii noștri, pentru dotarea Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Marie Curie cu echipamente de ultimă generație. Împreună, îi ajutăm pe copiii cu afecțiuni cardiace să aibă un viitor sănătos”, a declarat Augusta Dragic, Președinta Fundației Super.

„Credem cu tărie că fiecare copil merită șansa la o viață sănătoasă, iar accesul la tehnologie medicală performantă poate însemna, de multe ori, diferența dintre speranță și suferință. Prin parteneriatul cu Fundația Mereu Aproape ne alăturăm unui demers care răspunde unei nevoi reale a sistemului medical românesc și contribuim la crearea unor condiții mai bune pentru diagnosticarea și tratarea copiilor cu afecțiuni cardiace. La Fundația Tinmar, responsabilitatea socială înseamnă investiții cu impact pe termen lung, iar sănătatea copiilor este una dintre cele mai importante cauze pe care alegem să le susținem.”, a spus Ioan Bratu, Președintele Fundației Tinmar.

„Fiecare inimă contează” merge mai departe

Dotările realizate în această primă etapă sunt începutul unui proiect mai amplu, prin care Fundația Mereu Aproape își propune să contribuie la dezvoltarea completă a noii Secții de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

„Pentru a deveni funcțională, noua secție ar mai avea nevoie și de restul aparaturii: injectomate, perfuzomate, aparate EKG, stimulatoare temporare, holtere și multe alte echipamente esențiale în cardiochirurgia pediatrică. Sperăm că având sprijinul Fundației Mereu Aproape și al partenerilor ei să reușim în ceea ce ne-am propus împreună.”, a declarat dr. Irina Mărgărint, șefa Secției de Chirurgie Cardiovasculară.

Prin continuarea investițiilor în infrastructură și tehnologie medicală, proiectul urmărește să le ofere medicilor condițiile necesare pentru tratarea unui număr cât mai mare de copii și să contribuie la consolidarea unuia dintre cele doar două centre publice de chirurgie cardiovasculară pediatrică din România.

„Trebuie să ne mobilizăm și să strângem fonduri în continuare. Încă mai avem nevoie de ajutor din partea partenerilor pentru a putea face toate dotările de care noua secție de la «Marie Curie» are nevoie, astfel încât aceasta să devină funcțională cât mai repede.”, a declarat Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.