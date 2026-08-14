Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 16 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică | Shutterstock

Duminică, 16 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august 2026, Loteria Română a acordat cel mai mare premiu în valoare totală de peste 10 milioane de euro.

Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 13 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, având o valoare de peste 10 milioane de euro. Biletul a fost plasat în Oradea.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei”, a fost anunțul făcut de Loteria Română printr-un comunicat.

Numerele câștigătoare la 6/40 au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, au fost câștigate și șase premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 67.710,30 lei. Potrivit Loteriei Române, biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Arad și Brașov, precum și online, pe platformele bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

Și la tragerea Noroc a fost înregistrat un câștig important. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 231.891,36 lei, a fost obținut cu un bilet jucat la o agenție din Râmnicu Sărat, potrivit Loteriei Române.

Tot la Noroc a fost câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș, a mai precizat Loteria Română.