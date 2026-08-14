Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 16 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 12:57 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 13:35
Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Duminică, 16 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august 2026, Loteria Română a acordat cel mai mare premiu în valoare totală de peste 10 milioane de euro.

Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 13 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Articolul continuă după reclamă

S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, având o valoare de peste 10 milioane de euro. Biletul a fost plasat în Oradea.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei”, a fost anunțul făcut de Loteria Română printr-un comunicat.

Numerele câștigătoare la 6/40 au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, au fost câștigate și șase premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 67.710,30 lei. Potrivit Loteriei Române, biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Arad și Brașov, precum și online, pe platformele bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

Și la tragerea Noroc a fost înregistrat un câștig important. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 231.891,36 lei, a fost obținut cu un bilet jucat la o agenție din Râmnicu Sărat, potrivit Loteriei Române.

Tot la Noroc a fost câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș, a mai precizat Loteria Română.

Mesaje, urări și felicitări de Sfânta Maria Mare 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Dă-o naibii de treabă!” David Popovici, savuros după semifinala de la 200m liber: „Am uitat” &#8222;Dă-o naibii de treabă!&#8221; David Popovici, savuros după semifinala de la 200m liber: &#8222;Am uitat&#8221;
Observatornews.ro Doze alese la întâmplare și două decese. Cum au fost descoperiți românii condamnați la 17 ani în Anglia Doze alese la întâmplare și două decese. Cum au fost descoperiți românii condamnați la 17 ani în Anglia
Antena 3 O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
SpyNews Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Top aplicații mobile pentru pariuri pe fotbal
(P) Top aplicații mobile pentru pariuri pe fotbal
Sıla Türkoğlu revine pe micile ecrane într-un rol principal. Va juca alături de Kerem Bürsin
Sıla Türkoğlu revine pe micile ecrane într-un rol principal. Va juca alături de Kerem Bürsin Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație
Noua Lege a Salarizării îi face pe profesori mai săraci decât pe vremea marii greve din Educație Jurnalul
6 trucuri simple pentru o piele strălucitoare peste noapte
6 trucuri simple pentru o piele strălucitoare peste noapte Kudika
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot
Diagnosticul care l-a trimis pe David Popovici la bazin . Motivul real din spatele primelor lecții de înot Redactia.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile Observator
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung
Cum acționează stresul în organism. Ce se întâmplă dacă această stare se menține pe termen lung MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x