Belu de la Mireasa a ajuns la spital seara trecută. Ce probleme de sănătate a întâmpinat concurentul și ce s-a întâmplat.

Belu de la Mireasa a ajuns la spital seara trecută. Ce a pățit concurentul | Antena 1

Momente de îngrijorare în casa Mireasa! Belu a ajuns la spital seara trecută, după ce s-a confruntat cu o problemă care a necesitat intervenția medicilor. Ce a pățit concurentul.

Belu de la Mireasa și-a dislocat umărul și a ajuns la spital

Belu a trecut printr-un moment neplăcut seara trecută, după ce a suferit o accidentare în urma unei sărituri. Concurentul de la Mireasa a explicat că a sărit mai multe trepte și a căzut în picioare. Totuși, impactul cu solul a fost suficient de puternic pentru a-i disloca umărul.

Acesta a povestit că totul s-a întâmplat într-un moment de efort intens. Deși a ajuns la spital, Belu a transmis că starea sa este bună și că nu consideră că accidentarea îl împiedică să își continue activitățile.

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„Mi-am dislocat umărul și am ajuns la spital. Am căzut în picioare. A fost un efort depus, un șoc pentru corp. Am sărit mai multe trepte, și la impactul cu solul mi s-a dislocat umărul, adică s-a dus mâna în jos, dar sunt bine, sunt ok, sunt perfect apt”, a spus Belu la Mireasa - Direct din culise.

Accidentarea a necesitat îngrijiri medicale, iar concurentul a fost nevoit să poarte o fașă pentru a-și susține brațul.

Cum se simte Belu după accidentare. Concurentul a renunțat la fașă

La scurt timp după ce a ajuns la spital, Belu a oferit noi detalii despre starea lui. Acesta a spus că lucrurile sunt în regulă și că nu mai poartă fașa pe care o folosise după accidentare.

Concurentul a explicat că a decis să o dea jos pentru că nu putea să doarmă cu ea. Declarația sa a venit după ce a fost întrebat despre evoluția stării de sănătate.

„Totul este în regulă. Am dat jos fașa. Nu o mai port, am tăiat-o. Nu puteam să dorm cu ea”, a mai spus Belu.

Așadar, Belu a transmis că se simte bine după accidentarea care l-a dus la spital. Concurentul de la Mireasa a vrut să îi liniștească pe cei care s-au îngrijorat pentru el și a precizat că este apt, chiar dacă a trecut printr-un moment dificil.

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