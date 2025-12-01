Iuliana Scântei, judecătoarea CCR, apariție inedită la parada militară de 1 decembrie 2025. Cum a atras atenția de Ziua Națională

La parada de 1 decembrie 2015 de Ziua Națională a României au participat mai multe personalități din lumea politică românească.

În frunte cu președintele Nicușor Dan, la paradă au asistat premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, dar și Iuliana Laura Scântei, judecătoarea CCR și fost deputat PNL.

Iuliana Scântei, ținută care a atras atenția la parada militară de 1 decembrie

Iuliana Laura Scântei a atras atenția presei cu ținuta ei inedită, purtând o pălărie galbenă supradimensionată. Judecătoarea CCR și-a asortat pălăria care avea și steagul României cu o cămașă galbenă, pe care a accesorizat-o cu o capă bej, încălțări bej și poșetă și pantaloni negri.

Pălăria ei galbenă a atras atenția tuturor la parada militară, punând în evidență spiritul ei patriotic și dragostea pentru țară.

Parada militară de 1 decembrie a început la ora 11.00 și s-au tras 21 de salve de tun în timp ce 2900 de militari au defilat în zona Arcului de Triumf din București.

Sute de români s-au aflat astăzi în jurul Arcului de Triumf, amintindu-și cu mândrie un moment istoric pentru România.

Prezența Iulianei Laura Scântei nu a putut trece neobservată, având o ținută care a impresionat chiar și cei mai patrioți cetățeni. Iuliana Scântei a fost votată în 2022 de către Senat ca judecător la CCR, pentru un mandat de 9 ani.

De atunci, ea a participat la deliberări şi decizii semnificative ale Curţii, iar în 2023 a reprezentat CCR la congresul mondial de drept.

În 2025, Iuliana Scântei a fost una dintre judecătoarele CCR care au votat pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În cadrul unui eveniment public, judecătoarea a explicat motivele deciziei.

Ea a spus că nu votul cetățenilor a fost sancționat, ci faptele unui competitor, iar CCR ar fi intervenit pentru a proteja legalitatea procedurii prezidențiale, considerând că existau motive serioase să se suspende validarea alegerilor prezidențiale din 2024.

