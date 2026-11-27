Alba Iulia se pregătește de sărbătoare! Marți, 1 decembrie 2026, românii sunt așteptați în Orașul Marii Uniri pentru a marca 108 ani de la Marea Unire din 1918. Evenimentele dedicate Zilei Naționale vor cuprinde ceremonii oficiale, o reconstituire istorică a Marii Adunări Naționale, parada militară, spectacole folclorice, concerte și un foc de artificii. Iată ce artiști vor urca pe scenă și la ce oră începe defilarea militară!

1 Decembrie 2026 la Alba Iulia. La ce oră începe parada militară și ce artiști vor urca pe scenă | Shutterstock

Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. La ce oră începe defilarea

Unul dintre cele mai așteptate momente ale Zilei Naționale va fi parada militară, programată marți, 1 decembrie, începând cu ora 14:00. Defilarea se va desfășura pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în apropierea Cetății Alba Carolina, conform site-ului oficial ziuaromaniei.ro.

Evenimentul este organizat în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire și este așteptat să adune numeroși participanți din toate colțurile țării.

Cei care vor să urmărească parada sunt sfătuiți să ajungă din timp, de preferat cu cel puțin o oră înainte de începerea defilării, pentru a ocupa un loc cât mai bun. Accesul publicului la manifestările organizate în aer liber este gratuit.

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Înaintea paradei, de la ora 11:00, va avea loc o reconstituire istorică a Marii Adunări Naționale, pe Esplanada Sălii Unirii, în Piața Cetății.

Ce artiști vor cânta de Ziua Națională, la Alba Iulia

Petrecerea continuă în Piața Cetății, unde, de la ora 16:00, este programat spectacolul folcloric extraordinar „Alba unește România”.

Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii populare românești, printre care Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu și grupul instrumental Crai Nou, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Paula Hriscu și Leontina Fărcaș.

Programul artistic îi mai include pe Ilie Medrea, Anca Branea, Ancuța Matei-Olar, Vasile Balogh, Grațiela Blaga, Cristina Todor, Maria Uțiu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga, Ioana Ciorea, Marinela Baba, Bianca Șușman și Alexandra Băcilă.

Publicul va avea ocazia să asculte și artiști din alte zone ale țării, printre care Gheorghița Nicolae, Anda Horoba, Beatrice Băndoiu, Elena Nistor, Roxana Bădescu și Karla Ursu.

Atmosfera va fi completată de mai multe ansambluri și grupuri artistice, printre care Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș, Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului”, Ansamblul Folcloric al Județului Alba și Ansamblul „Valea Târnavelor” din Blaj.

Totodată, vor participa Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” și grupul vocal tradițional „Muguri de Tezaur”.

Retragere cu torțe și foc de artificii în seara de 1 Decembrie

Manifestările dedicate Zilei Naționale nu se încheie odată cu spectacolele folclorice. De la ora 19:00, este programată retragerea cu torțe, unul dintre momentele cu o puternică încărcătură simbolică.

Militarii vor parcurge traseul Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan - pietonala Mihai Viteazul - Monumentul Unirii.

Sărbătoarea se va încheia spectaculos, de la ora 20:30, în Piața Cetății, unde va avea loc focul de artificii intitulat „La mulți ani, România!”.

Ce evenimente au loc la Alba Iulia în minivacanța de 1 Decembrie

Manifestările dedicate Zilei Naționale se desfășoară pe parcursul mai multor zile, iar cei care ajung mai devreme în Alba Iulia vor avea parte de numeroase evenimente culturale și spectacole.

Sâmbătă, 28 noiembrie, se deschide Târgul de Crăciun din Piața Cetății, începând cu ora 19:00, moment urmat de un spectacol susținut de Gașca Zurli, de la ora 19:05. În aceeași zi, de la ora 17:00, Maia Morgenstern va putea fi urmărită în spectacolul de teatru „Baltagul”, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Accesul se face gratuit, pe bază de invitație.

Duminică, 29 noiembrie, publicul este invitat la un concert susținut de Narcisa Suciu, programat de la ora 19:00, în Piața Cetății. Înaintea acestuia, de la ora 18:00, vor urca pe scenă Daniel Avram și elevii Școlii de Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia.

Luni, 30 noiembrie, programul include ceremonii de depunere de coroane la monumentele personalităților istorice, dar și evenimente dedicate memoriei celor care au contribuit la Marea Unire. Seara, de la ora 18:00, Piața Cetății va găzdui concerte susținute de trupele Cargo, RIFF și Hara.

Acces gratuit la evenimentele de 1 Decembrie

Cei care aleg să petreacă Ziua Națională la Alba Iulia trebuie să știe că accesul la manifestările organizate în aer liber este gratuit. Pentru unele evenimente desfășurate în săli, precum spectacolele de teatru sau concertele speciale, accesul se face pe bază de invitație.

De asemenea, organizatorii recomandă turiștilor care vin cu mașina să ia în calcul restricțiile de circulație din perioada 30 noiembrie - 1 decembrie. Accesul autoturismelor va fi limitat în Cetatea Alba Carolina și în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, unde se desfășoară parada militară.

Printre parcările pe care le pot lua în calcul vizitatorii se numără cele de la Alba Mall, Gară, Stadionul Cetate, Electrica și Carolina Mall. Distanța până în Cetate variază în funcție de locul ales, iar disponibilitatea locurilor poate fi influențată de numărul mare de participanți.

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