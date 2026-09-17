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Medic demis în urma seriei de anchete Observator „DIAGNOSTIC: PROFIT!”

După ancheta „DIAGNOSTIC: PROFIT!” difuzată pe 9 septembrie, medicul din clinica lui Gigi Becali care le spunea femeilor să nu-și mai facă mamografie și compara cancerul cu „o bătătură”, iar pe medicii oncologi cu „niște criminali”, a fost dat afară.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 10:40 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 10:44
Descoperă detalii despre anchetele „DIAGNOSTIC: PROFIT!” realizate de Observator | Antena 1
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O dovadă că, atunci când sunt scoși la lumină, negustorii de speranță pot fi opriți.

„O să luptăm cu celula tumorală”. Tratamentul cu ciuperci, vândut într-o clinică fără oncologi

Într-un nou episod difuzat miercuri, 16 septembrie, Observator dezvăluie cum pacienților bolnavi de cancer li se promit vindecări cu ciuperci, suplimente și aparate fără validare medicală.

Ancheta Observator a avut în centru o clinică unde persoane care se prezintă drept „oncoterapeuți” oferă protocoale naturiste pacienților bolnavi de cancer. Printre promisiuni se numără combaterea tumorilor cu ciuperci, alcalinizarea organismului și prevenirea metastazelor.

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Plantele sunt mai blânde decât chimioterapia. Noi cu tratamentul cu ciupercile o să luptăm cu celula tumorală”, susține una dintre reprezentantele clinicii.

imagine cu o perfuzie

Costul unui tratament cu suplimente marcă proprie recomandate de administratorii clinicii poate ajunge la 2.000 de lei pe lună. Compania a raportat o cifră de afaceri de peste două milioane de lei în 2025 și s-a extins prin franciză în alte cinci orașe.

Căști și biorezonanță în locul investigațiilor medicale

În clinică, două aparate sunt prezentate drept dispozitive care pot identifica probleme la nivel celular, carențe și chiar celule tumorale. Reprezentanții susțin că scanarea cu căști și un soft oferă informații comparabile cu analizele de sânge. Ulterior, pacienții sunt direcționați către suplimente și protocoale naturiste. Biorezonanța nu este însă o metodă validată pentru diagnosticarea cancerului.

Promisiuni de vindecare și riscul renunțării la chimioterapie

În discuțiile cu reporterul Observator, filmate cu o cameră ascunsă, reprezentanții clinicii pun sub semnul întrebării reluarea chimioterapiei recomandate de oncolog și susțin că plantele ar putea fi o alternativă mai blândă. Specialiștii consultați de Observator avertizează însă că suplimentele nu pot înlocui tratamentele oncologice și că amânarea terapiei poate reduce șansele de supraviețuire.

imagine cu suplimente

Pacienții primesc zeci de suplimente

Oncoterapeut? Nu există așa ceva! Există oncolog, radioterapeut.”, explică Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății.

Observator a solicitat un punct de vedere administratorilor clinicii, care au transmis un drept la replică și susțin că terapiile lor sunt adjuvante și că nu le cer pacienților să întrerupă tratamentele oncologice.

Cine verifică produsele vândute bolnavilor de cancer?

Ancheta ridică și problema controlului suplimentelor comercializate pacienților oncologici. Un reprezentant al autorităților recunoaște că verificările se bazează pe documentele furnizate de producători, fără ca statul să dispună de un laborator propriu pentru analiza compoziției tuturor produselor.

Observator continuă seria „DIAGNOSTIC: PROFIT!” miercurea viitoare, 23 septembrie, cu noi dezvăluiri despre afaceri construite pe speranțele și vulnerabilitatea pacienților bolnavi de cancer.

Primele episoade ale seriei de anchete sunt disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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