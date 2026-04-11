Mesaje și Felicitări de Paște 2026. Urări creștine, haioase, formale sau calde și prietenoase pentru Învierea Domnului

Paștele este momentul perfect pentru a le transmite celor dragi gânduri bune, urări calde și mesaje pline de lumină. Fie că alegi felicitări tradiționale, haioase sau emoționante, ți-am pregătit o selecție de mesaje de Paște potrivite pentru familie, prieteni și colegi.

Paște fericit! În acest articol te așteaptă o mulțime de urări cu ”Paște Fericit!” și ”Hristos a Înviat”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram de Paște 2026. Alege un mesaj text sau o felicitare prin care să le arăți celor din jur că te gândești la ei în clipe de sărbătoare.

Felicitări și mesaje pe care să le trimiți de Paște celor la care te gândești

Ți-am pregătit mai jos o mulțime de urări de Paște dintre care să alegi!

Felicitări cu „Hristos a înviat!”. Urări creștine de Paște

Articolul continuă după reclamă

Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să-ți umple sufletul de pace și speranță.

Sărbători binecuvântate! Domnul să-ți călăuzească pașii și să-ți aducă liniște.

Hristos a înviat! Credința să-ți fie sprijin în fiecare zi.

Fie ca Învierea Domnului să-ți lumineze viața. Să ai parte de har și iubire.

Sărbători sfinte! Fie ca sufletul tău să fie plin de lumină și pace.

Hristos a înviat! Bucuria acestei zile să-ți aducă liniște sufletească.

Lumina sfântă să-ți călăuzească pașii. Să ai parte de binecuvântări.

Paște binecuvântat! Credința să-ți aducă putere și speranță.

Fie ca harul Domnului să fie asupra ta. Să ai zile senine și liniștite.

Hristos a înviat! Iubirea divină să-ți umple inima de bucurie.

Sărbători pline de credință! Fie ca pacea să-ți însoțească fiecare pas.

Învierea Domnului să-ți aducă lumină. Să simți bucuria în fiecare clipă.

Hristos a înviat! Sufletul tău să fie mereu senin și împăcat.

Lumina Paștelui să-ți fie călăuză. Să ai parte de zile binecuvântate.

Sărbători sfinte alături de cei dragi! Credința să vă unească mereu.

Hristos a înviat! Fie ca pacea să-ți umple casa și sufletul.

Credința să-ți fie sprijin. Iubirea să-ți fie lumină în viață.

Paște luminat! Să ai parte de har și binecuvântare!

Har și pace în casa ta! Fie ca Dumnezeu să te ocrotească.

Hristos a înviat! Sărbătoarea aceasta să-ți aducă liniște și speranță.

Felicitări calde și prietenoase pentru cei dragi

Paște fericit! Fie ca această sărbătoare să-ți aducă liniște în suflet, bucurii sincere și momente frumoase alături de cei dragi!

Sărbători binecuvântate! Îți doresc ca lumina Paștelui să-ți umple inima de speranță și să-ți aducă zile senine și fericite!

Paște fericit! Să ai parte de clipe minunate în familie și de multă căldură sufletească în aceste zile speciale!

Sărbători pline de lumină! Fie ca Paștele să-ți aducă zâmbete, pace și împliniri în tot ceea ce îți dorești!

Paște fericit! Îți doresc sănătate, liniște și multe momente frumoase petrecute alături de cei pe care îi iubești!

Sărbători fericite! Fie ca această perioadă să-ți aducă echilibru, bucurie și energie pentru tot ce urmează!

Paște fericit! Să-ți fie casa plină de iubire și sufletul de liniște în aceste zile de sărbătoare!

Sărbători cu bucurie! Îți doresc ca fiecare clipă de Paște să-ți aducă mai aproape fericirea și oamenii dragi!

Paște fericit! Fie ca această sărbătoare să-ți lumineze sufletul și să-ți aducă pace în fiecare zi!

Sărbători minunate! Îți doresc din suflet să ai parte de liniște, iubire și multe momente speciale alături de familie!

Urări scurte de trimis prin SMS pentru cei dragi

Paște fericit! Să ai liniște și bucurie!

Sărbători frumoase alături de cei dragi!

Multă căldură în suflet de Paște!

Zile senine și fericite!

Paște minunat și liniștit!

Bucurie și armonie în casa ta!

Sărbători pline de iubire!

Paște fericit cu zâmbete multe!

Să ai parte de momente frumoase!

Liniște și pace în suflet!

Paște fericit alături de familie!

Sărbători cu multă bucurie!

Zile pline de lumină!

Paște fericit și relaxant!

Gânduri bune și îmbrățișări!

Bucură-te de fiecare clipă!

Sărbători cu suflet senin!

Paște plin de energie pozitivă!

Să ai zile frumoase și liniștite!

Multă sănătate și fericire!

Paște fericit cu oameni dragi!

Sărbători liniștite și frumoase!

Bucurii simple și sincere!

Paște cald și luminos!

Să ai parte de iubire!

Zâmbete și voie bună!

Paște fericit și armonios!

Sărbători cu multă pace!

Bucurie în fiecare zi!

Paște plin de momente speciale!

Să-ți fie sufletul ușor!

Sărbători fericite și liniștite!

Paște cu multe clipe frumoase!

Îți doresc tot ce e mai bun!

Sărbători pline de lumină!

Paște fericit și senin!

Bucurie în familie!

Zile calde și frumoase!

Paște liniștit și fericit!

Gânduri bune pentru tine!

Felicitări formale pentru colaboratori și colegi

Sărbători pascale fericite! Vă dorim liniște, sănătate și împliniri atât pe plan personal, cât și profesional!

Cu ocazia Paștelui, vă transmitem cele mai bune gânduri. Fie ca această perioadă să vă aducă echilibru, prosperitate și succes în toate proiectele!

Sărbători binecuvântate! Vă dorim un Paște liniștit și mult succes în activitățile viitoare!

Cu prilejul sărbătorilor pascale, vă dorim sănătate și bucurii alături de cei dragi. Fie ca această perioadă să vă aducă energie și inspirație!

Paște fericit! Vă dorim să aveți parte de momente de relaxare și de noi realizări profesionale.

Sărbători pascale pline de lumină! Fie ca această perioadă să vă aducă claritate, echilibru și rezultate frumoase!

Cu ocazia Paștelui, vă transmitem urări de sănătate și prosperitate. Vă dorim succes continuu și colaborări fructuoase!

Sărbători fericite! Fie ca Paștele să vă aducă liniște sufletească și motivație pentru noi proiecte!

Vă dorim un Paște liniștit și binecuvântat! Fie ca această perioadă să fie un prilej de reconectare și noi oportunități!

Cu cele mai bune gânduri de Paște, vă dorim sănătate, armonie și realizări pe toate planurile. Să aveți parte de succes în tot ceea ce întreprindeți!

Felicitări despre iepuraș

Paște fericit! Iepurașul să-ți aducă daruri dulci.

Sărbători frumoase! Iepurașul să-ți umple casa de surprize.

Fie ca iepurașul să-ți aducă bucurii și zâmbete.

Paște fericit! Daruri multe de la iepuraș.

Iepurașul să-ți lase în dar fericire.

Sărbători dulci cu iepurașul aproape!

Paște minunat! Surprize de la iepuraș.

Iepurașul să-ți aducă voie bună.

Daruri, dulciuri și zâmbete de la iepuraș!

Paște fericit! Iepurașul să-ți îndeplinească dorințele.

Sărbători cu surprize dulci!

Iepurașul să-ți umple coșul cu bunătăți.

Paște fericit! Multă bucurie de la iepuraș.

Iepurașul să-ți aducă liniște și daruri.

Sărbători pline de dulciuri și zâmbete!

Paște fericit! Iepurașul să fie generos.

Surprize dulci pentru tine!

Iepurașul să-ți aducă clipe frumoase.

Paște fericit! Coșul să fie plin!

Bucurie și daruri de la iepuraș!

Iată și o scurtă poezie:

Iepurașul generos

Anul ăsta a pus în coș

Tot ce poate să-ți aducă:

Drob, ouă, cozonac cu nucă.

A mai pus și fericire,

Pace-n suflet și iubire

Și îți urează negreșit

Să ai un Paște Fericit!

Urări haioase

Sărbători fericite! Dieta începe după cozonac!

Paște fericit! Mănâncă responsabil… adică tot

Să ai mai mult cozonac decât griji!

Paște fericit! Caloriile nu se pun de sărbători!

Să mănânci cât vrei și să nu afle cântarul

Paște fericit! Încă o felie nu strică niciodată!

Urări pentru cei dragi cu emoji, potrivite pentru WhatsApp și Facebook

🌸🐣 Paște Fericit! 🐣🌸

Fie ca lumina acestei sărbători să-ți umple sufletul de pace și bucurie.

Să ai parte de momente frumoase alături de cei dragi! 💛✨

🐰🥚 Sărbători fericite! 🥚🐰

Iepurașul să-ți aducă daruri dulci, iar masa să fie plină de bunătăți.

Bucură-te de fiecare clipă și zâmbește din toată inima! 😄🍰

✨🌼 Paște binecuvântat! 🌼✨

Fie ca această zi sfântă să-ți aducă liniște, speranță și iubire.

Să ai sufletul senin și casa plină de lumină! 🕊️💛

🐣💛 Sărbători cu bucurie! 💛🐣

Fie ca iepurașul să-ți umple coșul cu surprize dulci.

Să ai parte de iubire, liniște și multe zâmbete! 😊🍫

🌷✨ Paște fericit! ✨🌷

Să-ți fie zilele pline de lumină și inima de fericire.

Bucură-te de clipele petrecute alături de cei dragi! 💖

🐰🍰 Sărbători dulci! 🍰🐰

Iepurașul să fie generos, iar cozonacul nelimitat!

Voie bună și distracție cât cuprinde! 😄🎊

🕊️🌸 Hristos a înviat! 🌸🕊️

Fie ca pacea și lumina să-ți însoțească fiecare pas.

Să ai parte de un Paște liniștit și binecuvântat! 💛

🥚🎉 Paște fericit! 🎉🥚

Să ai masa plină, sufletul ușor și zâmbetul mereu pe buze.

Bucură-te de sărbători alături de cei dragi! 😊

🐣🌼 Sărbători minunate! 🌼🐣

Fie ca această perioadă să-ți aducă liniște și bucurii simple.

Îți trimit gânduri bune și îmbrățișări calde! 🤗💛

Paște fericit!

