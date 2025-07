O femeie dintr-un sat din județul Iași a fost mușcată de un șacal turbat. Află ce a pățit ieșeanca după și ce s-a întâmplat cu animalul.

O femeie din satul Costuleni din județul Iași se afla în grădina casei sale atunci când un șacal a mușcat-o miercuri, pe 23 iulie 2025. Testele făcute ulterior la spital au arătat faptul că animalul era turbat.

O femeie din Iași a fost mușcată de un șacal turbat! Ce a pățit ieșeanca și ce s-a întâmplat cu animalul

Incidentul neobișnuit s-a petrecut miercuri, pe 23 iulie 2025, chiar în grădina femeii. Aceasta își făcea treburile gospodărești atunci când un șacal, strecurat cel mai probabil să caute hrană, a mușcat-o.

"M-a atacat! Foarte dureros. Am simţit durere foarte mare. Am căzut în genunchi, am dat cu mâna. Eu am zis că e vulpe, prima dată, că n-am văzut în viaţa mea. Şi când m-am uitat mai bine, era micuţ, aşa, şi cu urechiile drepte, se uita la mine şi trăgea de pulpa piciorului", a zis victima, potrivit celor de la Observator.

Un vecin a fost chemat și acesta a venit cu o furcă și a fugărit animalul spre o zonă de deal.

Femeia a fost după de urgentă la spitalul de boli infecțioase, unde a primit îngrijiri medicale. Patru vecini din sat au mers pe urmele șacalului și l-au omorât cu o sapă. Inițial, toți au crezut că au de-a face cu o vulpe sau cu un câine, dar unul dintre ei a realizat că situația era cu totul alta:

„M-am uitat eu la câine, zic: ăsta nu e câine. Eu, cum ştiam din engleză, îi zice "jackal", în engleză. Şi când am pus pe translator, mi-a dat şacal”, a explicat un vecin.

Testele ulterioare au scos la iveală faptul că femeia avea rabie, semn că șacalul care a mușcat-o era turbat.

Atât victima, cât și cei patru vecini care au omorât animalul, au primit vaccin antirabic și se află sub observație. Doamna s-a ales cu mâna și piciorul bandajate. Locuitorii satului Costuleni din județul Iași se tem acum de un nou pericol.

Incidentul nu este unul singular. În august 2023, o femeie a fost mușcată de un șacal în timp ce încerca să-și apere Bichonul, în centrul Aradului.

Mai mult decât atât, se pare că rabia devine un pericol tot mai mare în Iași.

Specialiștii spun că populația de șacali din România este în creștere. Dacă în 2020 populaţia era estimată la 17.000 de exemplare, în special în sudul ţării şi în Deltă, acum sunt peste 34.000 de exemplare care pot fi găsite în toate judeţele.