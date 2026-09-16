Antena Căutare
Home News Social O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie. Cazul a ajuns în instanță

O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie. Cazul a ajuns în instanță

Văduva unui programator asociat cu „Roblox” susține că a pierdut aproape 6 milioane de dolari într-o presupusă schemă. Cum ar fi fost convinsă să plătească.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:21 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:21
O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie. Cazul a ajuns în instanță | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O poveste desprinsă parcă dintr-un scenariu de film a ajuns în instanță la New York. Marianne Flippo, în vârstă de 49 de ani, văduva unui programator care a contribuit la dezvoltarea unor tehnologii asociate jocului online „Roblox”, susține că a fost înșelată cu aproape 6 milioane de dolari de un escort masculin pe care îl cunoscuse prin intermediul unei agenții de companioni.

O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie

Potrivit plângerii depuse la Curtea Supremă din Manhattan, femeia afirmă că Gregg Starr, în vârstă de 38 de ani, ar fi manipulat-o emoțional, susținând că o iubește și că singura modalitate prin care cei doi ar putea avea o relație exclusivă ar fi ca ea să îl ajute să iasă dintr-un contract de 10 milioane de dolari pe care acesta l-ar fi avut cu agenția de escorte.

„Din păcate, nu am fost suficient de capabilă sau de perspicace pentru a ști că aceste afirmații erau false, dar, din moment ce îl iubeam și aveam încredere în Starr, m-am bazat pe ceea ce a spus”, a declarat Flippo într-un document depus la instanță.

Articolul continuă după reclamă

Cum ar fi început relația dintre Marianne Flippo și Gregg Starr

Povestea ar fi început după moartea soțului lui Marianne, Chad Flippo, în august 2024. Cei doi fuseseră împreună timp de aproape trei decenii și aveau trei copii. Chad Flippo era programator și, potrivit avocatului femeii, Larry Hutcher, ar fi creat și brevetat un software important pentru jocul online „Roblox”, acumulând ulterior o avere considerabilă.

Citește și: SRI, descoperire îngrijorătoare pe TikTok. Avertismetul serviciului secret pentru utilizatorii de pe platformă

După moartea soțului, Marianne ar fi trecut printr-o perioadă dificilă. Femeia, care suferă de o afecțiune genetică severă, a călătorit ulterior în Italia pentru a procura medicamente despre care susține că deveniseră greu de găsit din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.

Pentru că nu vorbea italiana, ar fi apelat la serviciile unei persoane care să îi țină companie. Așa l-ar fi cunoscut pe Gregg Starr, prin intermediul unei agen'ii, care se prezintă drept un serviciu de companioni masculini pentru femei, spune The New York Post.

Potrivit plângerii, Flippo nu ar fi înțeles inițial că Starr lucra pentru o agenție de escorte. Cei doi ar fi continuat să se întâlnească și după călătoria în Italia, iar în decembrie, bărbatul s-ar fi mutat în apartamentul femeii din New York.

Femeia susține că i-ar fi transferat aproape 6 milioane de dolari

Conform documentelor depuse în instanță, Starr ar fi convins-o pe Flippo să plătească peste 450.000 de dolari pentru a-i asigura exclusivitatea. Situația ar fi escaladat în timpul unei călătorii la Atlanta, când femeia se afla sub tratament și lua medicamente puternice după o intervenție chirurgicală.

Flippo susține că Starr și o angajată a agenției ar fi determinat-o să consume alcool și ar fi presat-o să semneze un așa-numit „Acord de ieșire”, în valoare de 10 milioane de dolari, prin care bărbatul urma să fie eliberat din contractul său.

Când a încercat să transfere suma, banca ar fi blocat operațiunea din cauza unor suspiciuni de fraudă. Femeia recunoaște în documentele depuse la instanță că acel moment ar fi trebuit să reprezinte un semnal de alarmă, însă susține că nu și-a dat seama de presupusa înșelătorie.

Ulterior, potrivit plângerii, Flippo ar fi deschis un cont comun cu Starr și i-ar fi transferat aproximativ 5,95 milioane de dolari.

Situația s-ar fi schimbat în luna iunie, când femeia i-ar fi cerut avocatului Larry Hutcher să analizeze documentele pentru plata restului de 4 milioane de dolari. După ce a examinat situația, avocatul susține că și-a dat seama că există numeroase probleme.

„M-am uitat la asta și am spus: «Nici pe departe»”, a declarat Hutcher.

Avocatul susține că, în acel moment, Flippo a realizat că ar fi putut fi victima unei fraude și a început demersurile legale pentru recuperarea banilor.

Într-o declarație depusă la dosar, femeia afirmă că a ajuns să creadă că a fost victima unei presupuse scheme orchestrate de Starr. Avocatul său a cerut instanței să intervină, susținând că există riscul ca banii să fie cheltuiți înainte ca situația să fie soluționată.

Acuzațiile formulate de Marianne Flippo fac în prezent obiectul unui litigiu, iar afirmațiile din plângerea depusă în instanță reprezintă susținerile reclamantei, care urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Citește și: O femeie cunoscută pentru faptul că este invalidă, la un pas de închisoare. Ce a ieșit la iveală a scandalizat internuații

Boala secolului, „o bătătură”. Declarații controversate în anchetele Observator „Diagnostic: profit!”, miercuri, la Obse...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Boala secolului, „o bătătură”. Declarații controversate în anchetele Observator „Diagnostic: profit!”, miercuri, la Observator 19
Boala secolului, „o bătătură”. Declarații controversate în anchetele Observator „Diagnostic: profit!”,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Detector de metale pentru începători sau echipament profesional? Cum alegi în funcție de buget și experiență
(P) Detector de metale pentru începători sau echipament profesional? Cum alegi în funcție de buget și experiență
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x