Văduva unui programator asociat cu „Roblox” susține că a pierdut aproape 6 milioane de dolari într-o presupusă schemă. Cum ar fi fost convinsă să plătească.

O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie. Cazul a ajuns în instanță | Instagram

O poveste desprinsă parcă dintr-un scenariu de film a ajuns în instanță la New York. Marianne Flippo, în vârstă de 49 de ani, văduva unui programator care a contribuit la dezvoltarea unor tehnologii asociate jocului online „Roblox”, susține că a fost înșelată cu aproape 6 milioane de dolari de un escort masculin pe care îl cunoscuse prin intermediul unei agenții de companioni.

O văduvă a pierdut 6 milioane de dolari după ce s-a îndrăgostit de un bărbat plătit să-i țină companie

Potrivit plângerii depuse la Curtea Supremă din Manhattan, femeia afirmă că Gregg Starr, în vârstă de 38 de ani, ar fi manipulat-o emoțional, susținând că o iubește și că singura modalitate prin care cei doi ar putea avea o relație exclusivă ar fi ca ea să îl ajute să iasă dintr-un contract de 10 milioane de dolari pe care acesta l-ar fi avut cu agenția de escorte.

„Din păcate, nu am fost suficient de capabilă sau de perspicace pentru a ști că aceste afirmații erau false, dar, din moment ce îl iubeam și aveam încredere în Starr, m-am bazat pe ceea ce a spus”, a declarat Flippo într-un document depus la instanță.

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Cum ar fi început relația dintre Marianne Flippo și Gregg Starr

Povestea ar fi început după moartea soțului lui Marianne, Chad Flippo, în august 2024. Cei doi fuseseră împreună timp de aproape trei decenii și aveau trei copii. Chad Flippo era programator și, potrivit avocatului femeii, Larry Hutcher, ar fi creat și brevetat un software important pentru jocul online „Roblox”, acumulând ulterior o avere considerabilă.

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După moartea soțului, Marianne ar fi trecut printr-o perioadă dificilă. Femeia, care suferă de o afecțiune genetică severă, a călătorit ulterior în Italia pentru a procura medicamente despre care susține că deveniseră greu de găsit din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.

Pentru că nu vorbea italiana, ar fi apelat la serviciile unei persoane care să îi țină companie. Așa l-ar fi cunoscut pe Gregg Starr, prin intermediul unei agen'ii, care se prezintă drept un serviciu de companioni masculini pentru femei, spune The New York Post.

Potrivit plângerii, Flippo nu ar fi înțeles inițial că Starr lucra pentru o agenție de escorte. Cei doi ar fi continuat să se întâlnească și după călătoria în Italia, iar în decembrie, bărbatul s-ar fi mutat în apartamentul femeii din New York.

Femeia susține că i-ar fi transferat aproape 6 milioane de dolari

Conform documentelor depuse în instanță, Starr ar fi convins-o pe Flippo să plătească peste 450.000 de dolari pentru a-i asigura exclusivitatea. Situația ar fi escaladat în timpul unei călătorii la Atlanta, când femeia se afla sub tratament și lua medicamente puternice după o intervenție chirurgicală.

Flippo susține că Starr și o angajată a agenției ar fi determinat-o să consume alcool și ar fi presat-o să semneze un așa-numit „Acord de ieșire”, în valoare de 10 milioane de dolari, prin care bărbatul urma să fie eliberat din contractul său.

Când a încercat să transfere suma, banca ar fi blocat operațiunea din cauza unor suspiciuni de fraudă. Femeia recunoaște în documentele depuse la instanță că acel moment ar fi trebuit să reprezinte un semnal de alarmă, însă susține că nu și-a dat seama de presupusa înșelătorie.

Ulterior, potrivit plângerii, Flippo ar fi deschis un cont comun cu Starr și i-ar fi transferat aproximativ 5,95 milioane de dolari.

Situația s-ar fi schimbat în luna iunie, când femeia i-ar fi cerut avocatului Larry Hutcher să analizeze documentele pentru plata restului de 4 milioane de dolari. După ce a examinat situația, avocatul susține că și-a dat seama că există numeroase probleme.

„M-am uitat la asta și am spus: «Nici pe departe»”, a declarat Hutcher.

Avocatul susține că, în acel moment, Flippo a realizat că ar fi putut fi victima unei fraude și a început demersurile legale pentru recuperarea banilor.

Într-o declarație depusă la dosar, femeia afirmă că a ajuns să creadă că a fost victima unei presupuse scheme orchestrate de Starr. Avocatul său a cerut instanței să intervină, susținând că există riscul ca banii să fie cheltuiți înainte ca situația să fie soluționată.

Acuzațiile formulate de Marianne Flippo fac în prezent obiectul unui litigiu, iar afirmațiile din plângerea depusă în instanță reprezintă susținerile reclamantei, care urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

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