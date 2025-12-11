Antena Căutare
(P) 5 indicii că trebuie să investești într-un electrostivuitor nou

Uneori, în depozit sau pe linia de producție, lucrurile nu merg la fel de fluent ca înainte, chiar dacă rutina zilnică este neschimbată. E suficient ca electrostivuitorul tău să înceapă să dea mici indicii de uzură ca întreaga activitate să fie încetinită. Iar când echipamentele nu mai țin pasul cu ritmul afacerii, apare stresul, costurile cresc și e momentul propice schimbării utilajului.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 14:16 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 14:18
Ca să eviți situațiile în care activitatea zilnică ar trebui să se oprească din cauza defecțiunii utilajului de ridicate, nu strică să fii (mai) atent la câteva indicii că a venit timpul achiziției unui electrostivuitor nou:

Primul indiciu: Costurile de reparații au început să depășească valoarea utilajului

Orice electrostivuitor are un ciclu de uzură, dar când facturile de reparații cresc în manieră constantă înseamnă că utilajul se apropie de finalul ciclului de funcționare. Dacă apelurile la service sunt tot mai frecvente, iar piesele se înlocuiesc aproape lunar, costurile devin (aproape) egale cu prețul unui utilaj nou.

Indiciul 2: Timpul de funcționare a scăzut semnificativ

Dacă electrostivuitorul nu mai are capacitatea de a duce la bun sfârșit munca unui schimb de personal sau dă rateuri la ridicări repetate, randamentul scăzut tocmai s-a transformat într-o problemă! În depozite unde fluxul de aprovizionare depinde de respectarea unor intervale stricte, fiecare minut pierdut se simte imediat.

Un exemplu des întâlnit este cel în care utilajul nu mai menține puterea la ridicarea paleților grei sau bateria se descarcă prea rapid, chiar și după întreținere. În astfel de situații, operatorii vor fi nevoiți să facă pauze sau să amâne activități.

Indiciul 3: Operatorii nu se mai simt în siguranță

Oricât de experimentat ar fi un operator, dacă utilajul este uzat, riscurile cresc. Butoanele care nu mai răspund prompt, sisteme de frânare greoaie sau vibrațiile puternice din timpul manevrelor sunt semnale clare că electrostivuitorul nu le mai oferă siguranța necesară muncii.

Dacă utilajul tău începe să ridice semne de întrebare la capitolul siguranță, investiția într-unul nou este, de fapt, prevenție. Un electrostivuitor modern vine cu sisteme de stabilizare, frânare asistată, senzori de proximitate și alte tehnologii care reduc semnificativ riscurile.

Indiciul 4: Nevoile afacerii tale s-au schimbat

Poate depozitul s-a extins, s-au adăugat noi linii de producție sau marfa este mai voluminoasă decât înainte, echipamentul care te-a deservit ani la rând nu mai este suficient, deci trebuie să treci la un model mai performant.

Indiciul 5: Probleme frecvente la bateria utilajului

Dacă bateria începe să se degradeze vei observa imediat scăderi de performanță, timpi mai mari de încărcare și autonomie redusă (chiar și în cazul bateriilor întreținute corespunzător, trecerea timpului își spune cuvântul).

În multe depozite din România, operatorii ajung să încarce utilajele mult mai des decât înainte sau să facă schimburi de baterii în mijlocul programului, lucru ce încetinește întreaga activitate, dar afectează și sănătatea bateriei. Un electrostivuitor nou, dotat cu tehnologie modernă și baterii litiu-ion, poate elimina complet aceste probleme și aduce un consum mult mai eficient.

Cum știi că decizia spre care te îndrepți e bună?

Cel mai important indicator rămâne fluxul zilnic de lucru. Dacă ai ajuns în punctul în care productivitatea scade, costurile cresc, iar operatorii se plâng tot mai des, un electrostivuitor nou poate fi exact ce lipsește pentru a restabili ordinea și eficiența.

În final, scopul este să poți lucra fără întreruperi, să știi că echipamentele sunt sigure și să ai libertatea de a dezvolta afacerea fără bariere create de utilaje depășite.

