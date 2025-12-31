Primele imagini cu Anamaria Prodan de la filmările pentru Survivor – Povești din junglă. Cum a fost surprinsă impresara

Anamaria Prodan a publicat primele imagini de la filmările pentru Survivor 2026. Impresara se numără printre comentatorii show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Iată cum s-a lăsat filmată.

Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au plecat în Republica Dominicană pentru filmările show-ului „Survivor – Povești din junglă”. Fanii emisiunii vor avea ocazia să vadă, de luni până vineri, cele mai aspre comentarii despre evenimentele de la Survivor 2026.

Cei trei se află deja în locația de vis, unde s-au adaptat deja condițiilor meteo, dar și stilului de viață. De curând, Anamaria Prodan le-a arătat fanilor săi cu ce se hrănește atunci când ia o pauză de la muncă.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, impresara nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. Așadar, aceasta nu stat prea mult pe gânduri și a publicat primele imagini de la Survivor 2026.

Cum s-a lăsat filmată Anamaria Prodan în Republica Dominicană la filmările pentru Survivor 2026

Se pare că Anamaria Prodan se bucură din plin de experiența pe care o trăiește în Republica Dominicană. Deși se află departe de cei trei copii și de partenerul său, aceasta încearcă să lase dorul de casă deoparte și să savureze fiecare moment petrecut în destinația de vis.

Mai mult, impresara nu uită nici de prietenii din mediul online. Ori de câte ori are ocazia, Anamaria Prodan distribuie pe contul de Instagram poze și videoclipuri.

Recent, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu un filmuleț neașteptat de la Survivor 2026. Aceasta s-a lăsat surprinsă în timp ce mânca nucă de cocos, în pauza de la filmările pentru „Survivor – Povești din junglă”.

„Foarte tare! Ești pe insulă și dacă vrei să mănânci ceva consistent, bei apa și mănânci nuca de cocos, bun rău!”, a spus impresara.

„M-au învățat cum să scot cocosul de aici”, a mai spus Anamaria Prodan într-un alt videoclip de publicat pe contul de Instagram.

Postările vedetei au strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Un lucru este cert, fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe Anamaria Prodan pe micile ecrane, în cadrul emisiuni „Survivor – Povești din junglă”.

Când începe „Survivor – Povești din junglă” cu Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu

Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt mai pregătiți ca niciodată să comenteze momentele controversate de la Survivor 2026 în cadrul show-ului „Survivor – Povești din junglă”, care este difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

De asemenea, Faimoșii și Războinicii vor putea fi văzuți în competiție de vineri până duminică la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Premiera Survivor 2026 are loc pe data de 9 ianuarie 2026. Nu rata cel mai așteptat show al anului.