(P) Aer condiționat vs. sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Care este soluția potrivită pentru o casă modernă?

Confortul din locuință nu mai înseamnă doar o temperatură plăcută. Tot mai mulți proprietari acordă atenție calității aerului interior, nivelului de umiditate și eficienței energetice, mai ales în contextul locuințelor moderne, construite conform standardelor actuale.

Aer condiționat vs. sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Care este soluția potrivită pentru o casă modernă? | Ecovent.ro

În acest context, apare frecvent întrebarea: este suficient un aparat de aer condiționat sau este necesar și un sistem de ventilație cu recuperare de căldură?

Deși cele două soluții sunt adesea comparate, în realitate ele au roluri complet diferite. Aerul condiționat oferă confort termic, în timp ce sistemele de ventilație cu recuperare de căldură asigură ceea ce nu poate face un aparat de aer condiționat: un aport constant de aer proaspăt și o calitate superioară a aerului din interior.

Ce face un aparat de aer condiționat?

Aparatul de aer condiționat are rolul de a răci sau încălzi aerul din încăpere. Acesta recirculă aerul existent și îl aduce la temperatura dorită, contribuind la confortul termic pe timpul verii și al iernii.

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Cu toate acestea, aerul condiționat nu introduce aer proaspăt din exterior și nu elimină aerul viciat acumulat în locuință.

Astfel, chiar și într-o cameră răcoroasă, pot apărea:

niveluri ridicate de dioxid de carbon (CO₂);

senzația de aer închis;

mirosuri persistente;

exces de umiditate;

condens și apariția mucegaiului;

acumularea poluanților și a alergenilor.

Din acest motiv, temperatura confortabilă nu este întotdeauna sinonimă cu un mediu sănătos.

De ce este important aerul proaspăt în casă

Petrecem aproximativ 90% din timp în spații închise, iar calitatea aerului interior influențează direct confortul, calitatea somnului și starea generală de bine.

În plus, locuințele moderne sunt tot mai bine izolate. Ferestrele performante și materialele eficiente energetic reduc pierderile de căldură, însă limitează și schimbul natural de aer.

Aerisirea prin deschiderea ferestrelor poate fi o soluție temporară, însă aceasta implică pierderi de energie și nu poate asigura permanent un nivel optim de aer proaspăt.

Din acest motiv, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură au devenit o componentă esențială a caselor moderne și a proiectelor nZEB.

Cum funcționează un sistem de ventilație cu recuperare de căldură

Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură evacuează în mod continuu aerul viciat din interior și introduc aer proaspăt filtrat din exterior.

În același timp, căldura conținută în aerul evacuat este recuperată și transferată către aerul introdus, reducând astfel pierderile de energie și contribuind la eficiența locuinței.

Beneficiile sunt multiple:

aport permanent de aer proaspăt;

reducerea concentrației de CO₂;

eliminarea excesului de umiditate;

reducerea riscului de condens și mucegai;

filtrarea polenului și a particulelor fine;

creșterea confortului și a calității aerului interior;

eficiență energetică ridicată.

Practic, ventilația cu recuperare de căldură nu controlează temperatura, ci sănătatea aerului pe care îl respirăm zilnic.

Ventilația este baza unei case sănătoase

În ultimii ani, specialiștii au început să pună accent pe ideea că ventilația reprezintă fundația confortului într-o locuință modernă.

Aerul condiționat poate răci aerul, însă nu îl reînnoiește. De aceea, cele două sisteme nu sunt concurente, ci complementare.

Totuși, dacă ar fi să alegem care dintre ele contribuie cel mai mult la sănătatea și confortul pe termen lung, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură reprezintă elementul esențial.

Acestea asigură un climat interior sănătos în fiecare zi, indiferent de anotimp.

Ce soluții există pentru apartamente și case?

În funcție de tipul locuinței, există atât soluții descentralizate, cât și sisteme centralizate.

Pentru apartamente sau renovări, o soluție eficientă este recuperatorul de căldură PRANA 200G Premium Plus, care asigură un schimb continuu de aer și contribuie la menținerea unui nivel optim de confort.

O altă variantă modernă este HELTY Flow Elite, un sistem de ventilație descentralizată dezvoltat special pentru locuințele eficiente energetic și apreciat pentru designul discret și performanțele sale.

În cazul caselor noi sau al proiectelor rezidențiale mai complexe, o soluție centralizată precum centrala de ventilație BSK Notus 350 V1 poate asigura un schimb permanent de aer și un nivel ridicat de eficiență energetică.

Aer condiționat sau ventilație? Răspunsul este mai simplu decât pare

În realitate, cele două sisteme nu se exclud.

Aerul condiționat este responsabil de temperatura din casă. Sistemul de ventilație cu recuperare de căldură este responsabil de calitatea aerului.

Însă, într-o locuință modernă, aerul proaspăt reprezintă baza confortului. De aceea, tot mai mulți proprietari aleg să investească mai întâi într-un sistem de ventilație performant și să completeze ulterior cu soluții pentru răcire sau încălzire.

Pe măsură ce standardele de construcție evoluează și eficiența energetică devine tot mai importantă, ventilația cu recuperare de căldură nu mai este privită ca un lux, ci ca o necesitate.

Pentru că, la final, confortul adevărat nu înseamnă doar câteva grade în minus pe termometru, ci un aer proaspăt, sănătos și plăcut în fiecare zi.