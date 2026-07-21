(P) Biostimulatori de colagen vs. acid hialuronic: două filozofii diferite, un singur scop

Acidul hialuronic este, pe scurt, un material de umplere. Este o substanță pe care organismul o produce natural, iar versiunea sintetică, injectată sub piele, adaugă volum imediat

Umple un rid, conturează o buză, restaurează volumul pierdut din obraji sau de pe linia mandibulei. Efectul este vizibil din prima ședință și durează, în funcție de zona tratată și de tipul de produs, între 6 și 18 luni.

Dacă te-ai interesat vreodată de proceduri estetice minim invazive, probabil ai întâlnit ambii termeni: acid hialuronic și biostimulatori de colagen. Sunt menționați adesea împreună, uneori chiar confundați. Dar în realitate, funcționează fundamental diferit - și alegerea între ele (sau combinarea lor) poate face diferența între un rezultat bun și unul remarcabil.

„Este una dintre cele mai frecvente confuzii pe care le întâlnesc în cabinet", spune Dr. Rareș Giurgiu, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, cu formare la Spitalul Floreasca, doctorat la UMF „Carol Davila" și fellowship ISAPS la Velthuis Kliniek din Amsterdam. „Pacientele aud «injectări» și presupun că toate fac același lucru. Dar mecanismul este complet diferit, iar asta schimbă totul - de la indicații, la rezultate, la durata efectului."

„Acidul hialuronic este alegerea potrivită atunci când pacientul are o nevoie specifică de volum", explică Dr. Giurgiu. „Buze mai definite, riduri nasolabiale adânci, tâmple scobite, contur mandibular pierdut. Este precis, controlabil și reversibil - dacă rezultatul nu este cel dorit, produsul poate fi dizolvat cu hialuronidază. Asta îl face extrem de sigur."

Articolul continuă după reclamă

Biostimulatorii de colagen funcționează cu totul altfel. Substanțele biostimulatoare — pe bază de acid polilactic, hidroxiapatită de calciu sau polinucleotide - nu adaugă volum direct. Ele declanșează un proces biologic: stimulează fibroblastele (celulele responsabile cu producția de colagen) să genereze colagen nou. Rezultatul apare gradual, pe parcursul a 2-6 luni, dar este mai natural și mai durabil - în medie 12-18 luni după completarea protocolului.

„Dacă acidul hialuronic este ca o pernă pe care o pui sub piele, biostimulatorii sunt un semnal care spune pielii tale să-și construiască singură acea pernă", rezumă Dr. Giurgiu. „Este o diferență fundamentală de abordare: una adaugă, cealaltă activează."

Când alegi unul și când pe celălalt? „Acidul hialuronic este ideal pentru corecții punctuale și pentru efecte imediate - ai un eveniment important peste două săptămâni și vrei buze mai conturate sau un volum refăcut în obraji. Biostimulatorii sunt investiția pe termen lung - îmbunătățesc calitatea pielii per ansamblu, cresc fermitatea, reduc laxitatea fină. Sunt ideali ca tratament de fond, în special pentru pacientele de 35-55 de ani care vor să prevină, nu doar să corecteze."

Dar adevărata artă, spune medicul, este în combinare. „În planurile de tratament pe care le construiesc pentru pacienții mei, rareori folosesc doar unul sau doar celălalt. Un protocol complet poate include biostimulatori pentru calitatea generală a pielii, acid hialuronic pentru volumetrie țintită, toxină botulinică pentru ridurile de expresie și terapie cu exozomi sau PRP pentru regenerare celulară. Fiecare produs are rolul lui, și niciuna dintre aceste substanțe nu le înlocuiește pe celelalte."

Această abordare stratificată este, de altfel, standardul pe care Dr. Giurgiu l-a observat în clinicile europene unde s-a format. „La Velthuis Kliniek din Amsterdam, sub îndrumarea dr. Jacques van der Meulen și dr. Jeroen Stevens, am văzut cum funcționează un plan de tratament cu adevărat personalizat. Nu există rețetă universală - există o analiză atentă a feței, a calității pielii, a nevoilor pacientului, și apoi o strategie construită pas cu pas."

Un aspect pe care Dr. Giurgiu îl consideră esențial: pregătirea medicului care realizează procedura. „Atât acidul hialuronic, cât și biostimulatorii necesită cunoștințe anatomice solide și experiență în injectare. Un produs bun în mâinile unui medic fără experiență specifică va da un rezultat mediocru sau, în cazuri nefericite, complicații. Întrebați întotdeauna despre pregătirea medicului - nu doar despre produsul folosit."

La Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, fiecare plan de tratament începe cu o consultație detaliată. „Nu recomand niciodată un produs înainte de a înțelege ce își dorește pacientul, ce îl deranjează de fapt, și care sunt așteptările realiste. Uneori, răspunsul este acid hialuronic. Alteori, biostimulatori. De cele mai multe ori, este o combinație inteligentă între mai multe proceduri, adaptată în timp."

Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu | Floreasca, Sector 1, București | drgiurgiu.ro | 0743 642 110