(P) Black Friday la bagaje: cum să alegi inteligent și să economisești

Black Friday este momentul perfect pentru a investi într-un bagaj nou, fie că te pregătești pentru următoarea vacanță, o delegație de serviciu sau chiar pentru un city break spontan.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:13 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:18
În această perioadă, este ușor să te ia febra cumpărăturilor, dar înainte să achiziționezi ceva impulsiv pune-ți câteva întrebări esențiale

În acest sezon plin de reduceri, nu este vorba doar despre cât economisești, ci și despre ce alegi. Iar când vine vorba de bagaje, o alegere bună înseamnă călătorii simple și fără stres.

Dar cum știi dacă un troler este cu adevărat durabil sau dacă rucsacul este acceptat ca bagaj gratuit de către liniile aeriene?

Întrebarea este cum să alegi inteligent în promoțiile de Black Friday și să te bucuri de reduceri reale?

Nu cumpăra primul bagaj ieftin pe care îl vezi

Da, reducerile de Black Friday sunt tentante, însă nu te lăsa dus de val la prima ofertă pe care o vezi. În această perioadă, este ușor să te ia febra cumpărăturilor, dar înainte să achiziționezi ceva impulsiv pune-ți câteva întrebări esențiale:

  • Cât de des călătorești? Lunar sau de 2-3 ori pe an?
  • Ce mijloc de transport folosești cel mai des? Mașina personală, avionul sau trenul?
  • Cât de lungi sunt vacanțele tale? Preferi un city break de câteva zile sau vacanțe mai lungi de peste 7 zile?

Răspunsul la aceste întrebări principale îți oferă o perspectivă amplă asupra a ce tip de bagaj ai nevoie. Fie că vorbim de un rucsac compact sau un troler mare pentru cală, important este să alegi ceva ce se potrivește stilului tău.

Alege bagajul în funcție de nevoi

Una dintre cele mai frecvente greșeli de Black Friday este să cumperi un troler sau un set de bagaje doar pentru că a fost la reducere, fără să te gândești dacă îl vei folosi cu adevărat.

Scenarii pentru alegerea potrivită:

Călătorești des cu avionul, doar cu bagaj de mână? Alege un rucsac compact sau un troler pentru cabină. De exemplu, alege rucsacuri pentru Ryanair 40x25x20 care sunt special realizate pentru a respecta dimensiunile liniei aeriene.

Te deplasezi frecvent cu trenul sau cu mașina personală? Atunci, o geantă de voiaj bine compartimentată este mai practică și mai ușor de transportat.

Pleci des în concedii lungi și ai nevoie de spațiu? Un troler mare de cală, cu structură ușoară, este ideal, mai ales dacă are compartimentare interioară și roți duble 360°.

Lucrezi remote și pleci des în city break? Caută un rucsac rezistent, cu buzunar pentru laptop, spațiu pentru haine și posibilitatea de a-l folosi ca bagaj de mână.

Ce dimensiuni acceptă companiile aeriene low-cost?

Una dintre cele mai importante decizii când cumperi un bagaj de Black Friday este să ții cont de cerințele liniilor aeriene low-cost. Dacă alegi un bagaj prea mare poți fi taxat suplimentar. Pentru a evita aceste neplăceri, verifică dimensiunile bagajului înainte de a-l cumpăra.

Fiecare linie aeriană are reguli diferite pentru bagajul de mână. Iată cele mai comune dimensiuni acceptate pentru bagajul mic gratuit (sub scaun) și pentru bagajul de cabină:

Ryanair

  • Bagaj mic gratuit: max. 40 x 25 x 20 cm.
  • Bagaj de cabină (cu Priority): 55 x 40 x 20 cm, max. 10 kg.

Wizz Air

  • Bagaj mic gratuit: max. 40 x 30 x 20 cm.
  • Bagaj de cabină (cu Priority): 55 x 40 x 23 cm, max. 10 kg.

easyJet

  • Bagaj mic gratuit: 45 x 36 x 20 cm.
  • Bagaj de cabină (cu tarife suplimentare): 56 x 45 x 25 cm.

Pe eBagaje găsește tot ce ai nevoie, de la trolere pentru cabină, rucsacuri și seturi complete, până la accesorii de organizare, cu reduceri de până la 50%.

Ține cont de calitate și compartimentare

Un detaliu de care să ții cont este calitatea produsului. Bagajele sunt folosite intens, iar o calitate superioară garantează că nu te vei trezi cu lucrurile împrăștiate prin aeroport sau gară.

Multe bagaje ieftine pot părea atrăgătoare ca preț, dar cedează rapid după 1-2 zboruri, mai ales la cusături, roți sau fermoare. Un bagaj durabil trebuie să fie bine întărit, să aibă roți rezistente, mâner telescopic solid și cusături duble.

La fel de importantă este și compartimentarea. Un bagaj bine gândit, cu buzunare dedicate pentru haine, accesorii, laptop sau cosmetice, te ajută la o organizare eficientă și rapidă.

Profită de reduceri, dar nu cumpăra la întâmplare

Chiar dacă reducerile sunt mari, cumpără doar ce știi că vei folosi. Fie că ești pasionat de vacanțe de tip city break, călătorești în interes de serviciu sau doar îți dorești un upgrade la valiza veche, Black Friday este ocazia perfectă să faci o alegere bună.

Alege bagajele în funcție de nevoile tale reale, verifică specificațiile tehnice și alege produse de calitate, nu doar după preț. Cu puțină planificare, poți economisi bani, timp și nervi. Poți călători mai organizat și mai liniștit.

